KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYIP, BİTECEK? 14 Eylül KPSS Alan Bilgisi oturumlarında kaç soru var, ne kadar süre verilecek?
2025 KPSS A Grubu için geri sayım başladı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen lisans mezunlarının katıldığı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül Pazar günü tamamlandı. KPSS Alan Bilgisi oturumlarından ilk iki oturum bugün itibarıyla gerçekleşti. Şimdi ise adayların gündeminde 14 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi son oturum yer alıyor. Sınav öncesi en çok merak edilen konuların başında ise sınavın başlangıç saati ve süresi geliyor. Peki 2025 KPSS A Grubu Alan Bilgisi 3. oturum saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.09.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 16:19