KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYIP, BİTECEK? 14 Eylül KPSS Alan Bilgisi oturumlarında kaç soru var, ne kadar süre verilecek?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2025, kamu kurumlarında kariyer hedefleyenler için kritik bir adım olacak. Müfettişlikten uzmanlığa, kaymakamlıktan denetmenliğe kadar pek çok kariyer odaklı pozisyon için şart olan sınavın A Grubu oturumları, adaylar tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor.