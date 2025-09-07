KPSS A GRUBU A-B-C-D kitapçığı PDF İNDİR | KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür soru ve cevap anahtarı ne zaman?
2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu 7 Eylül Pazar günü yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınava adaylar en geç 10.00'a kadar alınacak ve sınav 12.25'te sona erecek. KPSS sonuçlarının ise 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacağı duyuruldu. Peki soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı mı, yayın tarihi ve indirme detayları neler?
