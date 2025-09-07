Viral Galeri Viral Liste KPSS A GRUBU A-B-C-D kitapçığı PDF İNDİR | KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür soru ve cevap anahtarı ne zaman?

2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu 7 Eylül Pazar günü yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınava adaylar en geç 10.00'a kadar alınacak ve sınav 12.25'te sona erecek. KPSS sonuçlarının ise 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacağı duyuruldu. Peki soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı mı, yayın tarihi ve indirme detayları neler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.09.2025 11:50
2025 KPSS A Grubu Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu, 7 Eylül Pazar günü Türkiye genelinde 81 il ve Lefkoşa'da gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak, adaylar 130 dakika boyunca 120 soruyu yanıtlayacak ve oturum 12.25'te sona erecek.

SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sınavın tamamlanmasının ardından ÖSYM, soru ve cevap anahtarını resmi internet sitesi osym.gov.tr üzerinden duyuracak. Ayrıca adaylar, ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle kitapçığı görüntüleyebilecek. Henüz tüm soru ve cevapların resmi yayın tarihi açıklanmamış olsa da, sınav günü akşam saatlerinde erişime açılması bekleniyor.

KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, 2025 KPSS Lisans sonuçları 10 Ekim'de açıklanacak. Adaylar, TC kimlik numarası ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını sorgulayabilecek.

KPSS SONRASI SÜREÇ VE TERCİHLER

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için tercih süreci başlayacak. Kamu kurumlarının açtığı kadrolara başvurular, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu doğrultusunda yapılacak. 2025 yılında kamu personeli alımlarında KPSS puanlarının belirleyici rol oynayacağı vurgulanıyor. Bu nedenle hem soru kitapçığı hem de sınav sonuçlarının yayımlanma tarihleri adaylar tarafından yakından takip ediliyor.

