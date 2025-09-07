KPSS A GRUBU A-B-C-D kitapçığı PDF İNDİR | KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür soru ve cevap anahtarı ne zaman?

KPSS SONRASI SÜREÇ VE TERCİHLER

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için tercih süreci başlayacak. Kamu kurumlarının açtığı kadrolara başvurular, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu doğrultusunda yapılacak. 2025 yılında kamu personeli alımlarında KPSS puanlarının belirleyici rol oynayacağı vurgulanıyor. Bu nedenle hem soru kitapçığı hem de sınav sonuçlarının yayımlanma tarihleri adaylar tarafından yakından takip ediliyor.