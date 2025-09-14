Viral Galeri Viral Liste KPSS 3. OTURUM SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? KPSS Alan Bilgisi sınavı kaç soru, kaç dakika? İşletme, Muhasebe, İstatistik...

KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınav maratonu devam ediyor. ÖSYM takvimine göre ilk iki oturumu dün tamamlanan sınavın üçüncü oturumu bugün gerçekleştiriliyor. Adaylar, KPSS Alan Bilgisi oturumlarının başlangıç ve bitiş saatlerini merak ederken, sınavın detayları belli oldu. Peki KPSS Alan Bilgisi oturumları hangi gün ve saatlerde yapılıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.09.2025 09:14
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025-KPSS A Grubu Lisans Alan Bilgisi sınavlarının üçüncü oturumu bugün, 14 Eylül 2025 Pazar günü uygulanacak. Adayların sınav saatlerine dikkat etmesi gerekiyor.

14 EYLÜL OTURUMU SAATLERİ

KPSS Lisans Alan Bilgisi üçüncü oturumu, İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarını kapsıyor. Sınav saatleri ve süreleri şu şekilde:

Başlangıç: 10.15

Bitiş: 12.55

Süre: 160 dakika (İşletme ve Muhasebe 50 dakika, İstatistik 60 dakika)

Önemli: Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Önceki Oturumlar Tamamlandı

13 Eylül 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilen oturumlarda adaylar şu alanlarda sınava girdi:

1. Oturum (10.15 – 12.45): Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

2. Oturum (14.45 – 17.15): Hukuk, İktisat, Maliye

Her oturumda adaylara 150 dakika cevaplama süresi verildi.

Sınav Süreleri ve Soru Sayısı

KPSS Alan Bilgisi testleri, başvuruda belirtilen tercihlere göre hazırlanıyor. Her test için 40 soru bulunuyor ve süreler testin türüne göre değişiyor:

İşletme: 50 dk

Muhasebe: 50 dk

İstatistik: 60 dk

Hukuk: 50 dk

Kamu Yönetimi: 50 dk

İktisat: 50 dk

