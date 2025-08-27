KPSS 2025 A Grubu sınav yerleri belli mi? Sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden alınır?
KPSS A Grubu adayları, 2025 sınavına kısa süre kala sınav giriş belgelerini merakla bekliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen ve Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarını kapsayan KPSS A Grubu sınavlarına ilişkin giriş yerleri, ÖSYM'nin resmi duyurularında açıklanacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile sınav giriş belgelerini sorgulayabilecek. Peki 2025 KPSS A Grubu sınav yerleri ne zaman açıklanacak ve sınav hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilen tarih ve detaylar.
