KPSS 2025 A Grubu sınav yerleri belli mi? Sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden alınır?

KPSS A Grubu adayları, 2025 sınavına kısa süre kala sınav giriş belgelerini merakla bekliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen ve Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarını kapsayan KPSS A Grubu sınavlarına ilişkin giriş yerleri, ÖSYM'nin resmi duyurularında açıklanacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile sınav giriş belgelerini sorgulayabilecek. Peki 2025 KPSS A Grubu sınav yerleri ne zaman açıklanacak ve sınav hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilen tarih ve detaylar.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.08.2025 07:47
2025 KPSS A Grubu lisans sınavına az bir süre kala adaylar, sınav giriş belgelerini merakla bekliyor. ÖSYM'nin resmi duyuruları takip edilerek öğrenilebilecek sınav yerleri, henüz açıklanmadı. Sınav giriş belgeleri, T.C. kimlik numarası ile ÖSYM'nin online sorgulama ekranından alınabilecek.

KPSS Sınav Yerleri Açıklandı mı?

KPSS 2025 sınav yerlerinin, ÖSYM tarafından genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce ilan edildiği biliniyor. Bu nedenle adaylar, ağustos sonu veya eylül başında sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek. Resmi tarih ve detaylar için ÖSYM'nin internet sitesinin düzenli olarak kontrol edilmesi öneriliyor.

2025 KPSS Lisans Sınav Tarihleri

2025 KPSS Lisans sınavları, iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

⚫Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu 7 Eylül 2025 Pazar günü yapılacak.

⚫ Alan Bilgisi oturumları ise 13 ve 14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Başvurular 10 Temmuz 2025'te tamamlanmıştı.

Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sınav giriş belgelerini sorgulayabilecek. Belge üzerinde adayın sınav yeri, tarihi ve oturum bilgileri yer alacak. Sınav giriş belgeleri olmadan sınava girilemeyeceği için, belgelerin kontrol edilmesi kritik önem taşıyor.

