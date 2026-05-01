CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Kore'de 2 gün süren operasyon! Didem Ceran'ın değişimi gündem oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran, Kore'de geçirdiği yüz nakli operasyonuyla magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Ameliyatının tam 2 gün sürdüğünü belirten ünlü isim, son halini "bu yüz kaç yaşında?" sorusuyla paylaştı.

2006 yılında Oryantal Star ile hayatımıza giren, 2011'deki Survivor macerasıyla hafızalara kazınan Didem Ceran, son dönemde geçirdiği radikal estetik operasyonlarla adından söz ettiriyor. Güney Kore'de toplamda 48 saat süren ve adeta bir "yüz nakli" operasyonunu andıran işlemler zincirinden geçen Ceran, yeni halini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

NEDEN GÜNEY KORE'Yİ SEÇTİ?

Ceran, bu zorlu sürece girmesindeki en büyük motivasyonun, 2022 yılında yaptırdığı hatalı estetik müdahaleler olduğunu belirtti. Yanlış işlemler sonucu yüzünde oluşan deformasyonların gülüşünü ve ifadesini bozduğunu dile getiren ünlü isim, yaşadığı süreci şu sözlerle özetledi:

"Dilini bilmediğim bir ülkede, tek başıma bu kadar büyük ameliyatların altına yattım. Korktum ama geri dönmedim. Bazen insanın içindeki acı, dışarıdaki korkudan daha büyük oluyor."

AMELİYATIN DETAYLARI

22 ve 23 Ocak tarihlerinde iki gün üst üste operasyon geçiren Ceran, iyileşme sürecinin ikinci ayını tamamladığını duyurdu. Kendisini "cesareti" nedeniyle tebrik eden Didem Ceran, bu süreçte kendisine destek olan takipçilerine ve doktorlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

DEĞİŞİMİ OLAY OLDU

İyileşme süreci devam ederken sık sık güncel halini paylaşan Didem Ceran, son fotoğrafıyla tartışmanın fitilini ateşledi. Paylaştığı kareye iddialı bir not düşen Ceran, takipçilerine şu soruları yöneltti:

"Bu yüz kaç yaşında?"

"Dürüst ol... 2 gün süren ameliyata değmiş mi?"

CERAN'IN ESKİ GÖRÜNTÜSÜ

Sosyal medya kullanıcıları Ceran'ın yeni görüntüsü karşısında ikiye bölündü. Bir kesim değişimin inanılmaz olduğunu ve gençleştiğini savunurken, diğer kesim ise doğal ifadesinin kaybolduğuna dair yorumlarda bulundu.

EKRANLARDAN SOSYAL MEDYA FENOMENLİĞİNE

24 Mart 1981 Kayseri doğumlu olan Didem Ceran, ilk olarak 2006 yılında Oryantal Star yarışmasıyla hayatımıza girdi.

Ardından Survivor Gönüllüler takımındaki hırslı yapısı ve girdiği tartışmalarla hafızalara kazınan isim, popüler olduğu dönemde Avrupa Yakası'nın yılbaşı özel bölümünde de boy göstermişti.

Bugünlerde ise 169 bin takipçili Instagram hesabında paylaştığı içeriklerle dijital dünyadaki etkinliğini sürdürüyor.

ESTETİK DEĞİL, "YENİDEN İNŞA"

Sosyal medya paylaşımında, "Geçirdiğim işlemler tek bir 'estetik' değil, çok katmanlı bir rekonstrüktif cerrahi süreciydi" diyen Ceran, yaşadığı dönüşüme dair bilgileri şu sözlerle ifade etti:

Çene kemikleri osteotomi ile kesildi ve geriye alındı.

Çıkan kemik dokular mikro-parçalanarak otolog dolgu olarak kullanıldı.

Derin plan yüz germe. Göz büyütme (periorbital yeniden konumlandırma).

Dudak şekillendirme & lifting. Göğüs temizliği (eski silikon komplikasyonu).

Mobil uygulamalarımızı indirin