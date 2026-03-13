Köpek sahiplerinin büyük avantajı: Demans riski daha düşük

Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 23:17 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Japonya'da yapılan kapsamlı bir araştırma, köpek sahipliği ile demans riski arasında dikkat çekici bir ilişki olduğunu ortaya koydu. 65 yaş üstü 11 binden fazla kişinin incelendiği çalışmada, köpek sahibi olan bireylerde demans gelişme ihtimalinin yaklaşık yüzde 40 daha düşük olduğu belirlendi.

Evcil hayvanların insan sağlığı üzerindeki etkisi uzun süredir bilim dünyasının gündeminde. Özellikle köpek sahipliğinin hem fiziksel hem de psikolojik faydaları sık sık araştırılıyor. Japonya'da yapılan yeni bir çalışma ise köpek sahipliğinin yaşlı bireylerde demans riskini azaltabileceğini ortaya koydu.

📊 11 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMA Çalışma, Tokyo Metropolitan Institute for Geriatrics and Gerontology taArafından yürütüldü. Araştırma kapsamında Japonya'nın Tokyo kentindeki Ota bölgesinde yaşayan 65 ile 84 yaş arasındaki 11 bin 194 kişi dört yıl boyunca takip edildi. Katılımcıların ortalama yaşı 74,2 olarak kaydedildi. Araştırmaya katılanların yüzde 51,5'ini kadınlar oluşturdu. Bilim insanları, bu süre boyunca katılımcıların yaşam alışkanlıklarını ve bilişsel sağlıklarını düzenli olarak izledi.

🧠 KÖPEK SAHİPLERİNDE RİSK YAKLAŞIK YÜZDE 40 DAHA DÜŞÜK Araştırmanın sonuçları oldukça dikkat çekici. Verilere göre köpek sahibi olan yaşlı bireylerde demans gelişme riskinin yaklaşık yüzde 40 daha düşük olduğu görüldü. Çalışmanın baş yazarı Yu Taniguchi, köpek sahipliğinin insanları doğal olarak daha aktif bir yaşam tarzına yönlendirdiğini belirtiyor. Taniguchi'ye göre köpek yürüyüşleri günlük hareket miktarını artırıyor, dışarı çıkma alışkanlığı kazandırıyor ve sosyal etkileşimi destekliyor.

Taniguchi, The Telegraph'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bir köpeğe sahip olmak, insanların fiziksel aktivite alışkanlığı edinmelerini gerektirir ve bu da onların diğer insanlarla etkileşime girme ve sosyalleşme olasılığını önemli ölçüde artırır."

🚶 DEMANSI AZALTAN ETKEN YAŞAM TARZI OLABİLİR Araştırmacılar, köpek sahipliğinin tek başına etkili olup olmadığını anlamak için katılımcıları farklı gruplara ayırdı. Buna göre kişiler; Halen köpek sahibi olanlar Daha önce köpek sahipliği deneyimi yaşayanlar Hayatında hiç köpek bakmamış kişiler olarak sınıflandırıldı. Ayrıca eğitim seviyesi, gelir durumu, medeni durum, kronik hastalık geçmişi, sigara kullanımı, uyku süresi ve egzersiz alışkanlıkları gibi birçok faktör de analiz edildi.