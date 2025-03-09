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Konya'da başıboş köpek dehşeti daha! 13 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Her geçen gün büyüyen ve sokak terörüne dönüşen köpek sorunu bitmek bilmiyor. Onlarca vatandaşa saldırarak yaralayan hatta dün 2 yaşındaki Rana bebeğin ölümüne neden olan köpek dehşetine bir yenisi daha eklendi. Konya'nın Beyşehir ilçesinde sokak köpeğinin saldırısına uğradığı iddia edilen 13 yaşındaki çocuk, köpekten kaçarken düşerek yaralandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 09.03.2025 01:44
Konya’da başıboş köpek dehşeti daha! 13 yaşındaki çocuk köpekten kaçarken düşen çocuk yaralandı

Çocuk ve yaşlı onlarca vatandaşı yaralayan hatta ölümüne neden olan sokak köpekleri kabusu yaşatmaya devam ediyor.

Konya’da başıboş köpek dehşeti daha! 13 yaşındaki çocuk köpekten kaçarken düşen çocuk yaralandı

Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 2 yaşındaki Rana bebek hayatını kaybetmişti. Adres değişmedi. Konya'da köpekten kaçarken düşen çocuk yaralandı.

Konya’da başıboş köpek dehşeti daha! 13 yaşındaki çocuk köpekten kaçarken düşen çocuk yaralandı

Edinilen bilgiye göre, ortaokul öğrencisi F.E.Ö. (13) göl kenarındaki parkta arkadaşı ile akşam saatlerinde yürüyüş yaptığı esnada iddiaya göre göl kenarındaki parkta başıboş dolaşan bir köpeğin saldırısına uğradı.

Konya’da başıboş köpek dehşeti daha! 13 yaşındaki çocuk köpekten kaçarken düşen çocuk yaralandı

Yanındaki arkadaşı ile birlikte korkup köpekten koşarak uzaklaşmak isteyen F.E.Ö. biraz ilerledikten sonra dengesini kaybedip yere düşerek yaralandı. Yanındaki arkadaşı ise yaşanan olayı babasına haber verdi.

Konya’da başıboş köpek dehşeti daha! 13 yaşındaki çocuk köpekten kaçarken düşen çocuk yaralandı

Her iki çocuğun babası da olay yerine gelirken yerinden kalkamayan F.E.Ö., özel araçla Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede müdahale edilen ve kalça kemiğinde parçalı kırık tespit edilen F.E.Ö., Konya'ya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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