Konya'da başıboş köpek dehşeti daha! 13 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Her geçen gün büyüyen ve sokak terörüne dönüşen köpek sorunu bitmek bilmiyor. Onlarca vatandaşa saldırarak yaralayan hatta dün 2 yaşındaki Rana bebeğin ölümüne neden olan köpek dehşetine bir yenisi daha eklendi. Konya'nın Beyşehir ilçesinde sokak köpeğinin saldırısına uğradığı iddia edilen 13 yaşındaki çocuk, köpekten kaçarken düşerek yaralandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA