CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Konut piyasasında yıl sonu tablosu: TÜİK açıkladı! Aralıkta satışlar yüzde 19,8 arttı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'de konut satışları 2025'te %14,3 artarak 1 milyon 688 bin 910'a çıktı. Aralık ayında satışlar %19,8 yükselişle 254 bin 777 oldu. TÜİK tarafından açıklanan "Konut Satış İstatistikleri, Aralık 2025" raporunda, en çok konut satan iller arasında İstanbul yine zirvede yer aldı.

Konut piyasasında yıl sonu tablosu: TÜİK açıkladı! Aralıkta satışlar yüzde 19,8 arttı

Konut piyasasında 2025 yılı, satış adetlerinde yükselişle tamamlandı. Türkiye genelinde toplam satışlar 1 milyon 688 bin 910'a ulaşırken, Aralık ayında 254 bin 777 konut el değiştirdi. İpotekli satışlarda yıllık bazda güçlü artış görülürken ilk el ve ikinci el satışlar da yükseldi.

Konut piyasasında yıl sonu tablosu: TÜİK açıkladı! Aralıkta satışlar yüzde 19,8 arttı

Konut Satışlarında İstanbul Zirvede

Türkiye genelinde konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre %14,3 artarak 1 milyon 688 bin 910 oldu. En fazla satış 280 bin 262 ile İstanbul'da gerçekleşti. Ankara 152 bin 534, İzmir ise 96 bin 998 satışla öne çıktı.

En az satış yapılan iller Ardahan (727), Bayburt (1.251) ve Hakkari (1.559) olarak kayıtlara geçti.

Konut piyasasında yıl sonu tablosu: TÜİK açıkladı! Aralıkta satışlar yüzde 19,8 arttı

Aralık Ayında Satışlar 254 Bin 777'ye Çıktı

Aralık 2025'te Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %19,8 artarak 254 bin 777 oldu. Aynı dönemde ipotekli satışlar 29 bin 149, diğer satışlar ise 225 bin 628 olarak gerçekleşti.

Konut piyasasında yıl sonu tablosu: TÜİK açıkladı! Aralıkta satışlar yüzde 19,8 arttı

İpotekli Satışlarda Yıllık Artış %49'u Geçti

Aralık ayında ipotekli konut satışları %25,2 artışla 29 bin 149'a yükseldi. 2025 yılı toplamında ipotekli satışlar %49,3 artarak 236 bin 668 oldu.

Konut piyasasında yıl sonu tablosu: TÜİK açıkladı! Aralıkta satışlar yüzde 19,8 arttı

İpotekli satışların toplam satışlar içindeki payı Aralık'ta %11,4, yıl genelinde %14,0 olarak açıklandı. Aralık ayında 7 bin 666, 2025'te ise 57 bin 639 ipotekli satış ilk el konutlardan oluştu.

Konut piyasasında yıl sonu tablosu: TÜİK açıkladı! Aralıkta satışlar yüzde 19,8 arttı

İlk El ve İkinci El Satışlar Arttı

İlk el konut satışları Aralık ayında %26,2 artarak 96 bin 690 oldu. 2025 yılı toplamında ilk el satışlar %11,6 yükselişle 540 bin 786'ya ulaştı. İlk el satışların toplam içindeki payı Aralık'ta %38,0, 2025 genelinde %32,0 olarak kaydedildi.

Konut piyasasında yıl sonu tablosu: TÜİK açıkladı! Aralıkta satışlar yüzde 19,8 arttı

İkinci el konut satışlarında ise Aralık ayında %16,2 artarak 158 bin 87 oldu. 2025 yılı toplamında ikinci el satışlar %15,6 artışla 1 milyon 148 bin 124 olarak gerçekleşti.

Mobil uygulamalarımızı indirin