Konut piyasasında yıl sonu tablosu: TÜİK açıkladı! Aralıkta satışlar yüzde 19,8 arttı
Türkiye'de konut satışları 2025'te %14,3 artarak 1 milyon 688 bin 910'a çıktı. Aralık ayında satışlar %19,8 yükselişle 254 bin 777 oldu. TÜİK tarafından açıklanan "Konut Satış İstatistikleri, Aralık 2025" raporunda, en çok konut satan iller arasında İstanbul yine zirvede yer aldı.
Konut piyasasında 2025 yılı, satış adetlerinde yükselişle tamamlandı. Türkiye genelinde toplam satışlar 1 milyon 688 bin 910'a ulaşırken, Aralık ayında 254 bin 777 konut el değiştirdi. İpotekli satışlarda yıllık bazda güçlü artış görülürken ilk el ve ikinci el satışlar da yükseldi.
Konut Satışlarında İstanbul Zirvede
Türkiye genelinde konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre %14,3 artarak 1 milyon 688 bin 910 oldu. En fazla satış 280 bin 262 ile İstanbul'da gerçekleşti. Ankara 152 bin 534, İzmir ise 96 bin 998 satışla öne çıktı.
En az satış yapılan iller Ardahan (727), Bayburt (1.251) ve Hakkari (1.559) olarak kayıtlara geçti.
Aralık Ayında Satışlar 254 Bin 777'ye Çıktı
Aralık 2025'te Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %19,8 artarak 254 bin 777 oldu. Aynı dönemde ipotekli satışlar 29 bin 149, diğer satışlar ise 225 bin 628 olarak gerçekleşti.
İpotekli Satışlarda Yıllık Artış %49'u Geçti
Aralık ayında ipotekli konut satışları %25,2 artışla 29 bin 149'a yükseldi. 2025 yılı toplamında ipotekli satışlar %49,3 artarak 236 bin 668 oldu.
İpotekli satışların toplam satışlar içindeki payı Aralık'ta %11,4, yıl genelinde %14,0 olarak açıklandı. Aralık ayında 7 bin 666, 2025'te ise 57 bin 639 ipotekli satış ilk el konutlardan oluştu.