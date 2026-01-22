Konut piyasasında yıl sonu tablosu: TÜİK açıkladı! Aralıkta satışlar yüzde 19,8 arttı

Konut piyasasında 2025 yılı, satış adetlerinde yükselişle tamamlandı. Türkiye genelinde toplam satışlar 1 milyon 688 bin 910'a ulaşırken, Aralık ayında 254 bin 777 konut el değiştirdi. İpotekli satışlarda yıllık bazda güçlü artış görülürken ilk el ve ikinci el satışlar da yükseldi.

Konut Satışlarında İstanbul Zirvede

Türkiye genelinde konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre %14,3 artarak 1 milyon 688 bin 910 oldu. En fazla satış 280 bin 262 ile İstanbul'da gerçekleşti. Ankara 152 bin 534, İzmir ise 96 bin 998 satışla öne çıktı.

En az satış yapılan iller Ardahan (727), Bayburt (1.251) ve Hakkari (1.559) olarak kayıtlara geçti.