Konserve ton balığı sağlıklı mı, değil mi? Beslenme uzmanı açıkladı

Yoğun tempolu modern yaşamda konserve gıdalar büyük kolaylık sağlıyor. Günlük hayatın pratik besinlerinden biri olan konserve ton balığı, özellikle sağlıklı beslenmek isteyenler için popüler bir seçenek. Ancak ton balığı gibi bazı deniz ürünleri, içeriği ve sağlık üzerindeki etkileri açısından tartışmalara yol açabiliyor. Peki konserve ton balığı gerçekten düşündüğümüz kadar sağlıklı mı? İşte konserve ton balığının içeriği ve sağlık üzerindeki etkileri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi