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Konserve ton balığı sağlıklı mı, değil mi? Beslenme uzmanı açıkladı

Yoğun tempolu modern yaşamda konserve gıdalar büyük kolaylık sağlıyor. Günlük hayatın pratik besinlerinden biri olan konserve ton balığı, özellikle sağlıklı beslenmek isteyenler için popüler bir seçenek. Ancak ton balığı gibi bazı deniz ürünleri, içeriği ve sağlık üzerindeki etkileri açısından tartışmalara yol açabiliyor. Peki konserve ton balığı gerçekten düşündüğümüz kadar sağlıklı mı? İşte konserve ton balığının içeriği ve sağlık üzerindeki etkileri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.02.2025 09:21
Konserve ton balığı sağlıklı mı, değil mi? Beslenme uzmanı açıkladı

Balıklar, protein ve omega 3 gibi sağlıklı yağlar açısından zengin olan besinlerden biridir. Diyet listelerinde ve sağlıklı beslenme alışkanlıkların sıkça tercih edilir. Beslenme uzmanı Nicola Shubrook konserve ton balığının sağlık üzerindeki etkilerini açıkladı.

Konserve ton balığı sağlıklı mı, değil mi? Beslenme uzmanı açıkladı

Konserve ton balığı demir, selenyum, iyot, niasin (B3 vitamini), folat (B9 vitamini) ve B12 vitamini değerlerine sahiptir. 100 gr tuzlu suda konserve ton balığı 109 kcal / 460 kJ, 24,9 g protein, 1,0 g yağ, 69 mcg selenyum ve 0,733 g tuz içerir. Yağlı konserve ton balığının 100 gramında 159 a yakın kalori bulunur.

Konserve ton balığı sağlıklı mı, değil mi? Beslenme uzmanı açıkladı

Yüksek Protein Kaynağı

Balık, yüksek kaliteli protein açısından oldukça zengin bir besindir ve konserve ton balığı da uygun fiyatlı bir protein kaynağı olarak öne çıkmaktadır. Beslenme Uzmanı Nicola Shubrook'a göre, ton balığı sadece protein sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisi olduğu düşünülen taurin amino asidi bakımından da zengin bir içeriğe sahiptir.

Konserve ton balığı sağlıklı mı, değil mi? Beslenme uzmanı açıkladı

Zengin Vitamin ve Mineral İçeriği

Konserve ve taze ton balığı, özellikle B vitaminleri bakımından zengin bir besin kaynağıdır. İçeriğinde bulunan niasin (B3), sinir sistemi ve cilt sağlığı açısından önemli rol oynarken, magnezyum enerji üretimine destek sağlar. Bunun yanı sıra, kalsiyum kemik sağlığını desteklerken, D vitamini bağışıklık sistemini ve kemik gücünü güçlendirir, beyin fonksiyonlarının düzenli çalışmasına katkıda bulunur. Taze ton balığı, konserve ton balığına kıyasla 2 kat daha fazla D vitaminine sahiptir.

Konserve ton balığı sağlıklı mı, değil mi? Beslenme uzmanı açıkladı

Düşük Yağ Oranı ile Kilo Kontrolüne Destek

100 gram konserve ton balığında yalnızca 1 gram yağ bulunur. Bu düşük yağ oranı sayesinde, kilo yönetimi yapan bireyler için harika bir alternatif sunar. Protein bakımından oldukça zengin olan ton balığı, düşük kalorili yapısıyla diyet yapanlar için ideal bir besindir.

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