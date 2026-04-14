İklim krizinde yeni tehdit: Kongo’nun siyah gölleri karbon püskürtüyor

Kongo Havzası'ndaki Mai Ndombe ve Tumba göllerinde yapılan ölçümler, binlerce yıldır turbalıklarda depolanan karbonun atmosfere geri dönmeye başladığını ortaya koydu. Araştırmaya göre göller, yüksek miktarda karbondioksit salarak artık karbon yutağı değil, potansiyel bir kaynak gibi davranıyor. Bu değişim, küresel iklim sistemini doğrudan etkileyebilecek yeni bir risk alanı oluşturuyor.

Kongo Havzası, turbalık yapısı sayesinde karbonu binlerce yıl boyunca depolayabilen nadir ekosistemlerden biri. Dünya yüzeyinin yalnızca küçük bir bölümünü kaplamasına rağmen tropikal turbalıklardaki karbonun yaklaşık üçte birini barındırıyor. Bu yapı, küresel ısınmayı yavaşlatan doğal bir tampon görevi görüyor.

Ancak bu sistemin dengesi bozulduğunda, depolanan karbon hızla atmosfere karışabiliyor. Bu da iklim değişikliğini hızlandıran zincirleme bir etki yaratıyor.

GÖLLER KARBON KAYNAĞINA DÖNÜŞÜYOR

23 Şubat 2026'da Nature Geoscience dergisinde yayınlanan bir çalışma, Mai Ndombe ve Tumba göllerinin atmosferden daha yüksek CO2 yoğunluğuna sahip olduğunu gösterdi. Bu fark, göllerin sürekli olarak karbondioksit salmasına neden oluyor.

Daha kritik olan ise salınan karbonun kaynağı. Analizler, bu gazın önemli bir kısmının yakın dönem bitki örtüsünden değil, binlerce yıl önce oluşmuş turba karbonundan geldiğini ortaya koydu. Bu durum, sistemde eski karbon kaçağı yaşandığını gösteriyor.