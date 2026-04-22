Kobra Murat öldü iddiası! Manisa’daki olay sonrası gerçek ortaya çıktı

Sosyal medyada yayılan "Kobra Murat öldü" iddialarına ünlü sanatçıdan yanıt geldi. İsim benzerliği nedeniyle çıkan haberleri yalanlayan Kobra Murat, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek; vefat eden kişinin Manisa'da yaşayan aynı lakaplı başka bir vatandaş olduğunu duyurdu.

Manisa'dan gelen acı bir haber, sosyal medyada büyük bir bilgi kirliliğine ve paniğe neden oldu. Yunusemre ilçesinde çevresi tarafından sevilen ve "Kobra Murat" lakabıyla tanınan 56 yaşındaki Murat Gemli'nin evinde ölü bulunması, isim benzerliği nedeniyle gözleri ünlü sanatçı Kobra Murat'a çevirdi.

MANİSA'DA ÜZÜCÜ OLAY: MURAT GEMLİ HAYATINI KAYBETTİ Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan ve tıpkı ünlü şarkıcı gibi "Kobra Murat" lakabını taşıyan Murat Gemli, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. 56 yaşındaki Gemli'nin vefat haberi kısa sürede yerel basında ve sosyal medyada yayıldı. Ancak haberin başlıklarında sadece lakabının kullanılması, büyük bir yanlış anlaşılmayı beraberinde getirdi.

DİKKAT ÇEKEN İSİM BENZERLİĞİ Haberin yayılmasıyla birlikte, Roman müziğinin sevilen ismi, Kobra Murat (Murat Divandiler)'ın hayatını kaybettiği sanıldı. İddiaların ardından telefonları susmayan ünlü sanatçı, sevenlerini rahatlatmak adına bir açıklama yaptı: Duyuru yanlış haber. Haberdeki abimizin de lakabı 'Kobra Murat' imiş. Manisa'da evinde ölü bulunmuş. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun, kabri nurla dolsun. Peygamber efendimizin komşusu olsun inşallah. Sizleri seviyorum. Arayan, soranlardan Allah razı olsun. Kobra Murat'tan sonsuz sevgiler, saygılar sunuyorum canlarım.

KOBRA MURAT KİMDİR? Kobra Murat, 1973 yılında İstanbul'un Balat semtinde dünyaya geldi. Gerçek adı Murat Divandiler olan sanatçı, yaşamını uzun yıllardır İstanbul'da sürdürmektedir. Asıl mesleği terzilik olan Kobra Murat, müzik kariyerine genç yaşlarda adım attı.

Roman kökenli olan Kobra Murat, sahneye taşıdığı renkli kimliği ve enerjik performanslarıyla kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. Geleneksel Roman müziği ritimlerini pop ve oryantal ögelerle harmanlayan sanatçı, özellikle gösterişli kostümleri, dikkat çekici aksesuarları ve kendine özgü sahne tarzıyla tanınmaktadır.

Sosyal medyada da aktif olan Kobra Murat, hem sahne performansları hem de özel hayatına dair paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmektedir. Özel hayatında ise evli olan Kobra Murat, üç çocuk babasıdır.