85 yıldır denizin dibinde bekliyor! Savaşın sessiz tanığı: SS Thistlegorm

Kızıldeniz'in derinliklerinde yatan SS Thistlegorm, II. Dünya Savaşı'nın en çarpıcı batıklarından biri olarak kabul ediliyor. 1941'de Alman bombardıman uçaklarının attığı bombalarla ikiye ayrılan gemi; askeri araçlar, mühimmat ve lokomotiflerle dolu dev bir su altı müzesine dönüştü.

Kızıldeniz'in kuzeyinde, Sina Yarımadası yakınlarındaki Gubal Boğazı'nın derinliklerinde tarihin sessiz tanıklarından biri yatıyor. 1941 yılında bombalanarak batan İngiliz yük gemisi SS Thistlegorm, aradan geçen yıllara rağmen savaşın izlerini taşıyan en etkileyici batıklardan biri olarak kabul ediliyor. Bugün geminin enkazı hem savaş tarihinin izlerini hem de zengin deniz yaşamını aynı anda barındıran eşsiz bir su altı dünyasına dönüşmüş durumda.

⚓ YANLIŞ ZAMANDA YANLIŞ YERDE 6 Ekim 1941'in ilk saatlerinde 126 metre uzunluğundaki İngiliz yük gemisi SS Thistlegorm, Kızıldeniz'deki Gubal Boğazı'nda demirlemiş halde bekliyordu. Bu aslında kısa bir duraktı. Gemi Süveyş Kanalı'ndan geçerek yoluna devam edecekti. Resmi kayıtlara göre gemi yalnızca motor parçaları taşıyordu. Ancak ambarların içinde bundan çok daha fazlası vardı

Gemide bulunan yüklerin önemli bir bölümü şunlardan oluşuyordu: ➔askeri kamyonlar ve motosikletler ➔tüfekler ve mühimmat sandıkları ➔çeşitli askeri ekipmanlar ➔iki büyük Stanier 8F buharlı lokomotif Tam da bu sırada bölgede devriye gezen Alman Luftwaffe'ye ait iki Heinkel He 111 bombardıman uçağı müttefik gemilerini arıyordu. Tesadüf eseri karşılarına çıkan gemi Thistlegorm oldu.

🌊 DENİZİN DİBİNDE "V" ŞEKLİNDE BİR ENKAZ Patlamanın ardından SS Thistlegorm kısa süre içinde denizin dibine gömüldü. Gemi batarken V şeklinde bir konum aldı. Bugün enkazın farklı bölümleri farklı derinliklerde bulunuyor: ➔Uç kısmı yaklaşık 32 metre derinlikte ve yan yatmış durumda ➔Baş kısmı ise 16 metre derinlikte ve nispeten dik duruyor

🔎 YILLARCA KAYIPTI Savaşın ardından geminin yeri uzun süre bilinmedi. SS Thistlegorm yıllarca Kızıldeniz'in dibinde sessizce bekledi. 1955 yılında ünlü Fransız deniz kaşifi Jacques-Yves Cousteau enkazı yeniden keşfetti. Bu keşif batığın yeniden gündeme gelmesini sağladı. Ancak geminin gerçek ünü 1990'lı yıllarda dalış turizminin gelişmesiyle ortaya çıktı. O tarihten sonra Thistlegorm dünyanın en ünlü dalış noktalarından biri haline geldi.