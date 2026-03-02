Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 10 kaptan alacak: Şartlar neler?
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla daimi işçi statüsünde 10 kılavuz kaptan alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 6 Mart'a kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden alınacak; değerlendirme ise KPSS puanı ile sözlü sınav sonucunun yüzde 50'şer oranında hesaplanmasıyla yapılacak. Asıl ve yedek aday listeleri kurumun resmi internet sitesinden ilan edilecek.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde istihdam edilmek üzere 10 kılavuz kaptan alımı gerçekleştirecek. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu alım kapsamında göreve başlayacak personel, Türkiye'nin deniz trafiği açısından kritik bölgelerinde kılavuzluk hizmeti verecek.
BAŞVURULAR 6 MART'A KADAR SÜRECEK
Adaylar başvurularını 6 Mart tarihine kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden yapabilecek. Başvurular, kurumun resmi internet adresi olan esube.iskur.gov.tr aracılığıyla çevrim içi olarak ya da İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen gidilerek gerçekleştirilebilecek.
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından nihai aday listeleri Türkiye İş Kurumu tarafından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne iletilecek. Sözlü sınav ve mülakatın yeri, tarihi ve saati daha sonra ayrıca duyurulacak.
NİHAİ LİSTELER KURUMUN İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANACAK
Asıl ve yedek aday listeleri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacak. Bu nedenle başvuru sahiplerinin süreci kurumun internet sitesi üzerinden düzenli olarak takip etmeleri gerekecek.
KADRO BİLGİLERİ VE EĞİTİM ŞARTI
- Meslek Ünvanı: Kılavuz Kaptan
- Kadro Sayısı: 10
- Eğitim Şartı: Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
Adayların ayrıca Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği çerçevesinde geçerli kılavuz kaptan yeterliliğine sahip olması ve deniz hizmetine elverişli olduklarını sağlık raporuyla belgelendirmesi gerekiyor.
ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
Başvuracak adayların;
- Türk vatandaşı olması,
- Kamu haklarından mahrum bulunmaması,
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamış olması,
- Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası almamış olması,
- Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve işleyişine karşı suçlar başta olmak üzere ilgili mevzuatta belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olması,
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 188, 190 ve 191'inci maddelerinde yer alan suçlar kapsamında mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri kararının bulunmaması
şartlarını taşıması gerekiyor.
Bunun yanı sıra adayların, Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda geçerli kılavuz kaptan yeterliliğine sahip olmaları ve sağlık durumlarının deniz hizmetine uygun olduğunu belgelemeleri zorunlu tutuluyor.
ÇALIŞMA ŞARTLARI VE GÜVENLİK SORUŞTURMASI
İlana göre, başvuru yapan ve işe yerleşmeye hak kazanan adaylar; iş yerinde uygulanan ücret, prim, fazla mesai, görev yeri ve benzeri çalışma koşullarını kabul etmiş sayılacak. Adayların, 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet sözleşmesini sonlandırma hakkı bulunuyor.
İşe başlamaya hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Sürecin olumlu sonuçlanması halinde göreve başlatılacaklar. Ayrıca göreve başlayacak personel, kuruluşun uygun gördüğü çalışma yerinde görev yapmayı kabul etmiş sayılacak.
BELGELERDE BEYAN ESASI VE HUKUKİ SORUMLULUK
Adaylar, başvuru sırasında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumlu olacak. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları ve sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacak. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklar. Gerekli görülmesi halinde ilgili kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanabilecek.
DEĞERLENDİRME PUANI NASIL HESAPLANACAK?
Adayların başarı puanı, KPSS ve sözlü sınav puanlarının eşit ağırlıkta değerlendirilmesiyle belirlenecek.
- Değerlendirme Puanı = KPSS puanı × %50 + Sözlü Sınav (Mülakat) puanı × %50
Bu hesaplama sonucunda oluşacak puan sıralamasına göre asıl ve yedek adaylar belirlenecek.