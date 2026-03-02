Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 10 kaptan alacak: Şartlar neler?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde istihdam edilmek üzere 10 kılavuz kaptan alımı gerçekleştirecek. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu alım kapsamında göreve başlayacak personel, Türkiye'nin deniz trafiği açısından kritik bölgelerinde kılavuzluk hizmeti verecek.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından nihai aday listeleri Türkiye İş Kurumu tarafından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne iletilecek. Sözlü sınav ve mülakatın yeri, tarihi ve saati daha sonra ayrıca duyurulacak.

Adaylar başvurularını 6 Mart tarihine kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden yapabilecek. Başvurular, kurumun resmi internet adresi olan esube.iskur.gov.tr aracılığıyla çevrim içi olarak ya da İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen gidilerek gerçekleştirilebilecek.

Asıl ve yedek aday listeleri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacak. Bu nedenle başvuru sahiplerinin süreci kurumun internet sitesi üzerinden düzenli olarak takip etmeleri gerekecek.

Adayların ayrıca Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği çerçevesinde geçerli kılavuz kaptan yeterliliğine sahip olması ve deniz hizmetine elverişli olduklarını sağlık raporuyla belgelendirmesi gerekiyor.

ÇALIŞMA ŞARTLARI VE GÜVENLİK SORUŞTURMASI

İlana göre, başvuru yapan ve işe yerleşmeye hak kazanan adaylar; iş yerinde uygulanan ücret, prim, fazla mesai, görev yeri ve benzeri çalışma koşullarını kabul etmiş sayılacak. Adayların, 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet sözleşmesini sonlandırma hakkı bulunuyor.

İşe başlamaya hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Sürecin olumlu sonuçlanması halinde göreve başlatılacaklar. Ayrıca göreve başlayacak personel, kuruluşun uygun gördüğü çalışma yerinde görev yapmayı kabul etmiş sayılacak.

BELGELERDE BEYAN ESASI VE HUKUKİ SORUMLULUK

Adaylar, başvuru sırasında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumlu olacak. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları ve sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacak. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklar. Gerekli görülmesi halinde ilgili kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanabilecek.

DEĞERLENDİRME PUANI NASIL HESAPLANACAK?

Adayların başarı puanı, KPSS ve sözlü sınav puanlarının eşit ağırlıkta değerlendirilmesiyle belirlenecek.

Değerlendirme Puanı = KPSS puanı × %50 + Sözlü Sınav (Mülakat) puanı × %50

Bu hesaplama sonucunda oluşacak puan sıralamasına göre asıl ve yedek adaylar belirlenecek.