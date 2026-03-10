CANLI YAYIN
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni hali bomba gibi! Başak Dizer paylaştı: "Evde denemeyin"

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'nin en sevilen oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, yeni imajıyla sosyal medyayı salladı. Radikal bir kararla saçlarının rengini açtıran yakışıklı oyuncunun son hali ise eşi Başak Dizer tarafından esprili bir notla paylaşıldı. İşte binlerce beğeni ve yorum yağan kareler...

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni projesi öncesi büründüğü yeni imajıyla sosyal medyayı salladı. Stil danışmanı eşi Başak Dizer'in esprili bir notla paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Kumsal saçlarını sarı renge boyatan yakışıklı oyuncu, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.

"PİŞT ARTİST MİSİN?"

Dizer, eşinin son halini paylaştığı fotoğrafların altına; "Pişt, artist misin? Not: Evde denemeyin" notunu düşerek herkesi gülümsetti.

KİLO VERDİĞİ GÖZLERDEN KAÇMADI

Yeni bir proje hazırlığında olduğu bilinen yakışıklı oyuncunun, verdiği kilolarla da dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU

Kısa sürede etkileşim rekoru kıran paylaşıma sosyal medya kullanıcılarından övgü dolu yorumlar gecikmedi.

Oyuncunun takipçileri; "Adama her şey yakışıyor", "Yaşlandıkça daha da yakışıklı oluyor", "Konu karizmaysa tartışmaya kapalı" gibi yorumlarla beğenilerini dile getirdi.

MODELLİKTEN OYUNCULUĞA

Kıvanç Tatlıtuğ; Türk oyuncu ve eski modeldir. 2002 yılında kazandığı Best Model of the World unvanının ardından oyunculuğa adım atmış, dramdan aksiyona kadar geniş bir yelpazede sergilediği performanslarla uluslararası çapta tanınan bir yıldız haline gelmiştir.

Kıvanç Tatlıtuğ kaç yaşında ve nereli?

Ünlü oyuncu, 27 Ekim 1983 tarihinde Adana'da doğmuştur. 2026 yılı itibarıyla 42 yaşındadır.

Kıvanç Tatlıtuğ nasıl ünlü oldu?

Kariyerine profesyonel basketbolcu olarak başlamış ancak sakatlık nedeniyle sporu bırakmıştır. Annesinin teşvikiyle katıldığı 2002 Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilmiş, ardından dünya birincisi olarak dikkatleri üzerine çekmiştir.

En bilinen dizi ve filmleri hangileridir?

Kariyerinde dönüm noktası olan projeler şunlardır:

Diziler: Gümüş, Menekşe ile Halil, Aşk-ı Memnu (Behlül), Kuzey Güney (Kuzey), Cesur ve Güzel, Aile.

Filmler/Dijital: Kelebeğin Rüyası, Hadi Be Oğlum, Yakamoz S-245, İstanbul İçin Son Çağrı.

Kıvanç Tatlıtuğ evli mi ve çocuğu var mı?

Evet, ünlü oyuncu 19 Şubat 2016 tarihinde stil danışmanı Başak Dizer ile Paris'te dünyaevine girmiştir. Çiftin 15 Nisan 2022 tarihinde dünyaya gelen Kurt Efe adında bir oğulları vardır.

