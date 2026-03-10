Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni hali bomba gibi! Başak Dizer paylaştı: "Evde denemeyin"
Türkiye'nin en sevilen oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, yeni imajıyla sosyal medyayı salladı. Radikal bir kararla saçlarının rengini açtıran yakışıklı oyuncunun son hali ise eşi Başak Dizer tarafından esprili bir notla paylaşıldı. İşte binlerce beğeni ve yorum yağan kareler...
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni projesi öncesi büründüğü yeni imajıyla sosyal medyayı salladı. Stil danışmanı eşi Başak Dizer'in esprili bir notla paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.
Kumsal saçlarını sarı renge boyatan yakışıklı oyuncu, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.
"PİŞT ARTİST MİSİN?"
Dizer, eşinin son halini paylaştığı fotoğrafların altına; "Pişt, artist misin? Not: Evde denemeyin" notunu düşerek herkesi gülümsetti.
KİLO VERDİĞİ GÖZLERDEN KAÇMADI
Yeni bir proje hazırlığında olduğu bilinen yakışıklı oyuncunun, verdiği kilolarla da dikkat çekti.
SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU
Kısa sürede etkileşim rekoru kıran paylaşıma sosyal medya kullanıcılarından övgü dolu yorumlar gecikmedi.