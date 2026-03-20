Kurt Efe mutfakta hünerlerini sergiledi! İşte Tatlıtuğ ailesinin eğlenceli halleri

Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 23:35 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başak Dizer'in sosyal medya paylaşımında minik Kurt Efe'nin mutfakta hamur açtığı anlar büyük ilgi gördü. Ünlü çiftin gözlerden uzak büyüttüğü oğulları bu kez eğlenceli görüntülerle gündeme geldi. Paylaşım kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı eşi Başak Dizer, bu kez kariyerleriyle değil, aile hayatlarına dair sıcak bir anla gündeme geldi. Çiftin oğlu Kurt Efe'nin mutfakta geçirdiği keyifli anlar, sosyal medyada dikkat çekti.

EKRANLARIN GÖZDE İSMİ, SAKİN BİR AİLE HAYATI "Aşk-ı Memnu", "Kuzey Güney", "Gümüş" ve "Kurt Seyit ve Şura" gibi projelerle hafızalara kazınan Kıvanç Tatlıtuğ, yıllardır geniş bir hayran kitlesine sahip. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da ilgi gören Tatlıtuğ, uzun süredir sade bir yaşam tercih ediyor.

2016 yılında Paris'te Başak Dizer ile evlenen oyuncu, evliliğini gözlerden uzak yaşamayı sürdürüyor. Çift, özel hayatlarını genellikle paylaşmamayı tercih etse de zaman zaman yaptıkları paylaşımlar büyük ilgi görüyor.

GÖZLERDEN UZAK BÜYÜYEN BİR ÇOCUK Tatlıtuğ ve Dizer çifti, Kurt Efe adını verdikleri oğullarını da mümkün olduğunca medyadan uzak büyütüyor. Bu nedenle yapılan her paylaşım, takipçilerin dikkatini daha da fazla çekiyor. Başak Dizer'in zaman zaman yaptığı paylaşımlar hem samimi hem de doğal bulunuyor. Özellikle aile içinden yansıyan bu anlar, takipçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.