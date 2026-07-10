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Kıvanç Tatlıtuğ 2. kez baba oluyor! Bebeğin cinsiyeti belli oldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den müjdeli haber geldi. Ünlü çiftin ikinci kez bebek beklediği, 5 aylık hamile olan Dizer'in bu kez kız çocuğu dünyaya getireceği iddia edildi.

Kıvanç Tatlıtuğ 2. kez baba oluyor! Bebeğin cinsiyeti belli oldu 1

Türkiye'nin en çok konuşulan oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den müjdeli haber geldi. 2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan ve mutlu evliliklerini sürdüren ünlü çiftin ikinci kez anne-baba olmaya hazırlandığı iddia edildi.

Kıvanç Tatlıtuğ 2. kez baba oluyor! Bebeğin cinsiyeti belli oldu 2

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, 2022 yılında oğulları Kurt Efe'nin dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Geçtiğimiz aylarda boşanma iddialarıyla gündeme gelen ünlü çiftten bu kez sevindiren bir haber geldi.

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Kıvanç Tatlıtuğ 2. kez baba oluyor! Bebeğin cinsiyeti belli oldu 3

KIZ BEBEK GELİYOR

Sabah yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre; 49 yaşındaki Başak Dizer 5 aylık hamile. Ünlü çift, bu kez kız bebek bekliyor.

Kıvanç Tatlıtuğ 2. kez baba oluyor! Bebeğin cinsiyeti belli oldu 4

49 YAŞINDA 2. KEZ ANNE OLACAK

İşte Cankurt'un köşesine taşıdığı o yazı:

"Şubat 2016'da Paris'te evlenen, Nisan 2022'de uzun süre hayalini kurdukları oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alan Kıvanç-Başak Dizer Tatlıtuğ çifti ile ilgili müjdeli bir haberim var! Ünlü çift, ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. Evet, yanlış okumadınız. Başak Dizer Tatlıtuğ hamile, hem de beş aylık.

Kıvanç Tatlıtuğ 2. kez baba oluyor! Bebeğin cinsiyeti belli oldu 5

"KIVANÇ TATLITUĞ SEVİNÇTEN HAVALARA UÇTU"

Çiftin ikinci çocuklarının cinsiyetini de ilk benden öğrenin. 15 Nisan'da 4 yaşına basan oğulları Kurt Efe'ye kız kardeş geliyor.

İkinci kez baba olacağının müjdesini aldığında mutluluktan havalara uçtuğunu duyduğum Kıvanç Tatlıtuğ, bir de bu kez kızının olacağını öğrenince resmen ayakları yerden kesilmiş.

Kıvanç Tatlıtuğ 2. kez baba oluyor! Bebeğin cinsiyeti belli oldu 6

Bu arada 45 yaşında oğlunu dünyaya getiren Başak Hanım, 49 yaşında ikinci kez anne olacak. Umarım Kıvanç Tatlıtuğ'un neredeyse kopyası bir erkek doğuran Başak Hanım, bu kez de kendine benzeyen güzel bir kız dünyaya getirir. Başak Hanım da, kızları da sağlıkla kurtulsun.

Kıvanç Tatlıtuğ 2. kez baba oluyor! Bebeğin cinsiyeti belli oldu 7

AŞK-I MEMNU SETİNDE BAŞLAYAN TANIŞIKLIK PARİS'TE EVLİLİKLE TAÇLANDI

Türk dizi ve sinema dünyasının en başarılı isimleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, kariyerinin yanı sıra Başak Dizer ile sürdürdüğü evliliğiyle de magazin gündeminin yakından takip edilen isimleri arasında bulunuyor.

27 Ekim 1983 doğumlu olan Kıvanç Tatlıtuğ, rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Özellikle Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney ve Aile gibi ses getiren projelerdeki performansıyla adından söz ettiren Tatlıtuğ, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da büyük bir popülerlik kazandı.

Kıvanç Tatlıtuğ 2. kez baba oluyor! Bebeğin cinsiyeti belli oldu 8

MODA DÜNYASININ TANINAN İSMİ

13 Nisan 1977'de İstanbul'da dünyaya gelen Başak Dizer ise stilist ve moda danışmanı kimliğiyle tanınıyor. Marmara Üniversitesi İletişim Bölümü'nden mezun olan Dizer, Milano ve Londra'da aldığı moda eğitimleriyle kariyerine yön verdi.

Moda ve televizyon dünyasında birçok projede stil danışmanlığı yapan Başak Dizer'in yolu, Aşk-ı Memnu dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile kesişti.

Kıvanç Tatlıtuğ 2. kez baba oluyor! Bebeğin cinsiyeti belli oldu 9

Başak Dizer'in Aşk-ı Memnu dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un stil danışmanlığını yaptığı dönemde tanışan ikilinin arkadaşlığı zaman içerisinde aşka dönüştü.

İlişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, Şubat 2016'da Paris'te nikah masasına oturdu.

2022'DE İLK KEZ ANNE-BABA OLDULAR

Mutlu evliliklerini sürdüren ünlü çift, 2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

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