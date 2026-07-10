Kıvanç Tatlıtuğ 2. kez baba oluyor! Bebeğin cinsiyeti belli oldu

Bu arada 45 yaşında oğlunu dünyaya getiren Başak Hanım, 49 yaşında ikinci kez anne olacak. Umarım Kıvanç Tatlıtuğ'un neredeyse kopyası bir erkek doğuran Başak Hanım, bu kez de kendine benzeyen güzel bir kız dünyaya getirir. Başak Hanım da, kızları da sağlıkla kurtulsun.

AŞK-I MEMNU SETİNDE BAŞLAYAN TANIŞIKLIK PARİS'TE EVLİLİKLE TAÇLANDI Türk dizi ve sinema dünyasının en başarılı isimleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, kariyerinin yanı sıra Başak Dizer ile sürdürdüğü evliliğiyle de magazin gündeminin yakından takip edilen isimleri arasında bulunuyor. 27 Ekim 1983 doğumlu olan Kıvanç Tatlıtuğ, rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Özellikle Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney ve Aile gibi ses getiren projelerdeki performansıyla adından söz ettiren Tatlıtuğ, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da büyük bir popülerlik kazandı.

MODA DÜNYASININ TANINAN İSMİ 13 Nisan 1977'de İstanbul'da dünyaya gelen Başak Dizer ise stilist ve moda danışmanı kimliğiyle tanınıyor. Marmara Üniversitesi İletişim Bölümü'nden mezun olan Dizer, Milano ve Londra'da aldığı moda eğitimleriyle kariyerine yön verdi. Moda ve televizyon dünyasında birçok projede stil danışmanlığı yapan Başak Dizer'in yolu, Aşk-ı Memnu dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile kesişti.