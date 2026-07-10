Kıvanç Tatlıtuğ 2. kez baba oluyor! Bebeğin cinsiyeti belli oldu
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den müjdeli haber geldi. Ünlü çiftin ikinci kez bebek beklediği, 5 aylık hamile olan Dizer'in bu kez kız çocuğu dünyaya getireceği iddia edildi.
Türkiye'nin en çok konuşulan oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den müjdeli haber geldi. 2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan ve mutlu evliliklerini sürdüren ünlü çiftin ikinci kez anne-baba olmaya hazırlandığı iddia edildi.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, 2022 yılında oğulları Kurt Efe'nin dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Geçtiğimiz aylarda boşanma iddialarıyla gündeme gelen ünlü çiftten bu kez sevindiren bir haber geldi.
KIZ BEBEK GELİYOR
Sabah yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre; 49 yaşındaki Başak Dizer 5 aylık hamile. Ünlü çift, bu kez kız bebek bekliyor.
49 YAŞINDA 2. KEZ ANNE OLACAK
İşte Cankurt'un köşesine taşıdığı o yazı:
"Şubat 2016'da Paris'te evlenen, Nisan 2022'de uzun süre hayalini kurdukları oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alan Kıvanç-Başak Dizer Tatlıtuğ çifti ile ilgili müjdeli bir haberim var! Ünlü çift, ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. Evet, yanlış okumadınız. Başak Dizer Tatlıtuğ hamile, hem de beş aylık.
"KIVANÇ TATLITUĞ SEVİNÇTEN HAVALARA UÇTU"
Çiftin ikinci çocuklarının cinsiyetini de ilk benden öğrenin. 15 Nisan'da 4 yaşına basan oğulları Kurt Efe'ye kız kardeş geliyor.
İkinci kez baba olacağının müjdesini aldığında mutluluktan havalara uçtuğunu duyduğum Kıvanç Tatlıtuğ, bir de bu kez kızının olacağını öğrenince resmen ayakları yerden kesilmiş.