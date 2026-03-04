Kısmi emeklilikte yeni hesap: 3600, 4500 ve 5400 gün şartları

Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 09:14 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Az prim günü bulunan sigortalılar için kısmi emeklilik önemli bir alternatif oluşturuyor. Sigorta başlangıç tarihine ve çalışılan kuruma göre 3600, 4500 ya da 5400 prim günüyle emeklilik mümkün olabiliyor. Ancak bu sistemde yalnızca prim günü değil, yaş ve bazı durumlarda sigortalılık süresi de belirleyici oluyor. İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında az primle emekliliğin detayları.

Çalışma hayatında uzun yıllar prim ödeyemeyen ya da kesintili çalışanlar için kısmi emeklilik önemli bir seçenek sunuyor. Sigorta başlangıç tarihine ve bağlı olunan kuruma göre bazı sigortalılar daha az prim günüyle emeklilik hakkı elde edebiliyor. Ancak bu yöntemde prim gününün yanı sıra yaş şartı da belirleyici oluyor.

SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİ BELİRLEYİCİ Emeklilik şartları, sigortalının ilk işe giriş tarihine göre değişiyor. Özellikle 8 Eylül 1999 tarihi emeklilik hesaplamalarında kritik bir sınır olarak kabul ediliyor. SSK kapsamında ilk kez 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar, 5000 ile 5975 gün arasında değişen prim gününü tamamladıklarında yaş şartı aranmadan emekli olabiliyor. Ancak bu prim gününü tamamlayamayanlar için kısmi emeklilik seçeneği bulunuyor.

3600 GÜNLE KISMİ EMEKLİLİK 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan SSK'lılar için 3600 günle emeklilik imkânı bulunuyor. Bu sistemde sigortalının en az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlaması gerekiyor. Bu süre bugün itibarıyla büyük ölçüde dolmuş durumda. Prim gününü 3600'e tamamlayan sigortalılar için yaş şartı uygulanıyor. Buna göre kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşını doldurduğunda kısmi emeklilik hakkı elde edebiliyor. EYT düzenlemesi bu yaş şartını ortadan kaldırmadı.

1999–2008 ARASI SİGORTALILAR İÇİN 4500 GÜN 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olan SSK'lılar için tam emeklilik şartı 7000 prim günü olarak uygulanıyor. Kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olabiliyor. Bu dönemde sigortalı olanlar için kısmi emeklilik seçeneği de bulunuyor. Buna göre 4500 prim gününü doldurmak gerekiyor. Ayrıca 25 yıllık sigortalılık süresi şartı aranıyor. Yaş şartı ise kadınlar için 58, erkekler için 60 olarak uygulanıyor.