Kirpi Sonic atv'de! Sonic filmi konusu ve oyuncu kadrosu

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sega'nın ikonik video oyunu karakteri Sonic, 2020 yılında beyaz perdeye taşınarak sinema dünyasında büyük ilgi gördü. Hızlı temposu, eğlenceli hikayesi ve Jim Carrey'nin dikkat çeken performansıyla öne çıkan Kirpi Sonic filmi, video oyunu uyarlamaları arasında en başarılı açılışlardan birine imza attı.

Video oyun dünyasının en tanınan karakterlerinden biri olan Sonic, uzun yıllardır farklı platformlarda oyuncularla buluşuyor. Mavi renkli, süper hızlı kirpi karakteri bu kez sinema perdesinde izleyici karşısına çıktı. Aksiyon ve mizahı bir araya getiren Kirpi Sonic filmi, eğlenceli hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla atv ekranlarında izleyicilere keyifli bir sinema akşamı yaşatacak.

🌀 KİRPİ SONİC FİLMİ KONUSU NE?

Filmin hikayesi, Sonic'in yaşadığı gezegen olan Mobius'tan Dünya'ya kaçmasıyla başlıyor. Sonic, sahip olduğu olağanüstü hız gücü sayesinde farklı dünyalar arasında portal açabilen sihirli yüzükler kullanabiliyor.

Dünyaya geldikten sonra Green Hills adlı küçük bir kasabada saklanarak yaşamaya başlar. Ancak bir gün yaşanan güçlü bir enerji patlaması tüm bölgede elektrik kesintisine neden olur. Bu durum hükümetin dikkatini çeker.

Enerjinin kaynağını araştırmak için görevlendirilen kişi ise dâhi ama oldukça tehlikeli bir bilim insanıdır: Dr. Robotnik.

Robotnik, Sonic'in gücünü ele geçirmek ister. Bu noktada Sonic yalnız değildir. Kasabanın şerifi Tom Wachowski ve eşi Maddie, Sonic'in en büyük destekçisi olur. Üçlühem Sonic'in özgürlüğünü korumak hem de sihirli yüzüklerin yanlış ellere geçmesini engellemek için mücadele eder.

⭐ KİRPİ SONİC FİLMİ OYUNCULARI

Filmde hem animasyon karakterleri hem de gerçek oyuncular bir araya geliyor. Yapımın oyuncu kadrosu şöyle:

KarakterOyuncu
SonicBen Schwartz
Dr. Robotnik / EggmanJim Carrey
Tom WachowskiJames Marsden
Maddie WachowskiTika Sumpter
Film hakkında öne çıkan bazı bilgiler:

Vizyon yılı: 2020

Yönetmen: Jeff Fowler

Tür: Aksiyon – Macera – Komedi

Kaynak: Sega video oyunu serisi

🎞 AKSİYON VE MİZAH BİR ARADA

Kirpi Sonic filmi, aksiyon, macera ve komediyi bir araya getiren eğlenceli bir yapım olarak dikkat çekiyor. Hem video oyunu hayranlarına hem de ailece film izlemek isteyenlere hitap eden yapım, televizyon ekranlarında keyifli bir seyir deneyimi sunuyor.

