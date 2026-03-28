Video oyun dünyasının en tanınan karakterlerinden biri olan Sonic, uzun yıllardır farklı platformlarda oyuncularla buluşuyor. Mavi renkli, süper hızlı kirpi karakteri bu kez sinema perdesinde izleyici karşısına çıktı. Aksiyon ve mizahı bir araya getiren Kirpi Sonic filmi, eğlenceli hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla atv ekranlarında izleyicilere keyifli bir sinema akşamı yaşatacak.

Filmin hikayesi, Sonic'in yaşadığı gezegen olan Mobius'tan Dünya'ya kaçmasıyla başlıyor. Sonic, sahip olduğu olağanüstü hız gücü sayesinde farklı dünyalar arasında portal açabilen sihirli yüzükler kullanabiliyor.

Dünyaya geldikten sonra Green Hills adlı küçük bir kasabada saklanarak yaşamaya başlar. Ancak bir gün yaşanan güçlü bir enerji patlaması tüm bölgede elektrik kesintisine neden olur. Bu durum hükümetin dikkatini çeker.

Enerjinin kaynağını araştırmak için görevlendirilen kişi ise dâhi ama oldukça tehlikeli bir bilim insanıdır: Dr. Robotnik.