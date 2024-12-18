Kırmızı Kitap nedir, ne anlama geliyor? Devletin gizli anayasası Kırmızı Kitap hakkında merak edilenler...

Bakanlıkların Görüşleri Alındı

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi için, bu yılın başında bakanlıklardan ve ilgili kurumlardan görüşler talep edilmişti. Bakanlıklar ve ilgili kuruluşlar, milli güvenlik stratejileri doğrultusunda sundukları bilgilerle çalışmalara katkı sağladı. Bu süreç, Türkiye'nin iç ve dış güvenlik politikalarındaki değişiklikleri daha verimli bir şekilde yansıtmayı amaçlıyor.

Güncellenen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği bir Milli Güvenlik Kurulu toplantısında resmi olarak ele alınacak. Bu toplantının ardından belge, kurumların çalışmalarına yön verecek şekilde resmiyet kazanacak.