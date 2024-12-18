Kırmızı Kitap nedir, ne anlama geliyor? Devletin gizli anayasası Kırmızı Kitap hakkında merak edilenler...
2025 yılında hayata geçirilecek olan güncel Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak biliniyor. Belgenin içeriği Türkiye'nin ulusal güvenlik stratejilerini ve önceliklerini belirleyen önemli bir belge olarak dikkat çekiyor. Beştepe'de gerçekleştirilen gizli bir toplantıda güncellenmesi için çalışmalar yapılan bu belge "Devletin Gizli Anayasası" olarak nitelendiriliyor. İşte devletin gizli anayasası Kırmızı Kitap hakkında merak edilenler...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.12.2024 14:42