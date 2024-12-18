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Kırmızı Kitap nedir, ne anlama geliyor? Devletin gizli anayasası Kırmızı Kitap hakkında merak edilenler...

2025 yılında hayata geçirilecek olan güncel Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak biliniyor. Belgenin içeriği Türkiye'nin ulusal güvenlik stratejilerini ve önceliklerini belirleyen önemli bir belge olarak dikkat çekiyor. Beştepe'de gerçekleştirilen gizli bir toplantıda güncellenmesi için çalışmalar yapılan bu belge "Devletin Gizli Anayasası" olarak nitelendiriliyor. İşte devletin gizli anayasası Kırmızı Kitap hakkında merak edilenler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.12.2024 14:42
Kırmızı Kitap nedir, ne anlama geliyor? Devletin gizli anayasası Kırmızı Kitap hakkında merak edilenler...

Türkiye'nin ulusal güvenlik stratejilerini belirleyen ve "Devletin Gizli Anayasası" olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi (Kırmızı Kitap), 2025 yılı itibarıyla güncelleniyor. Kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak adlandırılan bu belge, Türkiye'nin iç ve dış güvenlik tehditlerine karşı nasıl bir tutum alacağını belirleyen kritik bir belgedir. Güncelleme süreci, Beştepe'de yapılan gizli toplantılarla devam ederken, belgenin içeriğinde önemli değişiklikler yapılması bekleniyor.

Kırmızı Kitap nedir, ne anlama geliyor? Devletin gizli anayasası Kırmızı Kitap hakkında merak edilenler...

Güncelleme Çalışmaları Beştepe'de Gerçekleşti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan güncelleme süreci, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği koordinasyonunda yürütülüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde, ay başında Beştepe'de "gizli" nitelikte bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık etti. Toplantıda, Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesine yönelik detaylı düzenlemeler masaya yatırıldı.

Kırmızı Kitap nedir, ne anlama geliyor? Devletin gizli anayasası Kırmızı Kitap hakkında merak edilenler...

Gizlilik ve Güvenlik Önlemleri

Toplantının güvenliği yüksek önlemlerle sağlandı. Katılımcılardan cep telefonları ve akıllı saatler alınırken, tüm güvenlik tedbirleri üst düzeye çıkarıldı. Bu önlemler, belgenin içeriğinin ve yapılan görüşmelerin gizliliğini koruma amacı taşıyor.

Kırmızı Kitap nedir, ne anlama geliyor? Devletin gizli anayasası Kırmızı Kitap hakkında merak edilenler...

Bakanlıkların Görüşleri Alındı

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi için, bu yılın başında bakanlıklardan ve ilgili kurumlardan görüşler talep edilmişti. Bakanlıklar ve ilgili kuruluşlar, milli güvenlik stratejileri doğrultusunda sundukları bilgilerle çalışmalara katkı sağladı. Bu süreç, Türkiye'nin iç ve dış güvenlik politikalarındaki değişiklikleri daha verimli bir şekilde yansıtmayı amaçlıyor.

Güncellenen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği bir Milli Güvenlik Kurulu toplantısında resmi olarak ele alınacak. Bu toplantının ardından belge, kurumların çalışmalarına yön verecek şekilde resmiyet kazanacak.

Kırmızı Kitap nedir, ne anlama geliyor? Devletin gizli anayasası Kırmızı Kitap hakkında merak edilenler...

Son Güncelleme 2019'da Yapıldı

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, 2019 yılı Eylül ayında son kez güncellenmişti. O dönemde, ülke içindeki ve dünyadaki gelişmelerin Türkiye'nin milli güvenliğine etkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirilmişti. Sonuç olarak, güncel tehdit algılamaları ve stratejik hedefler belirlenmişti.

2025 Yılında Yeni Bir Dönem Başlayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Milli Güvenlik Siyaseti Belgesini çok kapsamlı, çok nitelikli bir belge olarak nitelendiren Yılmaz, "Bunu Milli Güvenlik Kurulumuzun kararıyla resmileştireceğiz. Muhtemelen önümüzdeki Milli Güvenlik Kurulu'nda bu belge tartışılarak resmileşmiş olacak ve kurumlarımızın yapacağı çalışmalara yön vermiş olacak. 2025 yılında yeni Milli Güvenlik Siyaseti Belgemizin hayata geçmesini bekliyoruz." dedi.

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