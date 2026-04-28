Kimler sosyal kiralık ev tutabilir? 8 başlıkta gelir sınırı ve başvuru şartları
Türkiye genelinde yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci tamamlandı, hak sahipleri netleşti. Yeni aşamada ise odak noktası sosyal kiralık konutlar oldu. İlk etapta İstanbul'da hayata geçirilecek modelle, dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlı kiralık ev imkanı sunulacak.
Hükümetin barınma krizine karşı devreye aldığı dev hamlede vites yükseltiliyor. 81 ilde kuraları tamamlanan 500 bin sosyal konut projesinin ardından, şimdi de dar gelirli vatandaşın nefes almasını sağlayacak "sosyal kiralık konut" dönemi başlıyor. İstanbul merkezli başlayacak olan bu yeni modelde, ilk anahtarlar Ağustos ayında teslim edilecek.
İşte milyonların merakla beklediği kiralık sosyal konut projesinin tüm detayları, başvuru şartları ve fiyat politikası...
İLK ETAPTA 15 BİN KONUT YAPILACAK
Sabah Gazetesi'nden Seda Tabak'ın haberine göre, sosyal kiralık konut projesi İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu yakasında başlayacak. İlk aşamada toplam 15 bin konut inşa edilecek.
- 2 bin konut: Ağustos ayında teslim edilecek
- Kalan konutlar: İnşaat tamamlandıkça kura ile dağıtılacak
- Tüm projenin süresi: Yaklaşık 3 yıl
Bu modelle konutların tek seferde değil, etap etap devreye alınması hedefleniyor.
BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
İlk teslim edilecek 2 bin konut için başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Ancak sürecin haziran ayında netleşmesi bekleniyor.
Başvuruların ardından süreç şu şekilde ilerleyecek:
- Talepler toplanacak
- Kura çekimi yapılacak
- Hak sahipleri belirlenecek
- TOKİ ile kira sözleşmesi imzalanacak
Bu sistem, sosyal konut projelerindeki başvuru modeline benzer şekilde işleyecek.
KİMLER YARARLANABİLECEK?
Kiralık sosyal konutlar, doğrudan alt ve orta gelir grubunu hedefliyor. Başvuru şartlarının sosyal konut projelerine benzer olması bekleniyor.
Öne çıkan kriterler:
- Belirli süre İstanbul'da ikamet
- Hane geliri sınırı
- Öncelikli gruplar için kontenjan
Kontenjan ayrılması planlanan gruplar:
- Memurlar
- Emekliler
- Engelliler
- Evi kentsel dönüşüme giren vatandaşlar
KİRALAMA SÜRESİ 3 YIL İLE SINIRLANDIRILACAK
Projede en dikkat çeken başlıklardan biri kiralama süresi oldu. Konutlar hak sahiplerine 3 yıllığına kiralanacak.
Bu sürenin sonunda:
- Kiracı tahliye edilecek
- Konut bakım ve onarımdan geçirilecek
- Yeni hak sahibine kiralanacak
Bu modelle daha fazla vatandaşın sistemden faydalanması hedefleniyor.