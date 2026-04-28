Kimler sosyal kiralık ev tutabilir? 8 başlıkta gelir sınırı ve başvuru şartları

KİRA FİYATLARI PİYASANIN ALTINDA OLACAK Kiralık sosyal konutlarda fiyat politikasının piyasa koşullarının oldukça altında olması planlanıyor. Yetkililerin verdiği bilgiye göre: Kira bedelleri piyasa rayicinin yaklaşık yarısı seviyesinde olacak

Bazı bölgelerde bu oran daha da aşağı çekilebilecek Örnek bir senaryoya göre, bölgede 30 bin TL olan kira bedeli, bu projede yaklaşık yarı fiyatına ya da daha düşük seviyelere inecek.

KONUTLAR ŞEHİR DIŞINDA OLMAYACAK Projede dikkat çeken bir diğer detay ise konum tercihi. Konutların şehir merkezinden uzak bölgelerde değil, yaşam alanlarına yakın lokasyonlarda inşa edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda İstanbul'un merkezi ilçelerinde de kiralık konut üretimi yapılacak.

SOSYAL KONUTTA SATIŞ MODELİ DE DEVAM EDİYOR Kiralık modelin yanı sıra, satışa sunulan sosyal konut projelerinde de süreç devam ediyor. Bu projelerde ödeme sistemi sabit bir çerçevede ilerliyor. Ödeme Modeli %10 peşinat

240 aya kadar vade

Taksitler sözleşme sonrası başlıyor

Ödemeler memur maaş artışına göre güncelleniyor

KONUT FİYATLARI: İSTANBUL VE ANADOLU KARŞILAŞTIRMASI İstanbul 55 m² 1+1: 1.950.000 TL — 7.313 TL taksit

80 m² 2+1: 2.950.000 TL — 11.063 TL taksit Anadolu İlleri 55 m² 1+1: 1.800.000 TL — 6.750 TL taksit

80 m² 2+1: 2.650.000 TL — 9.938 TL taksit

TESLİM TAKVİMİ NETLEŞTİ Satışa sunulan konutlarda teslim süreci de belli oldu. Buna göre: İlk teslimler: 2027 sonu

Devam eden teslimler: 2028 başı Kiralık konutlarda ise teslimler çok daha erken başlayacak ve ilk anahtarlar ağustos ayında verilecek.

SIK SORULAN 7 SORU 1. Sosyal kiralık konut başvuruları ne zaman başlayacak?

Haziran ayında başvuru sürecinin açıklanması bekleniyor. 2. İlk etapta kaç konut teslim edilecek?

Ağustos ayında 2 bin konut teslim edilecek. 3. Toplam kaç kiralık konut yapılacak?

İlk etapta İstanbul'da 15 bin konut inşa edilecek. 4. Kimler başvuru yapabilecek?

Alt ve orta gelir grubu vatandaşlar başvurabilecek. 5. Kiralama süresi ne kadar olacak?

Konutlar 3 yıllığına kiralanacak. 6. Kira fiyatları nasıl belirlenecek?

Piyasa rayicinin yaklaşık yarısı veya daha altında olacak. 7. Evler nerede yapılacak?

Şehir merkezine yakın, ulaşımı kolay bölgelerde inşa edilecek.