CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Kimler sosyal kiralık ev tutabilir? 8 başlıkta gelir sınırı ve başvuru şartları

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye genelinde yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci tamamlandı, hak sahipleri netleşti. Yeni aşamada ise odak noktası sosyal kiralık konutlar oldu. İlk etapta İstanbul'da hayata geçirilecek modelle, dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlı kiralık ev imkanı sunulacak.

Hükümetin barınma krizine karşı devreye aldığı dev hamlede vites yükseltiliyor. 81 ilde kuraları tamamlanan 500 bin sosyal konut projesinin ardından, şimdi de dar gelirli vatandaşın nefes almasını sağlayacak "sosyal kiralık konut" dönemi başlıyor. İstanbul merkezli başlayacak olan bu yeni modelde, ilk anahtarlar Ağustos ayında teslim edilecek.

İşte milyonların merakla beklediği kiralık sosyal konut projesinin tüm detayları, başvuru şartları ve fiyat politikası...

İLK ETAPTA 15 BİN KONUT YAPILACAK

Sabah Gazetesi'nden Seda Tabak'ın haberine göre, sosyal kiralık konut projesi İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu yakasında başlayacak. İlk aşamada toplam 15 bin konut inşa edilecek.

  • 2 bin konut: Ağustos ayında teslim edilecek
  • Kalan konutlar: İnşaat tamamlandıkça kura ile dağıtılacak
  • Tüm projenin süresi: Yaklaşık 3 yıl

Bu modelle konutların tek seferde değil, etap etap devreye alınması hedefleniyor.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

İlk teslim edilecek 2 bin konut için başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Ancak sürecin haziran ayında netleşmesi bekleniyor.

Başvuruların ardından süreç şu şekilde ilerleyecek:

  • Talepler toplanacak
  • Kura çekimi yapılacak
  • Hak sahipleri belirlenecek
  • TOKİ ile kira sözleşmesi imzalanacak

Bu sistem, sosyal konut projelerindeki başvuru modeline benzer şekilde işleyecek.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kiralık sosyal konutlar, doğrudan alt ve orta gelir grubunu hedefliyor. Başvuru şartlarının sosyal konut projelerine benzer olması bekleniyor.

Öne çıkan kriterler:

  • Belirli süre İstanbul'da ikamet
  • Hane geliri sınırı
  • Öncelikli gruplar için kontenjan

Kontenjan ayrılması planlanan gruplar:

  • Memurlar
  • Emekliler
  • Engelliler
  • Evi kentsel dönüşüme giren vatandaşlar
KİRALAMA SÜRESİ 3 YIL İLE SINIRLANDIRILACAK

Projede en dikkat çeken başlıklardan biri kiralama süresi oldu. Konutlar hak sahiplerine 3 yıllığına kiralanacak.

Bu sürenin sonunda:

  • Kiracı tahliye edilecek
  • Konut bakım ve onarımdan geçirilecek
  • Yeni hak sahibine kiralanacak

Bu modelle daha fazla vatandaşın sistemden faydalanması hedefleniyor.

KİRA FİYATLARI PİYASANIN ALTINDA OLACAK

Kiralık sosyal konutlarda fiyat politikasının piyasa koşullarının oldukça altında olması planlanıyor.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre:

  • Kira bedelleri piyasa rayicinin yaklaşık yarısı seviyesinde olacak
  • Bazı bölgelerde bu oran daha da aşağı çekilebilecek

Örnek bir senaryoya göre, bölgede 30 bin TL olan kira bedeli, bu projede yaklaşık yarı fiyatına ya da daha düşük seviyelere inecek.

KONUTLAR ŞEHİR DIŞINDA OLMAYACAK

Projede dikkat çeken bir diğer detay ise konum tercihi. Konutların şehir merkezinden uzak bölgelerde değil, yaşam alanlarına yakın lokasyonlarda inşa edilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda İstanbul'un merkezi ilçelerinde de kiralık konut üretimi yapılacak.

SOSYAL KONUTTA SATIŞ MODELİ DE DEVAM EDİYOR

Kiralık modelin yanı sıra, satışa sunulan sosyal konut projelerinde de süreç devam ediyor. Bu projelerde ödeme sistemi sabit bir çerçevede ilerliyor.

Ödeme Modeli

  • %10 peşinat
  • 240 aya kadar vade
  • Taksitler sözleşme sonrası başlıyor
  • Ödemeler memur maaş artışına göre güncelleniyor
KONUT FİYATLARI: İSTANBUL VE ANADOLU KARŞILAŞTIRMASI

İstanbul

  • 55 m² 1+1: 1.950.000 TL — 7.313 TL taksit
  • 65 m² 2+1: 2.450.000 TL — 9.188 TL taksit
  • 80 m² 2+1: 2.950.000 TL — 11.063 TL taksit

Anadolu İlleri

  • 55 m² 1+1: 1.800.000 TL — 6.750 TL taksit
  • 65 m² 2+1: 2.200.000 TL — 8.250 TL taksit
  • 80 m² 2+1: 2.650.000 TL — 9.938 TL taksit
TESLİM TAKVİMİ NETLEŞTİ

Satışa sunulan konutlarda teslim süreci de belli oldu. Buna göre:

  • İlk teslimler: 2027 sonu
  • Devam eden teslimler: 2028 başı

Kiralık konutlarda ise teslimler çok daha erken başlayacak ve ilk anahtarlar ağustos ayında verilecek.

SIK SORULAN 7 SORU

1. Sosyal kiralık konut başvuruları ne zaman başlayacak?
Haziran ayında başvuru sürecinin açıklanması bekleniyor.

2. İlk etapta kaç konut teslim edilecek?
Ağustos ayında 2 bin konut teslim edilecek.

3. Toplam kaç kiralık konut yapılacak?
İlk etapta İstanbul'da 15 bin konut inşa edilecek.

4. Kimler başvuru yapabilecek?
Alt ve orta gelir grubu vatandaşlar başvurabilecek.

5. Kiralama süresi ne kadar olacak?
Konutlar 3 yıllığına kiralanacak.

6. Kira fiyatları nasıl belirlenecek?
Piyasa rayicinin yaklaşık yarısı veya daha altında olacak.

7. Evler nerede yapılacak?
Şehir merkezine yakın, ulaşımı kolay bölgelerde inşa edilecek.

Mobil uygulamalarımızı indirin