Kiralık katilden akılalmaz oyun: Emlak zengini Ramazan Arıkan nasıl öldü?

Servet Paylaşımı: Arıkan'ın evlenmek istemesi üzerine eski eşi ve çocuklarının "parayı böldürmeme" baskısı yaptığı iddiası.

"VİCDANLI KATİL" ROLÜYLE AKILALMAZ OYUN

Dosyadaki en çarpıcı gelişme ise Ramazan Arıkan ile kendisini "kiralık katil" olarak tanıtan bir şahıs arasındaki telefon görüşmeleri oldu.

Arıkan'a adeta bir akıl hocası gibi yaklaşan şahıs, şu tavsiyelerde bulunuyor:

"Ailen dahil kimseye haber verme, şehri terk et."

"Mevcut telefonunu kapat, sinyal vermeyen yeni bir hat al."

"Beyaz aracına binme, belirli adreslerden uzak dur."