Kiralık katilden akılalmaz oyun: Emlak zengini Ramazan Arıkan nasıl öldü?
Ankara'da eski eşinin evinde hayatını kaybeden 44 yaşındaki Ramazan Arıkan'ın şüpheli ölümü Müge Anlı'nın programında araştırılmaya devam ediyor. Başta "doğal ölüm" sanılan olay; 100 milyon liralık miras kavgası, yasak aşk iddiaları ve ortaya çıkan skandal ses kayıtlarıyla bir "planlı cinayet" dosyasına dönüştü.
44 yaşında üç çocuk babası Ramazan Arıkan, 16 Kasım'da Ankara'daki eski eşinin evinde ölü olarak bulundu. Yaklaşık 100 milyon liralık mal varlığının merkezinde olduğu olayda, "doğal ölüm" şüphesi yerini "planlı cinayet" iddialarına bıraktı. Ağabey Adem Arıkan, kardeşinin 100 milyona yakın mal varlığı sebebiyle eski eşinin ve çocuklarının baskı yaptığını söyleyerek bazı iddiaları olduğunu söyledi.
Olay günü kardeşi Ramazan Arıkan'ın 16 yaşındaki oğlu ve bir kişinin daha kolları arasında ayakta duramaz halde eski eşinin evine getirildiğini söyleyen Adem Arıkan, ani ölümün araştırılmasını istedi.Güvenlik kamerası kayıtları, Arıkan'ın yaklaşık iki saat boyunca evde kaldığını ve sonrasında ambulans çağrıldığını gösterdi.
KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
Kayıtlarda, Ramazan Arıkan'ın hayatını kaybettiği akşam saatlerinde 16 yaşındaki oğlu ve "dayı" olarak tanıtılan Mustafa Ünal'ın kollarında, bilinci kapalı bir şekilde eve getirildiği görülüyor.
DUBAİ BAĞLANTISI VE "YASAK AŞK" İTİRAFI
Arıkan'ın ölümünün ardından eski eşi Sultan Seki'nin Dubai'ye gitmesi ve oradaki mülklerin satışıyla ilgilenmesi dikkat çekmişti.
Canlı yayına katılan kızı Sude Arıkan, stüdyoda şok bir itirafta bulundu:
"Annemin Mustafa adlı kişiyle bir ilişkisi olduğunu bilmiyordum. Dubai'den birlikte geldiklerini görünce durumu anladım."
ZEHİRLENME" ŞÜPHESİ VE OTOPSİ RAPORU
Ağabey Adem Arıkan, kardeşinin ölmeden önceki aylarda da benzer baygınlıklar geçirerek hastaneye kaldırıldığını, bu durumun sistematik bir zehirleme girişimi olduğunu öne sürdü.