CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Kiralık katilden akılalmaz oyun: Emlak zengini Ramazan Arıkan nasıl öldü?

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ankara'da eski eşinin evinde hayatını kaybeden 44 yaşındaki Ramazan Arıkan'ın şüpheli ölümü Müge Anlı'nın programında araştırılmaya devam ediyor. Başta "doğal ölüm" sanılan olay; 100 milyon liralık miras kavgası, yasak aşk iddiaları ve ortaya çıkan skandal ses kayıtlarıyla bir "planlı cinayet" dosyasına dönüştü.

Kiralık katilden akılalmaz oyun: Emlak zengini Ramazan Arıkan nasıl öldü? 1

44 yaşında üç çocuk babası Ramazan Arıkan, 16 Kasım'da Ankara'daki eski eşinin evinde ölü olarak bulundu. Yaklaşık 100 milyon liralık mal varlığının merkezinde olduğu olayda, "doğal ölüm" şüphesi yerini "planlı cinayet" iddialarına bıraktı. Ağabey Adem Arıkan, kardeşinin 100 milyona yakın mal varlığı sebebiyle eski eşinin ve çocuklarının baskı yaptığını söyleyerek bazı iddiaları olduğunu söyledi.

Kiralık katilden akılalmaz oyun: Emlak zengini Ramazan Arıkan nasıl öldü? 2

Olay günü kardeşi Ramazan Arıkan'ın 16 yaşındaki oğlu ve bir kişinin daha kolları arasında ayakta duramaz halde eski eşinin evine getirildiğini söyleyen Adem Arıkan, ani ölümün araştırılmasını istedi.Güvenlik kamerası kayıtları, Arıkan'ın yaklaşık iki saat boyunca evde kaldığını ve sonrasında ambulans çağrıldığını gösterdi.

Kiralık katilden akılalmaz oyun: Emlak zengini Ramazan Arıkan nasıl öldü? 3

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Kayıtlarda, Ramazan Arıkan'ın hayatını kaybettiği akşam saatlerinde 16 yaşındaki oğlu ve "dayı" olarak tanıtılan Mustafa Ünal'ın kollarında, bilinci kapalı bir şekilde eve getirildiği görülüyor.

Kiralık katilden akılalmaz oyun: Emlak zengini Ramazan Arıkan nasıl öldü? 4

DUBAİ BAĞLANTISI VE "YASAK AŞK" İTİRAFI

Arıkan'ın ölümünün ardından eski eşi Sultan Seki'nin Dubai'ye gitmesi ve oradaki mülklerin satışıyla ilgilenmesi dikkat çekmişti.

Canlı yayına katılan kızı Sude Arıkan, stüdyoda şok bir itirafta bulundu:

"Annemin Mustafa adlı kişiyle bir ilişkisi olduğunu bilmiyordum. Dubai'den birlikte geldiklerini görünce durumu anladım."

Kiralık katilden akılalmaz oyun: Emlak zengini Ramazan Arıkan nasıl öldü? 5

ZEHİRLENME" ŞÜPHESİ VE OTOPSİ RAPORU

Ağabey Adem Arıkan, kardeşinin ölmeden önceki aylarda da benzer baygınlıklar geçirerek hastaneye kaldırıldığını, bu durumun sistematik bir zehirleme girişimi olduğunu öne sürdü.

Kiralık katilden akılalmaz oyun: Emlak zengini Ramazan Arıkan nasıl öldü? 6

DOSYANIN KİLİT NOKTALARI

Servet Paylaşımı: Arıkan'ın evlenmek istemesi üzerine eski eşi ve çocuklarının "parayı böldürmeme" baskısı yaptığı iddiası.

Hızlı Satışlar: Ölümden hemen sonra araçların ve arsaların haraç mezat elden çıkarılması.

Gizemli Paket: Kamera kayıtlarında Sultan Seki'nin Mustafa Ünal'a verdiği ve Ünal'ın bahçeye attığı şüpheli paket.

Kiralık katilden akılalmaz oyun: Emlak zengini Ramazan Arıkan nasıl öldü? 7

"VİCDANLI KATİL" ROLÜYLE AKILALMAZ OYUN

Dosyadaki en çarpıcı gelişme ise Ramazan Arıkan ile kendisini "kiralık katil" olarak tanıtan bir şahıs arasındaki telefon görüşmeleri oldu.

Arıkan'a adeta bir akıl hocası gibi yaklaşan şahıs, şu tavsiyelerde bulunuyor:

"Ailen dahil kimseye haber verme, şehri terk et."

"Mevcut telefonunu kapat, sinyal vermeyen yeni bir hat al."

"Beyaz aracına binme, belirli adreslerden uzak dur."

Kiralık katilden akılalmaz oyun: Emlak zengini Ramazan Arıkan nasıl öldü? 8

MÜGE ANLI: "BU BİR PARA TUZAĞI OLABİLİR"

Görüntüleri ve ses kaydını değerlendiren Müge Anlı, durumun sanılandan çok daha karmaşık bir "tezgah" olabileceğine dikkat çekti. Anlı, şahsın bir yandan cinayet talimatı aldığını söylerken diğer yandan kurbanına kaçma yolları göstermesinin altında yatan asıl amacın "daha fazla para koparmak" olduğunu vurguladı.

Kiralık katilden akılalmaz oyun: Emlak zengini Ramazan Arıkan nasıl öldü? 9

Emlak zengini babanın ölümüyle ilgili sis perdesi aralanmaya devam ederken, gözler Dubai'den dönmesi beklenen eski eş Sultan Seki ve Mustafa Ünal'ın vereceği ifadelere çevrildi.

Mobil uygulamalarımızı indirin