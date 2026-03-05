CANLI YAYIN
Kira geliri vergi hesaplama tablosu: Doğru yöntemle indirimli ödeme avantajı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Mart ayının başlamasıyla birlikte kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri için beyanname dönemi de açıldı. 2025 yılı içinde elde edilen kira gelirlerinin 31 Mart'a kadar Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Hazır Beyan Sistemi üzerinden bildirilmesi gerekiyor. İşte kira gelirinin nasıl hesaplandığı, hangi giderlerin düşülebileceği ve beyannamede dikkat edilmesi gereken ayrıntılar…

Mart ayının gelmesiyle birlikte kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri için vergi dönemi de başladı. 2025 yılı içinde elde edilen kira gelirlerinin bu ay içinde beyan edilmesi gerekiyor. Beyan sonucunda vergi çıkması halinde ödeme de yine bu süreçte yapılacak. Peki kira gelir vergisi nasıl hesaplanıyor, beyannamede nelere dikkat edilmeli ve hangi yöntem daha avantajlı? İşte kira geliri beyanına ilişkin merak edilen tüm detaylar.

KİMLER BEYANNAME VERMEK ZORUNDA?

2025 yılı için belirlenen sınırlar kapsamında konut kira gelirinde yıllık 47 bin TL'yi, iş yeri kira gelirinde ise 330 bin TL'yi aşan mülk sahipleri 31 Mart'a kadar beyanname vermek zorunda.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, bu tutarların altında kira geliri elde edenler ise istisna sınırını aşmadıkları için beyanname vermeyecek ve dolayısıyla herhangi bir vergi ödemeyecek.

BEYANNAME NASIL VERİLİYOR?

Konut ve iş yeri sahipleri beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden "Hazır Beyan Sistemi" aracılığıyla verebiliyor. Sistem, mükelleflerin bilgilerini büyük ölçüde otomatik olarak hazırlıyor ve yönlendirmeler sayesinde süreci kolaylaştırıyor.

İKİ FARKLI YÖNTEM VAR

Kira gelirinin vergilendirilmesinde iki farklı yöntem uygulanabiliyor: götürü gider yöntemi ve gerçek gider yöntemi. Mülk sahipleri kendi durumlarına göre bu yöntemlerden birini tercih ederek beyanname hazırlıyor.

HANGİ YÖNTEM DAHA AVANTAJLI?

Götürü gider yönteminde herhangi bir belge sunulması gerekmiyor. Bu yöntemde kira gelirinden önce istisna tutarı düşülüyor, ardından kalan tutarın yüzde 15'i gider olarak kabul edilerek hasılattan indiriliyor. Gayrimenkulle ilgili önemli bir harcaması bulunmayan mükellefler genellikle bu yöntemi tercih ediyor.

Gerçek gider yönteminde ise mülk ile ilgili yapılan çeşitli harcamalar gelirden düşülebiliyor. Gayrimenkulle ilgili ciddi gideri olan mülk sahipleri için bu yöntem daha avantajlı olabiliyor.

GERÇEK GİDER YÖNTEMİNDE HANGİ HARCAMALAR DÜŞÜLEBİLİR?

Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler bazı harcamaları gelirden indirebiliyor. Kiraya verilen gayrimenkul için yapılan aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri bu kapsamda yer alıyor. Bunun yanı sıra idare giderleri, sigorta giderleri, onarım ve bakım masrafları da indirim konusu yapılabiliyor.

  • Konutun satın alındığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca alım bedelinin yüzde 5'i de gider olarak gösterilebiliyor. Ancak bu uygulama 2021'den önce satın alınan konutlar için geçerli değil.
  • Vergi, resim ve harçlar ile belediyelere ödenen katılım payları da indirilebilen kalemler arasında bulunuyor. Ayrıca ısı yalıtımı ve enerji tasarrufuna yönelik harcamalar belirlenen sınırlar dahilinde gider olarak gösterilebiliyor.
  • Bir başka önemli durum ise ev sahibinin kiraya verdiği ev dışında başka bir evde kirada oturması. Bu durumda ödenen kira da gider olarak indirilebiliyor.
VERGİ HESABI NASIL YAPILIYOR?

Gerçek gider yönteminde kira gelir vergisi belirli bir formül üzerinden hesaplanıyor. Öncelikle toplam kira gelirinden konut kira geliri istisnası düşülüyor ve vergiye tabi hasılat belirleniyor. Ardından indirilebilecek gider tutarı hesaplanıyor ve bu tutar matrahtan düşülerek ödenecek vergi ortaya çıkıyor.

ÖRNEK HESAPLAMA

Aylık kira gelirinin 35 bin TL olduğu bir örnekte yıllık kira geliri 420 bin TL oluyor.

  • Yıllık kira geliri: 420.000 TL
  • Vergiden istisna edilen tutar: 47.000 TL
  • Kalan tutar: 373.000 TL

Ev için yapılan harcamanın 120 bin TL olduğu durumda indirilebilecek gider şu şekilde hesaplanıyor:

(120.000 × 373.000) / 420.000 = 106.575 TL

Bu hesaplamaya göre vergiye tabi gelir matrahı 266.425 TL oluyor.

  • Ödenecek gelir vergisi: 45.385 TL
  • Damga vergisi: 1.189,50 TL
  • Toplam ödeme: 46.574,50 TL
GÖTÜRÜ YÖNTEMİNDE HESAPLAMA

Aynı örnekte götürü gider yöntemi seçildiğinde giderler otomatik olarak yüzde 15 üzerinden hesaplanıyor.

  • Yıllık kira geliri: 420.000 TL
  • İstisna sonrası kalan: 373.000 TL
  • Gider (yüzde 15): 55.950 TL

Bu durumda vergiye tabi gelir matrahı 317.050 TL oluyor.

  • Ödenecek gelir vergisi: 55.510 TL
  • Damga vergisi: 1.189,50 TL
  • Toplam ödeme: 56.699,50 TL
SİGORTA PRİMLERİ NASIL İNDİRİLİYOR?

Mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası primlerinin yüzde 50'si indirim konusu yapılabiliyor. Ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve eğitim gibi şahıs sigortalarına ödenen primlerin ise tamamı indirilebiliyor.

Ancak bu indirimlerin toplamı, beyan edilen gelirin yüzde 15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşamıyor.

EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI DA DÜŞÜLEBİLİYOR

Mükellefin kendisi, eşi ve çocukları için Türkiye'de yapılan eğitim ve sağlık harcamaları da belirli sınırlar dahilinde gelirden indirilebiliyor. Bu harcamaların beyan edilen gelirin yüzde 10'unu aşmaması gerekiyor.

Kitap ve kırtasiye giderleri, okul servis ücretleri, forma ve ayakkabı harcamaları ile özel yurt ücretleri de bu kapsamda değerlendirilebiliyor.

GERÇEK GİDERDE VERGİ SIFIRLANABİLİR

Bazı durumlarda gerçek gider yöntemi sayesinde ödenecek vergi tamamen ortadan kalkabiliyor. Örneğin evini kiraya verip başka bir evde daha yüksek kira ödeyen bir mükellefin giderleri gelirinden fazla çıkarsa gelir vergisi oluşmuyor ve yalnızca damga vergisi ödeniyor.

Örneğin;

  • Aylık kira geliri: 40.000 TL
  • Yıllık kira geliri: 480.000 TL
  • Kira gideri: 600.000 TL

Bu durumda yapılan hesaplamada vergiye tabi gelir negatif çıkıyor. Dolayısıyla gelir vergisi oluşmuyor ve sadece 1.189,50 TL damga vergisi ödeniyor.

BEYANNAME VERİLMEZSE CEZA VAR

Beyannamenin mart ayı içinde verilmemesi durumunda mükellefler için çeşitli yaptırımlar uygulanıyor. Süresi içinde beyanname verilmezse özel usulsüzlük cezası kesiliyor.

Ayrıca verginin zamanında tahakkuk etmemesi halinde verginin bir katı kadar vergi ziyaı cezası da uygulanabiliyor. Yanlış veya geç beyan yapılması durumunda istisna hakkı da kaybedilebiliyor.

YÖNTEM DEĞİŞTİRMENİN ŞARTI VAR

Götürü gider yöntemini seçen mükellefler iki yıl geçmeden gerçek gider yöntemine geçemiyor.

Gerçek gider yöntemini tercih eden mükellefler ise istedikleri zaman götürü gider yöntemine geçebiliyor. Bu nedenle yöntem seçimi yapılırken mülk sahibinin gider durumunu dikkatle değerlendirmesi önem taşıyor.

