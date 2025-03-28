Kimler fitre vermekle yükümlü? 2025 fitre (fıtır sadakası) ne kadar oldu? Fitre ve fidye ne zaman verilir?
Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala ihtiyaç sahiplerine verilecek fitre miktarı ve günlük fidye bedeli merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, 2025 yılına ilişkin fıtır sadakası ve fidye miktarı açıklandı. Peki fitre ve fidye kimlere, ne zaman verilmeli? Kimler fitre vermekle yükümlü? İşte 2025 fitre tutarı…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.03.2025 22:55
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 23:04