Kimchi diyeti mucizesi: Yağ oranını yüzde 31,8 azaltıyor
Dünyanın dört bir yanında popüler bir fermente gıda olan kimchi, yalnızca lezzetiyle değil, sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle de dikkat çekiyor. Güney Kore merkezli Dünya Kimchi Enstitüsü'nün son araştırmaları, bu geleneksel Kore yemeğinin obeziteyle mücadelede güçlü bir yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Klinik öncesi bir çalışmada, kimchi diyetinin vücut yağ oranını %31,8'e kadar azalttığı bilimsel olarak kanıtlandı.
Giriş Tarihi: 03.12.2024 12:45 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 12:45