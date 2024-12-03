Kimchi diyeti mucizesi: Yağ oranını yüzde 31,8 azaltıyor

"Klinik öncesi bir çalışmanın ve klinik bir denemenin sonuçları, kimchinin obezite karşıtı etkilerini sistematik olarak doğruladı ve kimchinin mükemmel özelliklerinin yaygın olarak bilinmesine yardımcı olacak bilimsel kanıtlar sundu, böylece kimchinin dünya çapında tanınan bir sağlık gıdası olarak büyümesi için temel oluşturdu."