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Kimchi diyeti mucizesi: Yağ oranını yüzde 31,8 azaltıyor

Dünyanın dört bir yanında popüler bir fermente gıda olan kimchi, yalnızca lezzetiyle değil, sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle de dikkat çekiyor. Güney Kore merkezli Dünya Kimchi Enstitüsü'nün son araştırmaları, bu geleneksel Kore yemeğinin obeziteyle mücadelede güçlü bir yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Klinik öncesi bir çalışmada, kimchi diyetinin vücut yağ oranını %31,8'e kadar azalttığı bilimsel olarak kanıtlandı.

Giriş Tarihi: 03.12.2024 12:45 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 12:45
Kimchi diyeti mucizesi: Yağ oranını yüzde 31,8 azaltıyor

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre obezite, dünya nüfusunun %16'sını etkileyen küresel bir sağlık sorunu. Bununla birlikte, kimchi gibi doğal gıdalar bu soruna çözüm sunuyor. Araştırmalar, kimchi tüketiminin yalnızca kilo vermeye yardımcı olmakla kalmayıp, bağırsak mikrobiyomunu düzenleyerek genel sağlık üzerinde de olumlu etkiler yarattığını gösteriyor.

Kimchi diyeti mucizesi: Yağ oranını yüzde 31,8 azaltıyor

Bilimsel Verilerle Destekleniyor

Klinik öncesi deneylerden elde edilen bulgular, obezite modelleri üzerinde yapılan testlerde kimchi diyetiyle beslenen deneklerin vücut yağ oranında %31,8'lik bir azalma gösterdiğini ortaya koydu. İnsanlar üzerinde yapılan bir başka geniş çaplı çalışma ise düzenli kimchi tüketiminin vücut kitle indeksini (VKİ) %15 oranında azalttığını ve obezite riskini %12 oranında düşürdüğünü doğruladı.

Kimchi diyeti mucizesi: Yağ oranını yüzde 31,8 azaltıyor

Pusan Ulusal Üniversite Hastanesi iş birliğiyle yürütülen bir klinik çalışmada, aşırı kilolu 55 katılımcı, üç ay boyunca öğün başına 60 gram kimchi tüketti. Sonuçlar, kimchi tüketen grubun vücut yağında %2,6'lık bir azalma, buna karşın kimchi tüketmeyen kontrol grubunun vücut yağında ise %4,7'lik bir artış olduğunu gösterdi. Ayrıca, kimchi tüketimi, obeziteyle ilişkili zararlı bakterileri azaltırken, faydalı bağırsak bakterisi Akkermansia muciniphila'nın sayısını artırdı.

Kimchi diyeti mucizesi: Yağ oranını yüzde 31,8 azaltıyor

Dünya Kimchi Enstitüsü Müdürü Dr. Hae-Choon Chang, bu bulguların kimchinin obeziteye karşı etkilerini bilimsel olarak doğruladığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

Kimchi diyeti mucizesi: Yağ oranını yüzde 31,8 azaltıyor

"Klinik öncesi bir çalışmanın ve klinik bir denemenin sonuçları, kimchinin obezite karşıtı etkilerini sistematik olarak doğruladı ve kimchinin mükemmel özelliklerinin yaygın olarak bilinmesine yardımcı olacak bilimsel kanıtlar sundu, böylece kimchinin dünya çapında tanınan bir sağlık gıdası olarak büyümesi için temel oluşturdu."

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