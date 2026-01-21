Kıdem tazminatında tavan yükseldi, hesaplar değişti! 1-10-20 yıla kalem kalem tablo
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, 21 Ocak Çarşamba günü A Haber canlı yayınında milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kıdem tazminatı ve yıpranma payına ilişkin merak edilen tüm detayları anlattı. Yeni yıl itibarıyla değişen rakamlar, tavan uygulaması ve meslek gruplarına göre farklılıklar tek tek açıklandı.
Her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden belirlenen kıdem tazminatı tavanı, 2026 Ocak dönemiyle birlikte artırıldı. Kıdem tazminatı tavanı, memur maaşlarına yapılan zam oranına göre yükseltilirken, bu yıl memurlara verilen yüzde 18,6'lık artış doğrudan tazminat tavanına yansıtıldı.
Buna ek olarak memurlara uygulanan 1.000 liralık seyyanen zam da kıdem tazminatı tavanına dahil edildi. Böylece tavan tutar önemli ölçüde yükselmiş oldu.
EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK TAZMİNAT NE KADAR OLDU?
Ocak ayı öncesinde kıdem tazminatı tavanı 53.919 lira seviyesindeyken, yapılan artışlarla birlikte bu rakam 64.948 liraya çıktı. Böylece tavan tutarda yaklaşık 11 bin liralık bir fark oluştu.
Damga vergisi kesintisi sonrası rakamlar üzerinden bakıldığında:
⚫Asgari ücretli bir çalışanın bir yıllık kıdem tazminatı 25.808 liradan 32.779 liraya yükseldi.
⚫Bu artışla birlikte bir yıllık tazminatta yaklaşık 7 bin liralık bir fark oluştu.
⚫Tavan üzerinden ödenecek en yüksek bir yıllık tazminat ise 53.510 liradan 64.455 liraya çıktı.
İŞÇİLERİN TAZMİNAT HESABI DEĞİŞTİ
NET KIDEM TAZMİNATI (Damga vergisi kesilmiş)
|Dönem
|Aralık (TL)
|Ocak (TL)
|Fark (TL)
|En az
|25.808,12
|32.779,30
|6.971,18
|En çok
|53.510,43
|64.455,81
|10.945,38
BRÜT KIDEM TAZMİNATI
|Dönem
|Aralık (TL)
|Ocak (TL)
|Fark (TL)
|En az
|26.005,50
|33.030,00
|7.024,50
|En çok
|53.919,68
|64.948,77
|11.029,09
MAAŞA GÖRE KIDEM TAZMİNATI
|Brüt Maaş (TL)
|1 Yıl (TL)
|10 Yıl (TL)
|20 Yıl (TL)
|33.030
|32.779,30
|327.793,02
|655.586,05
|35.000
|34.734,35
|347.343,50
|694.687,00
|40.000
|39.696,40
|396.964,00
|793.928,00
|45.000
|44.658,45
|446.584,50
|893.169,00
|50.000
|49.620,50
|496.205,00
|992.410,00
|60.000
|59.544,60
|595.446,00
|1.190.892,00
|64.949
|64.455,81
|644.558,09
|1.289.116,18
(Damga vergisi kesilmiştir)