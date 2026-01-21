CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Kıdem tazminatında tavan yükseldi, hesaplar değişti! 1-10-20 yıla kalem kalem tablo

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, 21 Ocak Çarşamba günü A Haber canlı yayınında milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kıdem tazminatı ve yıpranma payına ilişkin merak edilen tüm detayları anlattı. Yeni yıl itibarıyla değişen rakamlar, tavan uygulaması ve meslek gruplarına göre farklılıklar tek tek açıklandı.

Kıdem tazminatında tavan yükseldi, hesaplar değişti! 1-10-20 yıla kalem kalem tablo

Her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden belirlenen kıdem tazminatı tavanı, 2026 Ocak dönemiyle birlikte artırıldı. Kıdem tazminatı tavanı, memur maaşlarına yapılan zam oranına göre yükseltilirken, bu yıl memurlara verilen yüzde 18,6'lık artış doğrudan tazminat tavanına yansıtıldı.

TAZMİNAT HESABI SİL BAŞTAN DEĞİŞTİ!
Kıdem tazminatında tavan yükseldi, hesaplar değişti! 1-10-20 yıla kalem kalem tablo

Buna ek olarak memurlara uygulanan 1.000 liralık seyyanen zam da kıdem tazminatı tavanına dahil edildi. Böylece tavan tutar önemli ölçüde yükselmiş oldu.

Kıdem tazminatında tavan yükseldi, hesaplar değişti! 1-10-20 yıla kalem kalem tablo

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK TAZMİNAT NE KADAR OLDU?

Ocak ayı öncesinde kıdem tazminatı tavanı 53.919 lira seviyesindeyken, yapılan artışlarla birlikte bu rakam 64.948 liraya çıktı. Böylece tavan tutarda yaklaşık 11 bin liralık bir fark oluştu.

Damga vergisi kesintisi sonrası rakamlar üzerinden bakıldığında:

⚫Asgari ücretli bir çalışanın bir yıllık kıdem tazminatı 25.808 liradan 32.779 liraya yükseldi.

⚫Bu artışla birlikte bir yıllık tazminatta yaklaşık 7 bin liralık bir fark oluştu.

⚫Tavan üzerinden ödenecek en yüksek bir yıllık tazminat ise 53.510 liradan 64.455 liraya çıktı.

Kıdem tazminatında tavan yükseldi, hesaplar değişti! 1-10-20 yıla kalem kalem tablo

İŞÇİLERİN TAZMİNAT HESABI DEĞİŞTİ

NET KIDEM TAZMİNATI (Damga vergisi kesilmiş)

Dönem Aralık (TL) Ocak (TL) Fark (TL)
En az 25.808,12 32.779,30 6.971,18
En çok 53.510,43 64.455,81 10.945,38

BRÜT KIDEM TAZMİNATI

Dönem Aralık (TL) Ocak (TL) Fark (TL)
En az 26.005,50 33.030,00 7.024,50
En çok 53.919,68 64.948,77 11.029,09
Kıdem tazminatında tavan yükseldi, hesaplar değişti! 1-10-20 yıla kalem kalem tablo

MAAŞA GÖRE KIDEM TAZMİNATI

Brüt Maaş (TL) 1 Yıl (TL) 10 Yıl (TL) 20 Yıl (TL)
33.030 32.779,30 327.793,02 655.586,05
35.000 34.734,35 347.343,50 694.687,00
40.000 39.696,40 396.964,00 793.928,00
45.000 44.658,45 446.584,50 893.169,00
50.000 49.620,50 496.205,00 992.410,00
60.000 59.544,60 595.446,00 1.190.892,00
64.949 64.455,81 644.558,09 1.289.116,18

(Damga vergisi kesilmiştir)

Kıdem tazminatında tavan yükseldi, hesaplar değişti! 1-10-20 yıla kalem kalem tablo

KIDEM TAZMİNATINDA KESİNTİ VE TAKSİT YOK

Faruk Erdem, kıdem tazminatına yalnızca damga vergisi kesildiğini, bunun dışında herhangi bir borç ya da kesintinin mümkün olmadığını vurguladı. İşçinin onayı olmadan tazminatın taksitlendirilmesi de yasal olarak yapılamıyor.

Kıdem tazminatında tavan yükseldi, hesaplar değişti! 1-10-20 yıla kalem kalem tablo

GAZETECİLERDE TAVAN UYGULAMASI YOK

Gazeteciler için kıdem tazminatında farklı bir uygulama bulunuyor. Basın mesleğinde çalışanlar için tavan sınırı uygulanmıyor. Ancak tavanı aşan kısım ücret sayıldığı için gelir vergisine tabi tutuluyor.

Örneğin yüksek maaşlı bir gazeteci, yıllık brüt maaşı kadar tazminat alabiliyor ancak 64 bin liranın üzerindeki tutar için vergi ödüyor.

Kıdem tazminatında tavan yükseldi, hesaplar değişti! 1-10-20 yıla kalem kalem tablo

YIPRANMA PAYI KİMLERİ KAPSIYOR?

Yayında fiili hizmet zammı olarak bilinen yıpranma payı konusu da detaylı şekilde ele alındı. Ağır ve riskli işlerde çalışanlara tanınan bu hak, daha erken emeklilik imkanı sağlıyor.

Madenciler, gazeteciler, sağlık çalışanları, itfaiyeciler, cam ve boya sanayinde çalışanlar bu kapsamda yer alıyor.

Ancak önemli bir şart bulunuyor:

Yıpranma payından yararlanabilmek için ilgili mesleğin fiilen yapılması gerekiyor. Aynı sektörde idari görevde bulunanlar bu haktan faydalanamıyor.

Kıdem tazminatında tavan yükseldi, hesaplar değişti! 1-10-20 yıla kalem kalem tablo

SGK BİLDİRİMİ HAYATİ ÖNEME SAHİP

Fiili hizmet zammından yararlanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan bildirimin doğru meslek koduyla yapılması şart. Aksi halde çalışan, yıpranma payı hakkını kaybedebiliyor.

Bu kapsamda çalışanlara her 360 gün için 90 gün ek prim kazandırılıyor ve bu sürenin bir kısmı emeklilik yaşından düşülüyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin