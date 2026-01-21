Kıdem tazminatında tavan yükseldi, hesaplar değişti! 1-10-20 yıla kalem kalem tablo

Her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden belirlenen kıdem tazminatı tavanı, 2026 Ocak dönemiyle birlikte artırıldı. Kıdem tazminatı tavanı, memur maaşlarına yapılan zam oranına göre yükseltilirken, bu yıl memurlara verilen yüzde 18,6'lık artış doğrudan tazminat tavanına yansıtıldı.

Buna ek olarak memurlara uygulanan 1.000 liralık seyyanen zam da kıdem tazminatı tavanına dahil edildi. Böylece tavan tutar önemli ölçüde yükselmiş oldu.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK TAZMİNAT NE KADAR OLDU?

Ocak ayı öncesinde kıdem tazminatı tavanı 53.919 lira seviyesindeyken, yapılan artışlarla birlikte bu rakam 64.948 liraya çıktı. Böylece tavan tutarda yaklaşık 11 bin liralık bir fark oluştu.

Damga vergisi kesintisi sonrası rakamlar üzerinden bakıldığında:

⚫Asgari ücretli bir çalışanın bir yıllık kıdem tazminatı 25.808 liradan 32.779 liraya yükseldi.

⚫Bu artışla birlikte bir yıllık tazminatta yaklaşık 7 bin liralık bir fark oluştu.

⚫Tavan üzerinden ödenecek en yüksek bir yıllık tazminat ise 53.510 liradan 64.455 liraya çıktı.