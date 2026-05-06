Artık geri dönüşüme gerek kalmayabilir! Kendi kendini yok eden canlı plastik üretildi

Dünyada plastik atık sorunu her geçen yıl büyürken bilim insanlarından dikkat çeken bir gelişme geldi. Araştırmacılar, içine yerleştirilen mikroorganizmalar sayesinde kendi kendini yok edebilen yeni nesil "canlı plastik" geliştirdi. Üstelik bu malzeme çözünürken mikroplastik üretmiyor.

PLASTİK ARTIK "KOMUTLA" YOK OLABİLİYOR

Çalışmanın merkezinde iki farklı bakteri sistemi bulunuyor. Araştırmacılar, Bacillus subtilis adlı bakteriyi genetik olarak değiştirerek iki ayrı plastik parçalayıcı enzim üretmesini sağladı. Bu enzimlerden biri uzun polimer zincirlerini küçük parçalara ayırıyor, diğeri ise bu parçaları tamamen temel yapı taşlarına kadar çözüyor.

Araştırmanın yazarlarından Zhuojun Dai, sistemin çıkış noktasını şu sözlerle anlattı:

"Geleneksel plastikler yüzyıllarca doğada kalıyor. Ancak birçok plastik ürün aslında kısa süreli kullanım için üretiliyor. Biz de bozunmayı doğrudan malzemenin yaşam döngüsüne dahil edip edemeyeceğimizi düşündük."

Bilim insanlarına göre bu yöntem sayesinde plastik, yalnızca altı gün içinde tamamen çözünüyor. Süreç boyunca mikroplastik oluşmaması ise teknolojinin en dikkat çeken yönlerinden biri olarak öne çıkıyor.