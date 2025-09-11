Kenan Tekdağ kimdir, neden gözaltına alındı? Mehmet Kenan Tekdağ hangi görevlerde bulundu?

Ciner Yayın Holding'in Can Grubu'na devri sürecinde adı sıkça anılan Kenan Tekdağ, gelişmelerin ardından yeniden kamuoyunun gündeminde yer aldı. 11 Eylül 2025 itibarıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Holding çatısı altında faaliyet gösteren Habertürk, Show TV ile birlikte toplam 121 şirkete el konulduğu açıklandı. Peki Kenan Tekdağ kimdir? İşte hayatı ile ilgili merak edilenler…