Kenan Tekdağ kimdir, neden gözaltına alındı? Mehmet Kenan Tekdağ hangi görevlerde bulundu?
Can Holding hakkında başlatılan kapsamlı soruşturma sonrasında Kenan Tekdağ gündeme geldi. Holding yöneticileri arasında yer alan Mehmet Kenan Tekdağ'ın hayatı, kariyeri ve üstlendiği görevler araştırılmaya başlandı. Peki Kenan Tekdağ kimdir, nerelidir, hangi görevlerde bulundu? Kenan Tekdağ neden gözaltına alındı? İşte merak edilen detaylar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.09.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 10:48