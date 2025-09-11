Viral Galeri Viral Liste Kenan Tekdağ kimdir, neden gözaltına alındı? Mehmet Kenan Tekdağ hangi görevlerde bulundu?

Can Holding hakkında başlatılan kapsamlı soruşturma sonrasında Kenan Tekdağ gündeme geldi. Holding yöneticileri arasında yer alan Mehmet Kenan Tekdağ'ın hayatı, kariyeri ve üstlendiği görevler araştırılmaya başlandı. Peki Kenan Tekdağ kimdir, nerelidir, hangi görevlerde bulundu? Kenan Tekdağ neden gözaltına alındı? İşte merak edilen detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.09.2025 10:22 Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 10:48
Ciner Yayın Holding'in Can Grubu'na devri sürecinde adı sıkça anılan Kenan Tekdağ, gelişmelerin ardından yeniden kamuoyunun gündeminde yer aldı. 11 Eylül 2025 itibarıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Holding çatısı altında faaliyet gösteren Habertürk, Show TV ile birlikte toplam 121 şirkete el konulduğu açıklandı. Peki Kenan Tekdağ kimdir? İşte hayatı ile ilgili merak edilenler…

HABERTÜRK VE SHOW TV BİNASINDA ARAMA YAPILDI
Kenan Tekdağ Kimdir?

1956 yılında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde doğan Mehmet Kenan Tekdağ, 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından bir süre Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmış, 1984 yılında ise serbest avukatlığa başlamıştır.

Kenan Tekdağ, medya ve hukuk alanında çeşitli görevlerde bulunmuştur. Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Tekdağ, Ciner Grubu'nda Hukuk Başmüşavirliği görevini yürütmektedir. Kenan Tekdağ evlidir ve üç çocuk babasıdır.

