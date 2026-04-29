"Kemal’im yapmaz!" diyen Derya Artemel’in yıllar sonraki hali şaşırttı

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 11:50 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bir dönem atv ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde "Kemal'im yapmaz" repliğiyle hafızalara kazınan Derya Artemel, yıllar sonra yaptığı imaj değişikliğiyle yeniden gündeme geldi. İşte ünlü oyuncunun son hali…

Bir döneme damga vuran atv dizileri Zerda, Aliye ve özellikle reyting rekorları kıran Kırgın Çiçekler ile hafızalara kazınan usta oyuncu Derya Artemel, uzun süren sessizliğini bozdu.

"KEMAL'İM YAPMAZ!" REPLİĞİYLE AKILLARDA Kırgın Çiçekler dizisinde hayat verdiği "Mesude" karakteriyle televizyon tarihinin en çok konuşulan figürlerinden biri haline gelen Derya Artemel, her koşulda eşini savunurken söylediği "Kemal'im yapmaz!" repliğiyle fenomen olmuştu. İzleyicinin hafızasından silinmeyen usta oyuncu, uzun bir aradan sonra bambaşka bir imajla ortaya çıktı.

SAÇLARINI KISACIK KESİRDİ Uzun süredir herhangi bir dizi veya film projesinde yer almayan oyuncunun son halini görenler tanımakta güçlük çekti. Doğal yaşlanma sürecini gizlememeyi tercih eden ve beyaz saçlarını olduğu gibi bırakan Artemel'in asıl şaşırtan hamlesi ise saç kesimi oldu.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI Saçlarını kısacık kestiren ünlü oyuncunun yeni imajı, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.İşte o yorumlardan bazıları... "Zaman ne çabuk geçiyor, çok asil olmuş" "Kemal'in Mesude'sinden eser kalmamış" "Kısa saç ona çok yakışmış"

GÖZLERDEN UZAK YAŞADIĞI YUVASI Derya Artemel, sadece kariyeriyle değil, örnek aile yaşantısıyla da magazin dünyasının takdirini topluyor. Uzun süredir kendisi gibi sanat dünyasından olan tiyatrocu Memetcan Diper ile mutlu bir evlilik sürdüren Artemel, 2021 yılında anne olmanın sevincini yaşadı. Memetcan Diper ile olan birlikteliklerini bir erkek bebekle taçlandıran çift, çocuklarına "Poyraz" ismini verdi.

TİYATRO TUTKUSU HİÇ BİTMEDİ İzmir Karşıyaka'nın enerjisini sahnelere taşıyan 45 yaşındaki Artemel, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra hayallerinin peşinden İstanbul'a geldi. Henüz kariyerinin başındayken dahil olduğu dev kadrolu projeler, onun sektördeki kalıcılığını perçinledi. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan başarılı oyuncu; Aliye ve Seher Vakti gibi projelerde sergilediği performansla eleştirmenlerden tam not aldı. Özellikle Seher Vakti dizisindeki rolüyle "ekranda ışıldayan yetenek" olarak nitelendirilen Artemel, son olarak Aşk ve Mavi dizisinde hayat verdiği "Servet" karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kurdu. Dizilerin yanı sıra tiyatro sahnelerinden de hiç kopmayan Derya Artemel, hem oyuncu hem de yönetmen kimliğiyle sanat dünyasına katkı sağlamaya devam ediyor.