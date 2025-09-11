Viral Galeri Viral Liste Kemal Can kimdir, neden gözaltına alındı? Show TV ve Habertürk'ün sahibi Can Holding Başkanı Kemal Can kaç yaşında, aslen nereli?

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding'in yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Holding bünyesinde faaliyet gösteren HaberTürk, Show TV ve toplam 121 şirkete el konulduğu bildirildi. Peki gözaltı kararına konu olan Kemal Can kimdir ve hakkında hangi iddialar bulunuyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.09.2025 07:56 Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 09:25
İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Holding bünyesinde faaliyet gösteren HaberTürk, Show TV ve toplam 121 şirkete el konuldu.

HABERTÜRK SHOW TV VE BİRÇOK ŞİRKETE EL KONULDU
CAN HOLDİNG YÖNETİCİLERİNE GÖZALTI KARARI

Başsavcılık, Can Holding'in önde gelen yöneticilerine gözaltı kararı verdi. Holdingin finansal ve hukuki faaliyetleri soruşturma kapsamında inceleniyor.

KEMAL CAN KİMDİR?

1973 yılında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde doğan Kemal Can, Can Holding'in başkanlık koltuğunda bulunuyor. Holdingde enerji, petrol, elektrik, eğitim ve otelcilik alanlarında yatırımları bulunuyor.

Medya sektörü: Can Holding, Show TV, HaberTürk ve Bloomberg HT gibi kanalları bünyesinde bulunduruyor.

Enerji ve petrol: Madeni yağ, akaryakıt ve LPG sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Eğitim: İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olarak görev yapıyor.

Ciner Grubu, medya sektöründen çıkmak için yaptığı devirle Can Holding'e tüm medya hisselerini devretti. Bu kapsamda HaberTürk, Show TV ve Bloomberg HT Can Holding'in oldu.

SON DAKİKA