Kemal Can kimdir, neden gözaltına alındı? Show TV ve Habertürk'ün sahibi Can Holding Başkanı Kemal Can kaç yaşında, aslen nereli?
İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding'in yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Holding bünyesinde faaliyet gösteren HaberTürk, Show TV ve toplam 121 şirkete el konulduğu bildirildi. Peki gözaltı kararına konu olan Kemal Can kimdir ve hakkında hangi iddialar bulunuyor?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.09.2025 07:56
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 09:25