Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor-GS mücadelesi şifresiz mi, hangi kanalda?

Süper Lig'in 17. hafta maçında Galatasaray, Kayseri deplasmanında 3 puan için sahaya çıkıyor. Sivasspor karşısında sakatlanan Nijeryalı golcü Victor Osimhen, uzun bir aradan sonra ilk 11'e geri dönmeye hazırlanıyor. Peki Kayserispor ile Galatasaray arasındaki mücadele saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte iki takımın muhtemel 11'leri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi