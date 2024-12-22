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Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor-GS mücadelesi şifresiz mi, hangi kanalda?

Süper Lig'in 17. hafta maçında Galatasaray, Kayseri deplasmanında 3 puan için sahaya çıkıyor. Sivasspor karşısında sakatlanan Nijeryalı golcü Victor Osimhen, uzun bir aradan sonra ilk 11'e geri dönmeye hazırlanıyor. Peki Kayserispor ile Galatasaray arasındaki mücadele saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte iki takımın muhtemel 11'leri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.12.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 11:58
Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor-GS mücadelesi şifresiz mi, hangi kanalda?

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Kayseri deplasmanında 3 puan için sahaya çıkıyor. Ligin zirvesinde yer alan Sarı Kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada kayıpsız bir şekilde dönmeyi hedefliyor. Kayserispor karşısında alacakları galibiyet, Galatasaray'ın puan farkını daha da açma yolunda önemli bir adım olacak.

Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor-GS mücadelesi şifresiz mi, hangi kanalda?

Maç Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Kayserispor ile Galatasaray arasındaki mücadele bugün saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 HD ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın hakemi ise Mehmet Türkmen.

Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor-GS mücadelesi şifresiz mi, hangi kanalda?

Muhtemel 11'ler

Kayserispor:
Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali, Kartal Yılmaz, Karimi, Bourabia, Boa Morte, Bahoken

Galatasaray:
Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, İsmail Jakobs, Mertens, Yunus, Osimhen

Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor-GS mücadelesi şifresiz mi, hangi kanalda?

Galatasaray Kayseri'de Farkı Açmak İstiyor

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesi, Galatasaray için şampiyonluk yolunda kritik bir viraj. Rakibi Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısında aldığı beraberlik sonrasında, Sarı Kırmızılılar 3 puan alarak puan farkını 8'e çıkarma hedefinde. Kayserispor deplasmanından alınacak 3 puan, Galatasaray'ın liderlik yarışında önemli bir avantaj yakalamasını sağlayacak.

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