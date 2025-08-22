Kayıp iş adamı Halit Yukay nerede? Kuru yük gemisindeki izler eşleşti | Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında, yata çarptığı düşünülen kuru yük gemisinden alınan numunelerinin sonuçları çıktı. Çıkan sonuçlara göre, parçalanan yat ile gemideki boya izleri birbirleriyle örtüştü. Öte yandan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.08.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 14:54