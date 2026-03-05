Kaybetmek onlara göre değil! Solakların karakterindeki o detay ortaya çıktı

Son yıllarda yayımlanan bazı araştırmalar, solak bireylerde yenilikçi düşünme ve yaratıcılık kapasitesinin daha yüksek olabileceğini öne sürüyor.

Solakların etkisi yalnızca spor sahalarıyla sınırlı değil. Teknoloji ve iş dünyasında da solak isimler dikkat çekiyor. Örneğin şu üç isim aynı özelliği paylaşıyor:

🧬 SOLAKLARIN BİYOLOJİK TARAFI

Bilim insanları solaklığın sadece davranışsal değil, aynı zamanda biyolojik bir yönü olduğunu da vurguluyor. Araştırmalara göre:

📌Erkeklerin solak olma ihtimali kadınlara göre daha yüksek.

📌Kış aylarında doğan erkek bebeklerde solaklık ihtimali artabiliyor.

Viyana Üniversitesi'nde yapılan çalışmalara göre bunun nedeni anne karnındaki hormon değişimleri olabilir. Bahar ve yaz aylarında artan gün ışığı, embriyonun maruz kaldığı hormon seviyelerini etkileyebiliyor.