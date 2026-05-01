Kayahan’ın mirasında flaş gelişme! İpek Açar Kömürcü'den geri adım
Usta sanatçı Kayahan'ın mirasıyla ilgili detaylar netleşti. Kızı Beste Açar'ın "babamın imzası taklit edildi" iddiasına, merhum sanatçının 20 yıllık avukatı Özal Oğuz'dan yanıt geldi. Kayahan'ın eserlerinden gelen telif gelirinin en büyük payının kızlarına kaldığı öğrenildi.
Türk pop müziğinin efsane ismi Kayahan'ın vefatının ardından sular durulmuyor. Kızı Beste Açar'ın "babamın imzası taklit edildi" diyerek başlattığı hukuk mücadelesine, usta sanatçının 20 yıllık avukatı Özal Oğuz'dan açıklama geldi.
Beste Açar, avukatı Onur Yağışan aracılığıyla savcılığa sunduğu dilekçede, babasının eserlerini İpek Açar Kömürcü'ye devreden sözleşmenin şaibeli olduğunu öne sürdü.
KAYAHAN'IN İMZASI TAKLİT Mİ EDİLDİ?
MESAM kayıtlarında belgenin aslına ulaşılamadığını iddia eden Açar, şu ifadeleri kullandı:
"Babamın vefatından kısa bir süre sonra bana MESAM tarafından '23 Mayıs 2015 tarihinde kurumumuza sunulan devir belgesine istinaden, Kayahan Açar'ın sahip olduğu tüm haklar devren İpek Açar'a devralan sıfatıyla devredilmiştir' diye bir kağıt geldi. Neye istinaden siz bunları İpek Açar'a devrettiniz? Uzun bir süre bu kağıtlar bana verilmiyor. Aradan aylar yıllar geçiyor. En son bize üç tane fotokopi kağıt geliyor. Gelen kağıtta babamın bugüne kadar sahip olduğu tüm şarkıların isimleri yazılı. En sonunda da böyle el yazılarıyla şarkı isimlerinin eklendiği ve bir tarih atıldığı, babamın imzasının olduğunu öne sürdükleri böyle çok amatörce, hiç kimseye yakışmayan bir şey. Benim babamın yazdığı, herkesin hayatına dokunan o eserler, şöyle bir A4 kağıdıyla bir kuruma verilip şarkı hakları birine devredilemez. İmzaların babama ait olmadığı raporumuz da var."
BESTE'NİN İLK İDDİASI DEĞİL
Av. Özal Oğuz, açıklamasında iddianın yeni olmadığını, Beste Açar'ın 2015'te de aynı suçlamayla dava açtığını, dosyanın 2017'de feragatle kapandığını belirtti.
Oğuz, "Taraflar arasında geçmişte bir miras paylaşım sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşmeyle Kayahan'ın mal varlığının paylaşımı yapılmıştır" ifadesini kullandı.
Beste Açar, özel bir kriminal bürodan aldığı raporla imzaların babasına ait olmadığını savunurken; İpek Açar Kömürcü cephesi, mahkemece kabul görmüş eski bilirkişi raporlarını ve tarafların mutabık kaldığı miras sözleşmesini delil gösteriyor.
BİLİRKİŞİ RAPORU VAR
Oğuz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Söz konusu iddialar Beste Hanım tarafından ilk kez gündeme getirilmiyor. Kayahan'ın vefatının hemen ardından, 2015 yılında Beste Hanım tarafından aynı iddialarla bir rapor alınmış, sözleşmelerindeki imzanın sahte olduğu ve bu sebeple hükümsüz sayılmaları talebiyle dava açılmıştır. Açılan dava kapsamında, iddiaların gerçek dışı olduğunu ortaya koyan kapsamlı cevaplar sunulmuş, sözleşmelere ait imzaların Kayahan'ın el ürünü olduğunu açıkça ortaya koyan bilirkişi raporları dosyaya ibraz edilmiştir"
MİRAS PAYLAŞIMI YAPILDI
Özal Oğuz, taraflar arasında miras paylaşım sözleşmesi de imzalandığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:
"Aynı zamanda, taraflar arasında, taraf vekillerinin huzurunda bir miras paylaşım sözleşmesi imzalanmıştır. Bu anlaşma uyarınca, eserlerin mali haklarının İpek Hanım tarafından yönetileceği ve imza yetkilisinin kendisi olacağı açıkça imza altına alınmış; bu durum, taraflar ve vekilleri tarafından ilgili meslek birliklerine, şirketlere ve kurumlara usulüne uygun şekilde bildirilmiştir."
Avukatın açıklamasına göre, İpek Açar mal rejiminden kaynaklanan ve evlilik birliği içinde edinilmiş mallar üzerindeki yüzde 50 oranındaki yasal hakkından vazgeçti; bu adımın, Kayahan'ın iki kızının daha yüksek pay almasını sağlamak amacıyla atıldığı belirtildi. Oğuz, "Sistem yaklaşık on yıldır sorunsuz şekilde işlemektedir; tahsil edilen bedellere ilişkin dekontlar ile kesilen faturalar düzenli ve şeffaf biçimde Beste Hanım'a ve vekillerine iletilmektedir" sözlerini ekledi.