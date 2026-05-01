Kayahan’ın mirasında flaş gelişme! İpek Açar Kömürcü'den geri adım

KAYAHAN'IN İMZASI TAKLİT Mİ EDİLDİ?

MESAM kayıtlarında belgenin aslına ulaşılamadığını iddia eden Açar, şu ifadeleri kullandı:

"Babamın vefatından kısa bir süre sonra bana MESAM tarafından '23 Mayıs 2015 tarihinde kurumumuza sunulan devir belgesine istinaden, Kayahan Açar'ın sahip olduğu tüm haklar devren İpek Açar'a devralan sıfatıyla devredilmiştir' diye bir kağıt geldi. Neye istinaden siz bunları İpek Açar'a devrettiniz? Uzun bir süre bu kağıtlar bana verilmiyor. Aradan aylar yıllar geçiyor. En son bize üç tane fotokopi kağıt geliyor. Gelen kağıtta babamın bugüne kadar sahip olduğu tüm şarkıların isimleri yazılı. En sonunda da böyle el yazılarıyla şarkı isimlerinin eklendiği ve bir tarih atıldığı, babamın imzasının olduğunu öne sürdükleri böyle çok amatörce, hiç kimseye yakışmayan bir şey. Benim babamın yazdığı, herkesin hayatına dokunan o eserler, şöyle bir A4 kağıdıyla bir kuruma verilip şarkı hakları birine devredilemez. İmzaların babama ait olmadığı raporumuz da var."