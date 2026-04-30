Katledilen Bedriye Kılıç'ın babasından yürek yakan sözler: "Kızımın mezarı bile yok"
Konya'da 2023 yılında kaybolduktan sonra eşi tarafından vahşice katledilip uçuruma atıldığı ortaya çıkan Bedriye Kılıç'ın ardından acılı baba Oktay Er'den yürekleri dağlayan bir çağrı geldi. Kızının cesedine hala ulaşılamamasının çaresizliğini yaşayan baba, "En azından kızımın bir mezar taşı olsun" diyerek yetkililere seslendi.
Türkiye'nin aylarca konuştuğu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce "kayıp" olarak aranan Bedriye Kılıç davasında, katil zanlısı kocaya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onansa da acılı ailenin bekleyişi bitmiyor. Eşini öldürüp uçuruma attığını itiraf eden Tayfur Kılıç demir parmaklıklar ardına gönderilirken, talihsiz kadının cesedine hala ulaşılamadı.
MÜGE ANLI'DA "MASUM KOCA" ROLÜ YAPMIŞTI
6 Temmuz 2023 tarihinde Konya'nın Akşehir ilçesinde kiraz bahçesine çalışmaya giden ve bir daha haber alınamayan 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'ın ardından hiçbir şey olmamış gibi davranan ve polise kayıp başvurusunda bulunan koca Tayfur Kılıç, eşini bulmak için İstanbul'a giderek Müge Anlı'nın programına katılmıştı.
EŞİNİ ÖLDÜRÜP PAVYONA GİTMİŞTİ
Haftalarca kameralar karşısında "Karım nerede?" diyerek gözyaşı döken ve masum rolü oynayan Tayfur Kılıç, sergilediği çelişkili ifadeler ve Müge Anlı'nın ısrarlı soruları sonucu köşeye sıkışmıştı. Eşini boğarak uçuruma atan Kılıç'ın, cinayetten hemen sonra maktulün maaşıyla pavyona gittiği ortaya çıkmıştı.
28 Ekim tarihinde gözaltına alınan zanlı, çapraz sorguda eşini boğarak öldürdüğünü ve uçuruma attığını itiraf etmişti. Cinayeti "namus meselesi" kılıfına uydurmaya çalışan ve mahkemede pişman olduğunu dile getiren Tayfur Kılıç'ın bu savunması yargı tarafından samimiyetsiz bulundu.
"PİŞMANIM" DEDİ, İNDİRİM ALAMADI
Mayıs 2024'te sonuçlanan davada mahkeme heyeti, eşini arıyormuş gibi yaparak adaleti yanıltmaya çalışan zanlıya "kadına karşı kasten öldürme" suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi kararı onarken, dosyanın Yargıtay incelemesinin sürdüğü öğrenildi.