Katledilen Bedriye Kılıç'ın babasından yürek yakan sözler: "Kızımın mezarı bile yok"

Konya'da 2023 yılında kaybolduktan sonra eşi tarafından vahşice katledilip uçuruma atıldığı ortaya çıkan Bedriye Kılıç'ın ardından acılı baba Oktay Er'den yürekleri dağlayan bir çağrı geldi. Kızının cesedine hala ulaşılamamasının çaresizliğini yaşayan baba, "En azından kızımın bir mezar taşı olsun" diyerek yetkililere seslendi.

Katledilen Bedriye Kılıç'ın babasından yürek yakan sözler: "Kızımın mezarı bile yok" 1

Türkiye'nin aylarca konuştuğu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce "kayıp" olarak aranan Bedriye Kılıç davasında, katil zanlısı kocaya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onansa da acılı ailenin bekleyişi bitmiyor. Eşini öldürüp uçuruma attığını itiraf eden Tayfur Kılıç demir parmaklıklar ardına gönderilirken, talihsiz kadının cesedine hala ulaşılamadı.

Katledilen Bedriye Kılıç'ın babasından yürek yakan sözler: "Kızımın mezarı bile yok" 2

MÜGE ANLI'DA "MASUM KOCA" ROLÜ YAPMIŞTI

6 Temmuz 2023 tarihinde Konya'nın Akşehir ilçesinde kiraz bahçesine çalışmaya giden ve bir daha haber alınamayan 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'ın ardından hiçbir şey olmamış gibi davranan ve polise kayıp başvurusunda bulunan koca Tayfur Kılıç, eşini bulmak için İstanbul'a giderek Müge Anlı'nın programına katılmıştı.

Katledilen Bedriye Kılıç'ın babasından yürek yakan sözler: "Kızımın mezarı bile yok" 3

EŞİNİ ÖLDÜRÜP PAVYONA GİTMİŞTİ

Haftalarca kameralar karşısında "Karım nerede?" diyerek gözyaşı döken ve masum rolü oynayan Tayfur Kılıç, sergilediği çelişkili ifadeler ve Müge Anlı'nın ısrarlı soruları sonucu köşeye sıkışmıştı. Eşini boğarak uçuruma atan Kılıç'ın, cinayetten hemen sonra maktulün maaşıyla pavyona gittiği ortaya çıkmıştı.

Katledilen Bedriye Kılıç'ın babasından yürek yakan sözler: "Kızımın mezarı bile yok" 4

28 Ekim tarihinde gözaltına alınan zanlı, çapraz sorguda eşini boğarak öldürdüğünü ve uçuruma attığını itiraf etmişti. Cinayeti "namus meselesi" kılıfına uydurmaya çalışan ve mahkemede pişman olduğunu dile getiren Tayfur Kılıç'ın bu savunması yargı tarafından samimiyetsiz bulundu.

Katledilen Bedriye Kılıç'ın babasından yürek yakan sözler: "Kızımın mezarı bile yok" 5

"PİŞMANIM" DEDİ, İNDİRİM ALAMADI

Mayıs 2024'te sonuçlanan davada mahkeme heyeti, eşini arıyormuş gibi yaparak adaleti yanıltmaya çalışan zanlıya "kadına karşı kasten öldürme" suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi kararı onarken, dosyanın Yargıtay incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

Katledilen Bedriye Kılıç'ın babasından yürek yakan sözler: "Kızımın mezarı bile yok" 6

CANSIZ BEDENİ HALA KAYIP: "SADECE BİR MEZAR İSTİYORUZ"

Verilen ağır cezaya rağmen, Kılıç ailesinin içindeki yangın sönmüyor. Bölgedeki tüm aramalara rağmen Bedriye Kılıç'ın cansız bedenine ulaşılamadı.

SABAH'tan Tolga Yanık'ın haberine göre; 3 yıldır dağ tepe gezerek kızının bir izini arayan baba Oktay Er, yaşadığı çaresizliği şu sözlerle özetledi: "3 yıldır neler yaşadığımızı bir biz bir de Allah bilir. Biz bu hayatta yaşamıyoruz. Ben bu hayattan çok bir şey istemiyorum. Bir baba olarak en azından kızımın bir mezarı olsun istiyorum. Onun mezarının başına gidip dua etmek istiyorum."

Katledilen Bedriye Kılıç'ın babasından yürek yakan sözler: "Kızımın mezarı bile yok" 7

Anne Sona Er ise hem evlat acısı hem de bir mezarın eksikliğiyle her gün kahrolduklarını belirterek, yetkililerden kızının bulunması için yardım bekliyor.

