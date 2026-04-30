Katledilen Bedriye Kılıç'ın babasından yürek yakan sözler: "Kızımın mezarı bile yok"

CANSIZ BEDENİ HALA KAYIP: "SADECE BİR MEZAR İSTİYORUZ"

Verilen ağır cezaya rağmen, Kılıç ailesinin içindeki yangın sönmüyor. Bölgedeki tüm aramalara rağmen Bedriye Kılıç'ın cansız bedenine ulaşılamadı.

SABAH'tan Tolga Yanık'ın haberine göre; 3 yıldır dağ tepe gezerek kızının bir izini arayan baba Oktay Er, yaşadığı çaresizliği şu sözlerle özetledi: "3 yıldır neler yaşadığımızı bir biz bir de Allah bilir. Biz bu hayatta yaşamıyoruz. Ben bu hayattan çok bir şey istemiyorum. Bir baba olarak en azından kızımın bir mezarı olsun istiyorum. Onun mezarının başına gidip dua etmek istiyorum."