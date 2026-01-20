CANLI YAYIN
Katilini Müge Anlı ortaya çıkardı! İbrahim Kayaslan ölüme böyle sürüklenmiş!

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Denizli'de eşiyle birlikte gittiği Dımbazlar Göleti'nde boğularak hayatını kaybeden İbrahim Kayaslan'ın ölümünde sır perdesi aralandı. İlk etapta "kaza" olarak değerlendirilen olay, Müge Anlı'nın programında cinayet olarak aydınlatıldı. "Kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanan Samime'nin eşinin içkisine ilaç koyup gölete attığı ortaya çıktı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde 2 Ağustos 2025 tarihinde yaşanan olayda, 3 çocuk babası İbrahim Kayaslan, eşiyle birlikte pikniğe gittiği Dımbazlar Göleti'nde hayatını kaybetmişti.

İlk aşamada ölümün kaza sonucu gerçekleştiği belirtilmiş, ancak olay kamuoyunda şüphe uyandırmıştı.

Şüpheli ölüm olayı, Müge Anlı'da ele alındıktan sonra yeniden gündeme geldi. Kamuoyunun dikkatini çeken dosya, savcılık tarafından yeniden ve detaylı şekilde incelendi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda olayın kaza değil, cinayet olabileceği yönündeki iddialar güç kazandı. Soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 13 Ocak 2026 tarihinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda; İbrahim Kayaslan'ın eşi Samime Kayaslan, kayınpederi Mehmet Yoldaş, Münire Yoldaş ve İzzet Sözer gözaltına alındı. Soruşturma sürecinde yapılan teknik takipte; Samime Kayaslan'ın babası Mehmet Yoldaş'a, İzzet Sözer ile ilgili "telefonunu değiştirmesi" yönünde mesaj ilettiği, bu talebin iletildiğinin tespit edildiği öğrenildi.

KATİLİ EŞİ ÇIKTI

Bu gelişme üzerine söz konusu isimler gözaltına alındı. Gözaltı sürecinin ardından şüpheliler Buldan Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden, İbrahim Kayaslan'ın eşi Samime Kayaslan, "eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler olan Samime Kayaslan'ın babası Mehmet Yoldaş, üvey annesi Münire Yoldaş ve İzzet Sözer ise adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

MİDESİNDE ALKOL VE PARASETAMOL, SIRTINDA DARP İZİ!

Öte yandan soruşturmayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Öyle ki yapılan otopside, İbrahim Kayaaslan'ın midesinde alkolle birlikte parasetamol maddesine ulaşıldı. Ayrıca İbrahim Kayaaslan'ın sırtında sert bir cisimle darp edildiğine yönelik izler tespit edildi.

SÜRÜKLENDİĞİ GÖLETTE BOĞULARAK HAYATINI KAYBETMİŞ

Soruşturma kapsamında, Samime Kayaaslan'ın eşinin içkisine yüksek dozda ilaç attığı, alkolle birlikte ilacı alan İbrahim Kayaaslan'ın baygınlık geçirmesinin ardından gölete sürüklendiği ve boğulduğunun değerlendirildiği belirtildi.

