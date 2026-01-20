Katilini Müge Anlı ortaya çıkardı! İbrahim Kayaslan ölüme böyle sürüklenmiş!

Diğer şüpheliler olan Samime Kayaslan'ın babası Mehmet Yoldaş , üvey annesi Münire Yoldaş ve İzzet Sözer ise adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

MİDESİNDE ALKOL VE PARASETAMOL, SIRTINDA DARP İZİ!

Öte yandan soruşturmayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Öyle ki yapılan otopside, İbrahim Kayaaslan'ın midesinde alkolle birlikte parasetamol maddesine ulaşıldı. Ayrıca İbrahim Kayaaslan'ın sırtında sert bir cisimle darp edildiğine yönelik izler tespit edildi.

SÜRÜKLENDİĞİ GÖLETTE BOĞULARAK HAYATINI KAYBETMİŞ

Soruşturma kapsamında, Samime Kayaaslan'ın eşinin içkisine yüksek dozda ilaç attığı, alkolle birlikte ilacı alan İbrahim Kayaaslan'ın baygınlık geçirmesinin ardından gölete sürüklendiği ve boğulduğunun değerlendirildiği belirtildi.