Kasları geri kazandıran rutin: 45 yaş üstü için 5 günlük egzersiz listesi

Kasları Destekleyen 5 Günlük Egzersiz Spor salonu makineleri çoğu zaman belirli bir kas grubunu tek başına çalıştırır. Fonksiyonel egzersizler ise birden fazla kası aynı anda devreye sokar. Nöro Restoratif Hareket Uzmanı Daniella Rivka, 45 yaş üstü için günlük egzersizlerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Kasları genellikle izole eden spor salonu makinelerinin aksine, bu egzersizler bütünleşik kas katılımını teşvik ederek genel güç ve dengeyi geliştirir. Nöromüsküler bağlantıları güçlendirerek daha hızlı ve verimli kas tepkilerine olanak tanır ve sonuç olarak daha iyi motor kontrolü ve atletik performans sağlar."

Vücut Ağırlığıyla Sıçrayarak Çömelme (Jump Squat) Bu hareket bacak kaslarını, kalça bölgesini ve core kaslarını birlikte çalıştırır. Nabzı yükselttiği için dayanıklılık tarafına da katkı sağlar. Düzenli uygulandığında bacak gücü, koordinasyon ve vücut kontrolü desteklenir. Uygulama Adımları Dik durun, ayaklar omuz genişliğinde açık olsun.

Dizleri bükerek çömelme pozisyonuna inin.

Topuklardan güç alarak yukarı sıçrayın ve kolları yukarı uzatın.

Yere yumuşak iniş yapın, dizleri kilitlemeyin.

Tekrar çömelmeye dönün.

En altta 1 saniye durup tekrar edin.

15 tekrar x 3 set yapın.

Planktan Şınavlara (Plank to Push-Up) Göğüs, kol ve omuz kaslarını çalıştırırken karın ve kalça bölgesini de aktif tutar. Dengeyi korumak gerektiği için core kontrolü bu harekette belirleyicidir. Düzenli yapıldığında üst vücut gücü ve dayanıklılık desteklenir. Uygulama Adımları Ön kol plank pozisyonu alın.

Dirsekler omuz altında, vücut baştan ayağa düz çizgide olsun.

Karın kaslarını sıkın, kalçayı yukarı kaldırmayın.

30 saniye plank pozisyonunda kalın.

Bir elinizi yere koyup kolunuzu düzleştirerek yükselin.

Diğer kolu da düzleştirip şınav pozisyonuna geçin.

Göğsü kontrollü şekilde yere yaklaştırın.

Tekrar yukarı itin.

Plank pozisyonuna geri dönerek devam edin.

30 saniye plank + 10 şınav x 3 set olarak tamamlayın.

Yüksek Diz Pozisyonuna Adım (Step-Up With High Knee) Alt vücut kas gücünü artırırken dengeyi de zorlayan bir harekettir. Merdiven çıkma benzeri bir çalışma sunduğu için günlük hayattaki hareketlere yakın bir düzen sağlar. Diz çekişi eklendiğinde core bölgesi de devreye girer. Uygulama Adımları Diz hizasında sağlam bir basamak seçin.

Göğsünüz dik, karın kaslarınız sıkı olsun.

Sol ayağınızı basamağa yerleştirin.

Yukarı çıkarken sağ dizinizi yukarı çekin.

Dengeyi kısa süre koruyun.

Kontrollü şekilde aşağı inin.

Aynı hareketi diğer bacakla tekrarlayın.

Her bacak için 10 tekrar x 3 set yapın.