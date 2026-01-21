Kasları geri kazandıran rutin: 45 yaş üstü için 5 günlük egzersiz listesi

CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

45 yaş sonrası kas kaybı riski artıyor. Günlük hareketleri kolaylaştıran fonksiyonel egzersizler kas gücü ve dengeyi birlikte destekliyor. Sıçrayarak squat, planktan şınava, yüksek diz adımı, sumo squat-ters hamle deadlift ve kalça menteşesiyle tam vücut çalışma hedefleniyor.

Kas kütlesi yaşla birlikte azalabiliyor. Bu durum merdiven çıkma, yerden kalkma, yük taşıma gibi basit işlerde zorlanmaya ve düşme riskinin artmasına yol açabiliyor. Uzman görüşlerine göre 45 yaş sonrasında kasları güçlendirmek için yalnızca ağırlık makinelerine bağlı kalmadan, denge ve koordinasyonu da çalıştıran fonksiyonel hareketlerle ilerlemek daha verimli sonuç verebiliyor.

45 yaş sonrası kas kaybı riskine karşı spor salonu makineleri yerine fonksiyonel egzersizler öne çıkıyor. Uzmanlar, sıçrayarak squat, planktan şınava, yüksek diz adımı, sumo squat–hamle deadlift ve kalça menteşesi gibi hareketlerin güç, denge ve koordinasyonu birlikte geliştirdiğini belirtiyor.

Kas kütlesi yaşla birlikte azalırken, düzenli antrenman günlük hareketleri daha güvenli ve güçlü yapmayı destekliyor. Fitness eğitmeni Shanna Missett Nelson görüşüne göre, 45 yaş sonrasında kasları yeniden kazanmak için yalnızca ağırlık kaldırmak değil, sinir-kas bağlantısını güçlendiren fonksiyonel rutinler de önemli. Tam vücut çalışan 5 günlük egzersiz planı, denge ve motor kontrolü odaklı ilerliyor.

45 Yaş Sonrası Kas Kütlesi Neden Azalır?

Yaş ilerledikçe sarkopeni adı verilen doğal kas kaybı görülebiliyor. Kas gücü azaldığında vücudun tepkisi yavaşlayabiliyor, denge bozulabiliyor ve günlük hareketler daha fazla efor gerektirebiliyor. Bu nedenle hedef, kasları güçlendirirken aynı zamanda vücudu doğru hareket kalıplarıyla yeniden alıştırmak oluyor.

Kasları Geri Kazanmak Sadece Ağırlık Kaldırmak Değil

Kas kazanımı, sinir sistemi ile kaslar arasındaki iletişimin güçlenmesiyle birlikte hızlanabiliyor. Özellikle kadınlarda hormon seviyelerindeki değişimlerle beraber hızlı kas liflerinde azalma yaşanabildiği, bu nedenle tam vücut kuvvet çalışmasının ve koordinasyon gerektiren hareketlerin önem kazandığı belirtiliyor.

Kasları Destekleyen 5 Günlük Egzersiz

Spor salonu makineleri çoğu zaman belirli bir kas grubunu tek başına çalıştırır. Fonksiyonel egzersizler ise birden fazla kası aynı anda devreye sokar. Nöro Restoratif Hareket Uzmanı Daniella Rivka, 45 yaş üstü için günlük egzersizlerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kasları genellikle izole eden spor salonu makinelerinin aksine, bu egzersizler bütünleşik kas katılımını teşvik ederek genel güç ve dengeyi geliştirir. Nöromüsküler bağlantıları güçlendirerek daha hızlı ve verimli kas tepkilerine olanak tanır ve sonuç olarak daha iyi motor kontrolü ve atletik performans sağlar."

Vücut Ağırlığıyla Sıçrayarak Çömelme (Jump Squat)

Bu hareket bacak kaslarını, kalça bölgesini ve core kaslarını birlikte çalıştırır. Nabzı yükselttiği için dayanıklılık tarafına da katkı sağlar. Düzenli uygulandığında bacak gücü, koordinasyon ve vücut kontrolü desteklenir.

Uygulama Adımları

  • Dik durun, ayaklar omuz genişliğinde açık olsun.
  • Dizleri bükerek çömelme pozisyonuna inin.
  • Topuklardan güç alarak yukarı sıçrayın ve kolları yukarı uzatın.
  • Yere yumuşak iniş yapın, dizleri kilitlemeyin.
  • Tekrar çömelmeye dönün.
  • En altta 1 saniye durup tekrar edin.
  • 15 tekrar x 3 set yapın.
Planktan Şınavlara (Plank to Push-Up)

Göğüs, kol ve omuz kaslarını çalıştırırken karın ve kalça bölgesini de aktif tutar. Dengeyi korumak gerektiği için core kontrolü bu harekette belirleyicidir. Düzenli yapıldığında üst vücut gücü ve dayanıklılık desteklenir.

Uygulama Adımları

  • Ön kol plank pozisyonu alın.
  • Dirsekler omuz altında, vücut baştan ayağa düz çizgide olsun.
  • Karın kaslarını sıkın, kalçayı yukarı kaldırmayın.
  • 30 saniye plank pozisyonunda kalın.
  • Bir elinizi yere koyup kolunuzu düzleştirerek yükselin.
  • Diğer kolu da düzleştirip şınav pozisyonuna geçin.
  • Göğsü kontrollü şekilde yere yaklaştırın.
  • Tekrar yukarı itin.
  • Plank pozisyonuna geri dönerek devam edin.
  • 30 saniye plank + 10 şınav x 3 set olarak tamamlayın.
Yüksek Diz Pozisyonuna Adım (Step-Up With High Knee)

Alt vücut kas gücünü artırırken dengeyi de zorlayan bir harekettir. Merdiven çıkma benzeri bir çalışma sunduğu için günlük hayattaki hareketlere yakın bir düzen sağlar. Diz çekişi eklendiğinde core bölgesi de devreye girer.

Uygulama Adımları

  • Diz hizasında sağlam bir basamak seçin.
  • Göğsünüz dik, karın kaslarınız sıkı olsun.
  • Sol ayağınızı basamağa yerleştirin.
  • Yukarı çıkarken sağ dizinizi yukarı çekin.
  • Dengeyi kısa süre koruyun.
  • Kontrollü şekilde aşağı inin.
  • Aynı hareketi diğer bacakla tekrarlayın.
  • Her bacak için 10 tekrar x 3 set yapın.
Sumo Çömelme + Ters Hamle Deadlift

Bu kombinasyon iç uyluk, hamstring ve kalça kaslarını aynı akış içinde çalıştırır. Kalça hareketliliği ve denge gerektirdiği için koordinasyon tarafına da katkı sağlar. Hareketin her bölümünde kontrollü tempo önemlidir.

Uygulama Adımları

  • Ayaklar omuz genişliğinden daha açık, ayak uçları hafif dışa dönük olsun.
  • Kalçayı geriye iterek sumo squat pozisyonuna inin.
  • Uyluklar yere paralel olana kadar çömelin.
  • Topuklardan güç alarak yukarı kalkın.
  • Sol ayağı geriye atıp ters hamle pozisyonuna geçin.
  • Kalçadan öne eğilerek deadlift hareketine geçin, arka bacağı geriye uzatın.
  • Kalça ve arka bacak kaslarını sıkarak doğrulun.
  • Sol ayağı öne alıp tekrar sumo squat'a dönün.
  • Aynı akışı diğer taraf için uygulayın.
  • Her iki taraf için 10 tekrar x 3 set uygulayın.
Kalça Menteşesi (Hip Hinge)

Alt sırt, hamstring ve kalça kaslarını çalıştıran temel bir hareket kalıbıdır. Yerden bir şey alırken veya eğilip kalkarken vücudun bel yerine kalçadan hareket etmesini öğretir. Form bozulursa bel bölgesine yük binebilir, bu yüzden teknik önceliklidir.

Uygulama Adımları

  • Ayaklar kalça genişliğinde açık şekilde dik durun.
  • İsterseniz iki elinize hafif dambıl alın.
  • Dizleri hafif kırın.
  • Sırt düz kalacak şekilde kalçayı geriye itin.
  • Ağırlıkları bacak boyunca aşağı indirin.
  • Hamstringlerde gerilme hissedince durun.
  • Kalça kaslarını sıkarak başlangıç pozisyonuna dönün.
  • 10-15 tekrar x 3 set yapın.
Dikkat! Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır. Uzman kontrolü altında egzersiz yapın. Egzersiz sırasında göğüs ağrısı, şiddetli nefes darlığı veya baş dönmesi yaşanırsa antrenman durdurulmalıdır.

