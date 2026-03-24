CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Kartal dansı nedir? Kazakistan’dan yükselen yeni sosyal medya akımı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kazakistan'da ortaya çıkan ve kısa sürede geniş kitlelere ulaşan Kartal Dansı, sosyal medyada dikkat çeken yeni bir akıma dönüştü. Geleneksel kökleri oldukça eskiye dayanan bu dans, dijital platformların etkisiyle yeniden görünürlük kazanarak farklı coğrafyalara yayılmaya başladı.

Kartal dansı nedir? Kazakistan’dan yükselen yeni sosyal medya akımı 1

Bir dönem Kazakistan'da giderek unutulan Kartal Dansı, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Kazak toplulukları tarafından sınırlı ölçüde yaşatılıyordu. Ancak son günlerde paylaşılan videolar sayesinde dans, yeniden ilgi odağı haline geldi ve özellikle gençler arasında hızla yayıldı.

Kartal dansı nedir? Kazakistan’dan yükselen yeni sosyal medya akımı 2

GELENEKSEL EZGİYLE GELEN VİRAL ETKİ

Yıllar içinde geri planda kalan kültürel miras, paylaşımlarla yeniden canlandı.

Dansın yayılmasında, Kazakistanlı Alatau Serileri Geleneksel Müzik Grubu'nun "Has jüyrikte sın olmas" adlı eseri etkili oldu. Kartalın süzülüşünü andıran hareketlerle sergilenen koreografi, bu müzik eşliğinde paylaşılan videolarla geniş kitlelere ulaştı. Görsel estetiği ve anlam yüklü figürleriyle dikkat çeken performanslar, izleyenlerden yoğun ilgi gördü.

Kartal dansı nedir? Kazakistan’dan yükselen yeni sosyal medya akımı 3

GENÇLERLE BAŞLADI, HER YAŞTAN KATILIM GELDİ

Akım, kısa sürede farklı yaş gruplarına yayılarak büyüdü.

İlk olarak geleneksel kıyafetler giyen genç Kazak kızlarının performanslarıyla öne çıkan Kartal Dansı, kısa sürede farklı yaş gruplarının da ilgisini çekti. Özellikle çocukların da dahil olduğu paylaşımlar, akımın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı.

Kartal dansı nedir? Kazakistan’dan yükselen yeni sosyal medya akımı 4

TÜRK DEVLETLERİNE HIZLA YAYILDI

Sınırları aşan akım, Türk dünyasında karşılık buldu.

Sosyal medya platformlarında yüz binlerce izlenmeye ulaşan videoların ardından Kartal Dansı, Kazakistan sınırlarını aşarak Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan başta olmak üzere birçok Türk devletinde de yaygınlaştı. Kullanıcılar kendi yorumlarını katarak dansı yeniden üretirken, akım her geçen gün daha fazla kişiye ulaşıyor.

Kartal dansı nedir? Kazakistan’dan yükselen yeni sosyal medya akımı 5

KÜLTÜREL BAĞLARI GÜÇLENDİREN SEMBOL

Dans, yalnızca bir trend değil aynı zamanda ortak mirasın hatırlatıcısı oldu.

Kartal Dansı'nın gördüğü ilgi yalnızca bir sosyal medya trendi olarak değerlendirilmiyor. Paylaşılan içerikler, Kazak kültürünün tanıtımına katkı sağlarken Türk dünyası arasındaki ortak kültürel mirasa da dikkat çekiyor. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, bu tür akımların milli kimliği güçlendirdiği ve kültürel bağları pekiştirdiği vurgulanıyor.

Kartal dansı nedir? Kazakistan’dan yükselen yeni sosyal medya akımı 6

KARTALIN ANLAMI: ÖZGÜRLÜK VE BAĞIMSIZLIK

Kartal, kültürel bir sembol olarak öne çıkıyor.

Kazak kültüründe önemli bir yere sahip olan kartal, özgürlüğün ve bağımsızlığın simgesi olarak kabul ediliyor. Bu güçlü sembol, aynı zamanda Kazakistan bayrağında da yer alıyor. Kartal Dansı ise bu anlamı estetik bir anlatımla sahneye taşıyarak, gelenek ile modern dünyanın kesişiminde yeni bir ifade alanı oluşturuyor.

Kartal dansı nedir? Kazakistan’dan yükselen yeni sosyal medya akımı 7

EDİTÖR NOTU:

Meslek hayatımın son altı yılını dijital trendleri ve içerik stratejilerini analiz ederek geçirmiş bir editör olarak, "Kartal Dansı" akımını sadece geçici bir sosyal medya popülerliği olarak görmüyorum. Dijitalleşmenin kültürel asimilasyonu hızlandırdığına dair genel kanının aksine, bu tür fenomenler "dijital folklorun" nasıl bir koruma kalkanına dönüşebileceğinin en somut örneğidir.

Kazakistan'ın kadim bozkırlarından doğan bu figürlerin, bugün İstanbul'dan Bakü'ye kadar binlerce gencin ekranına düşmesi, ortak Türk kimliğinin görsel bir dille yeniden kodlanmasıdır.

Mobil uygulamalarımızı indirin