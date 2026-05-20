Karpuz alırken ve keserken sakın bunu yapmayın: Görünmez tehlike kapıda!

Yaz aylarında sofraların vazgeçilmezi olan karpuz, yanlış saklama ve hijyen eksikliği nedeniyle ciddi sağlık riski oluşturabiliyor. Uzmanlar, özellikle kesildikten sonra uzun süre sıcakta bekletilen karpuzlarda zararlı bakterilerin hızla çoğalabileceğine dikkat çekiyor. Gıda güvenliği uzmanlarına göre basit görünen bazı hatalar, ağır gıda zehirlenmelerine kadar uzanan tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor.

KARPUZ NEDEN RİSKLİ HALE GELEBİLİYOR?

Karpuz doğal haliyle zararlı bir meyve değil. Ancak yüksek su ve şeker oranı nedeniyle bakterilerin çoğalması için uygun bir ortam oluşturabiliyor. Özellikle kesildikten sonra risk daha da artıyor.

Beslenme uzmanı Rupali Datta'ya göre temiz olmayan bıçaklar, doğrama tahtaları veya kirli eller bakterilerin doğrudan meyveye bulaşmasına neden olabiliyor. Bu durumda karpuz, kısa sürede zararlı mikroorganizmaların taşıyıcısı haline gelebiliyor.