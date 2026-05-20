Karpuz alırken ve keserken sakın bunu yapmayın: Görünmez tehlike kapıda!
Yaz aylarında sofraların vazgeçilmezi olan karpuz, yanlış saklama ve hijyen eksikliği nedeniyle ciddi sağlık riski oluşturabiliyor. Uzmanlar, özellikle kesildikten sonra uzun süre sıcakta bekletilen karpuzlarda zararlı bakterilerin hızla çoğalabileceğine dikkat çekiyor. Gıda güvenliği uzmanlarına göre basit görünen bazı hatalar, ağır gıda zehirlenmelerine kadar uzanan tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor.
KARPUZ NEDEN RİSKLİ HALE GELEBİLİYOR?
Karpuz doğal haliyle zararlı bir meyve değil. Ancak yüksek su ve şeker oranı nedeniyle bakterilerin çoğalması için uygun bir ortam oluşturabiliyor. Özellikle kesildikten sonra risk daha da artıyor.
Beslenme uzmanı Rupali Datta'ya göre temiz olmayan bıçaklar, doğrama tahtaları veya kirli eller bakterilerin doğrudan meyveye bulaşmasına neden olabiliyor. Bu durumda karpuz, kısa sürede zararlı mikroorganizmaların taşıyıcısı haline gelebiliyor.
HANGİ BAKTERİLER TEHLİKE OLUŞTURUYOR?
Uzmanlara göre karpuzda en sık görülen riskler arasında şu bakteriler yer alıyor:
- Salmonella
- Listeria
- E. coli
- Shigella
Diyetisyen ve diyabet eğitimcisi Dr. Archana Batra, bu bakterilerin ciddi sıvı kaybına, bağırsak enfeksiyonlarına ve bazı durumlarda sepsise kadar ilerleyebilen ağır tablolara neden olabileceğini söylüyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için risk daha yüksek görülüyor.
KESİLMİŞ KARPUZU DIŞARIDA BEKLETMEK BÜYÜK HATA
Uzmanların en çok dikkat çektiği konulardan biri de kesilmiş karpuzun saatlerce oda sıcaklığında bırakılması. Sıcak hava, nem ve şeker birleştiğinde bakteriler çok hızlı çoğalabiliyor. Sokakta açık şekilde satılan dilimlenmiş karpuzların da risk taşıdığı belirtiliyor.
ResearchGate'te yayımlanan bir araştırmada, sokak satıcılarında satılan kesilmiş karpuz örneklerinde zararlı bakterilere rastlandığı açıklandı.
GÜVENLİ KARPUZ TÜKETİMİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Uzmanların önerileri oldukça net. Karpuz seçerken ve saklarken bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor.
Karpuz alırken dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde:
|Nelere Dikkat Edilmeli?
|Neden Önemli?
|Açıkta bekleyen kesilmiş karpuzu almayın
|Bakteri hızla çoğalabilir
|Karpuzun dışının temiz ve sağlam olmasına dikkat edin
|Çatlak ve ezikler mikrop taşıyabilir
|Kesilmiş karpuzu buzdolabında saklayın
|Sıcak ortam bakteri üretir
|Karpuzu kesmeden önce yıkayın
|Kabuktaki mikroplar içe geçebilir
|Kötü koku veya ekşi tat varsa tüketmeyin
|Bozulmuş olabilir
Evde saklarken ise şunlara dikkat edilmeli:
- Kesmeden önce dış kabuğu mutlaka yıkanmalı
- Temiz bıçak ve doğrama tahtası kullanılmalı
- Kesilmiş karpuz buzdolabında muhafaza edilmeli
- Uzun süre açıkta bırakılmamalı
- Kötü koku varsa kesinlikle tüketilmemeli