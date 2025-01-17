Karne günü mesajları: Öğrencileri sevindirecek en güzel karne tebrik mesajları
Bugün, tüm yurtta 18 milyondan fazla öğrenci ve aileler karne sevincini yaşıyor. Sene boyunca dökülen emeklerin karşılığını alan öğrencilerimiz için bu özel günü kutlamanın en güzel yollarından biri anlam dolu mesajlarla mutluluklarına ortak olmaktır. Karnesiyle gülen yüzleri daha da şenlendirecek mesajlar ile heyecanlarını paylaşabilir, tatil coşkusunu artırabilirsiniz. İşte ilkokul, ortaokul, lise için anlamlı karne tebrik mesajları…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.01.2025 11:43 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 11:43