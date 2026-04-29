Karma sınıf mı, seviye grubu mu? Yeni küresel araştırma ezberleri bozdu

İngiltere'de 11-13 yaş grubundaki öğrenciler üzerinde yürütülen araştırma, matematik derslerinde yetenek gruplandırmasının öğrenme hızını doğrudan etkilediğini ortaya koydu. Sonuçlara göre, benzer seviyedeki öğrencilerin birlikte eğitim gördüğü sınıflarda yüksek başarı grubunun ilerlemesi hızlanırken, düşük başarı grubunda belirgin bir kayıp oluşmuyor.

Araştırma, onlarca yıldır süren "karma sınıf mı, seviye sınıfı mı?" tartışmasına somut veri sundu. Yetenek düzeyine göre gruplandırılmış sınıflarda eğitim gören öğrencilerin genel başarı sonuçlarının iyileştiği, buna karşın düşük başarı grubunun ilerlemesinde anlamlı bir gerileme yaşanmadığı tespit edildi.

University College London Eğitim Enstitüsü ve Eğitim Vakfı (EEF) destekli çalışma, 11-13 yaş grubundaki öğrencilerde matematik başarısını ve özgüvenlerini analiz etti. Karma seviyeli sınıf modeli uygulayan 28 okul ile öğrencileri başarı düzeyine göre ayıran 69 benzer okuldan veriler toplandı.

Çalışma, özellikle yüksek performanslı öğrenciler açısından dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Karma sınıflarda eğitim gören başarılı öğrencilerin, benzer seviyedeki akranlarıyla eğitim alanlara göre ortalama iki ay daha az ilerleme kaydettiği belirlendi. Bu fark, üst düzey öğrencilerin potansiyelinin tam olarak kullanılmadığını gösterdi

Düşük Başarı Grubunda Kayıp Yok

Araştırmanın en önemli bulgularından biri, düşük başarı gösteren veya sosyoekonomik olarak dezavantajlı öğrencilerin gruplandırma sisteminden olumsuz etkilenmemesi oldu. EEF verileri, karma sınıf ile seviye sınıfı arasında bu grup açısından belirgin bir başarı farkı oluşmadığını ortaya koydu.

UCL'den Prof. John Jerrim, sonucu "büyük ve önemli" olarak tanımlayarak, matematik derslerinde başarı gruplandırmasının daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirtti. Jerrim, sistemin öğretmenlerin iş yükünü yönetmesine katkı sağladığını ve yüksek başarı grubunda ölçülebilir fayda ürettiğini vurguladı.