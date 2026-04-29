Karma sınıf mı, seviye grubu mu? Yeni küresel araştırma ezberleri bozdu
İngiltere'de yapılan araştırma, yetenek düzeyine göre oluşturulan sınıfların düşük başarı grubunu geriletmediğini ortaya koydu. Aynı veriler, yüksek başarı gösteren öğrencilerin bu modelde daha hızlı ilerlediğini gösteriyor. Bulgular, matematik eğitiminde kullanılan sınıf modellerinin etkisini somut verilerle karşılaştırıyor.
İngiltere'de 11-13 yaş grubundaki öğrenciler üzerinde yürütülen araştırma, matematik derslerinde yetenek gruplandırmasının öğrenme hızını doğrudan etkilediğini ortaya koydu. Sonuçlara göre, benzer seviyedeki öğrencilerin birlikte eğitim gördüğü sınıflarda yüksek başarı grubunun ilerlemesi hızlanırken, düşük başarı grubunda belirgin bir kayıp oluşmuyor.
EĞİTİMDE YETENEK GRUPLAMASI TARTIŞMASI YENİ VERİLERLE DEĞİŞTİ
University College London Eğitim Enstitüsü ve Eğitim Vakfı (EEF) destekli çalışma, 11-13 yaş grubundaki öğrencilerde matematik başarısını ve özgüvenlerini analiz etti. Karma seviyeli sınıf modeli uygulayan 28 okul ile öğrencileri başarı düzeyine göre ayıran 69 benzer okuldan veriler toplandı.
Araştırma, onlarca yıldır süren "karma sınıf mı, seviye sınıfı mı?" tartışmasına somut veri sundu. Yetenek düzeyine göre gruplandırılmış sınıflarda eğitim gören öğrencilerin genel başarı sonuçlarının iyileştiği, buna karşın düşük başarı grubunun ilerlemesinde anlamlı bir gerileme yaşanmadığı tespit edildi.
Karma Sınıflar Yüksek Başarı Grubunu Yavaşlatıyor
Çalışma, özellikle yüksek performanslı öğrenciler açısından dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Karma sınıflarda eğitim gören başarılı öğrencilerin, benzer seviyedeki akranlarıyla eğitim alanlara göre ortalama iki ay daha az ilerleme kaydettiği belirlendi. Bu fark, üst düzey öğrencilerin potansiyelinin tam olarak kullanılmadığını gösterdi
Düşük Başarı Grubunda Kayıp Yok
Araştırmanın en önemli bulgularından biri, düşük başarı gösteren veya sosyoekonomik olarak dezavantajlı öğrencilerin gruplandırma sisteminden olumsuz etkilenmemesi oldu. EEF verileri, karma sınıf ile seviye sınıfı arasında bu grup açısından belirgin bir başarı farkı oluşmadığını ortaya koydu.
UCL'den Prof. John Jerrim, sonucu "büyük ve önemli" olarak tanımlayarak, matematik derslerinde başarı gruplandırmasının daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirtti. Jerrim, sistemin öğretmenlerin iş yükünü yönetmesine katkı sağladığını ve yüksek başarı grubunda ölçülebilir fayda ürettiğini vurguladı.
Özgüven Etkisi Beklentinin Tersine Döndü
Çalışmada, karma sınıflardaki öğrencilerin matematik özgüveninde daha düşük seviyeler gözlendi. Bu bulgu, daha önce dile getirilen "seviye sınıfları alt grupların özgüvenini zedeler" görüşüne doğrudan karşı çıktı ve sınıf yapısının psikolojik etkisinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu.
Okul ve Kolej Liderleri Birliği Genel Sekreteri Pepe Di'Iasio, eğitim modeline ilişkin kararların okul yönetimleri tarafından verilmesinin önemine dikkat çekti. Di'Iasio, en kritik unsurun tüm öğrencilere yeterli sayıda nitelikli matematik öğretmeni sağlanması olduğunu vurguladı.