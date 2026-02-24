Karizma ailede genetik: Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş'i gören hayran kaldı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ.'nin başrolü Kenan İmirzalıoğlu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu bu kez gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ağabeyiyle gündeme geldi. Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler, "karizma ailede genetikmiş" demeden geçemiyor.

Ekranların efsaneleşen ismi, karizmasıyla yıllara meydan okuyan Kenan İmirzalıoğlu, sadece başarılı oyunculuğuyla değil, örnek aile yaşantısıyla da magazin dünyasının parmakla gösterilen isimleri arasında.

Sinem Kobal ile 2016 yılında dünyaevine giren ve kızları Lalin ile Leyla'yı kucağına alarak babalık heyecanını taçlandıran yakışıklı oyuncu, bu kez ailesiyle gündemde...

atv ekranlarında yayınlanan A.B.İ. dizisiyle fırtınalar estiren başarılı oyuncunun ağabeyi Derviş İmirzalıoğlu, yakışıklı oyuncuya benzerliğiyle herkesi şaşırttı.

İki kardeşi yan yana gören hayranları, ayırt etmekte zorlanırken yorumlar da peş peşe geldi.

"KARİZMA BU AİLEDE GENETİK" Sosyal medya kullanıcıları, İmirzalıoğlu kardeşler için şu ifadeleri kullandı: "Asalet kanda var" "Karizma bu ailede genetikmiş" "Hangisi Kenan seçemiyoruz, ikisi de çok yakışıklı."