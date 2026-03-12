Kardeşlerim'in sevilen ismiydi! Fadik Sevin Atasoy ilk kez anlattı: "Ölümcül hastalıkla yüzleştim"

Dünya Kadınlar Günü kapsamında Turkuvaz Akademi tarafından düzenlenen özel bir söyleşiye konuk olan Fadik Sevin Atasoy, samimi açıklamalarıyla hayranlarını hem şaşırttı hem de duygulandırdı. Kariyerinden yaşam felsefesine kadar pek çok konuda konuşan oyuncu, hayatının en zorlu dönemlerinden birini sessiz sedasız nasıl atlattığını paylaştı.

"Kardeşlerim dizisinde Şengül karakterine hayat verirken, ölümcül bir hastalıkla yüz yüze kaldım. İyileşme sürecimi sessiz, mahremiyetimi kendime saklayarak geçirdim. Bu durumu sadece yöneticilerimizle paylaştım; sırrımı sadece onlar biliyordu. O dönem çalışmak bana çok iyi geldi."

"HAYATTAKİ GÜÇ, YÜKÜ NASIL TAŞIDIĞINLA İLGİLİDİR"

2011 yılında elinde kırmızı bavuluyla çıktığı yolculuğu ve risk almanın önemini hatırlatan Atasoy, gerçek lüksün maddi imkanlar değil, hayata anlam katan deneyimler olduğunu vurguladı. Yaşadığı sağlık sorununun kendisine öğrettiklerini ise şu sözlerle özetledi:

"Hayat bazen insana dönüşüm fırsatı yaratır ve risk alma fırsatı sunar. Her ne olursa olsun o gelen şeyi deneyimlemek neyi keşfedeceğini öğrenmek önemli. Öğrendiğin şeyi de cesaretle paylaşmak ikinci adım. Çünkü bazen bir kişinin hikâyesi başka bir kişiye ışık olabiliyor. Hayattaki en büyük güç, ne kadar yük taşıdığın ya da taşıyabildiğinle değil de o yükü nasıl taşıdığınla ilgili."