Restoran lezzetini eve taşıyın: Karamelize soğan nasıl yapılır?

Mutfakta az malzemeyle büyük fark yaratmak isteyenlerin sıkça tercih ettiği karamelize soğan, hem pratik hazırlanışı hem de birçok yemeğe uyum sağlamasıyla dikkat çekiyor. Özellikle et yemekleri, tavuk tarifleri, köfteler ve hamburgerlerde kullanılan bu lezzet, doğru teknikle sofraya taşınabiliyor.

Sadece birkaç temel malzemeyle hazırlanan karamelize soğan, etten tavuğa, köfteden hamburgere kadar birçok yemeğin lezzetini artırıyor. Orta boy 3 soğan, şeker, sıvı yağ ve birkaç baharatla yapılan bu tarif, mutfakta kolay ama etkili bir dokunuş arayanlar için öne çıkıyor.

🍽️ KARAMELİZE SOĞAN İÇİN MALZEMELER Karamelize soğan yapmak için uzun bir malzeme listesine ihtiyaç duyulmuyor. Evde kolayca bulunan birkaç ürünle hazırlık tamamlanabiliyor. Tarifte kullanılan malzemeler şöyle: ◾3 adet orta boy soğan ◾1,5 yemek kaşığı toz şeker ◾2 yemek kaşığı sıvı yağ ◾1/4 çay kaşığı tuz ◾1/4 çay kaşığı karabiber

KARAMELİZE SOĞAN NASIL YAPILIR? Tarif oldukça pratik birkaç adımda hazırlanabiliyor: 👉Soğanları piyazlık, yani yarım ay şeklinde doğruyoruz. 👉Tavaya sıvı yağı ekleyip ısıtıyoruz. Ardından doğranmış soğanları tavaya alıp yumuşayana kadar karıştırıyoruz. 👉Soğanlar yumuşamaya başladığında üzerine toz şekeri ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Çok hafif yanma olursa 1 yemek kaşığı kadar su ekleyebilirsiniz. 👉Tuz ve karabiberi ilave ederek soğanlar karamel rengini alana kadar kavurmaya devam ediyoruz.

⏳ PİŞİRİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Karamelize soğanda en önemli nokta, soğanı acele etmeden pişirmek oluyor. Çünkü lezzetini veren asıl unsur, yavaş yavaş yumuşayıp renk alması. Şeker eklendikten sonra tavayı kontrolsüz bırakmamak gerekiyor. Soğanların fazla yanmaması için ara ara karıştırılması önemli. Gerekirse az miktarda su eklenerek kıvam dengelenebiliyor. Bu küçük dokunuş hem rengin korunmasını hem de tadın acılaşmasını önlüyor.