Karakış yaklaşıyor: Zayıf La Nina etkisi Türkiye'yi sardı! Sağanak ve soğuk hava etkisi donduruyor! İşte il il beklenen hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Marmara'nın batısı, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Bursa, Kocaeli, Aydın, Muğla, Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.11.2025 07:17 Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 07:18
Meteoroloji, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kuzey Ege kıyılarında sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olaylarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Görüş mesafesinin azalabileceği bu saatlerde trafik güvenliği açısından tedbir alınması gerektiği belirtildi.

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden, Ege ve Marmara'da ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, haftalık hava durumu değerlendirmesinde üç büyükşehrin tahminlerini paylaştı.

Ankara'da perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Başkentte en yüksek sıcaklık 19–20 derece civarında seyredecek.

İstanbul'da da aynı günlerde aralıklarla sağanak yağışlar görülecek. Kentte hava sıcaklıklarının 19–20 derece civarında olması bekleniyor.

İzmir'de ise yağışsız ancak bulutlu bir hava hakim olacak. Perşembe ve cuma günleri bulutlar artarken, sıcaklıkların 23–24 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

UZMANLARDAN "KAOTİK İKLİM" UYARISI

Sosyal medyada yaptığı hava tahminleriyle dikkat çeken İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, son yıllarda iklim sisteminin giderek daha "kaotik" hale geldiğine dikkat çekti. Bozyurt, bu durumun uzun vadeli tahminleri zorlaştırdığını ancak mevcut iklim modellerinin Türkiye açısından bu kış için umut verici sinyaller verdiğini belirtti.

