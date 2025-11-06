Karakış yaklaşıyor: Zayıf La Nina etkisi Türkiye'yi sardı! Sağanak ve soğuk hava etkisi donduruyor! İşte il il beklenen hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Marmara'nın batısı, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Bursa, Kocaeli, Aydın, Muğla, Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
