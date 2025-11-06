Karakış yaklaşıyor: Zayıf La Nina etkisi Türkiye’yi sardı! Sağanak ve soğuk hava etkisi donduruyor! İşte il il beklenen hava durumu

UZMANLARDAN "KAOTİK İKLİM" UYARISI

Sosyal medyada yaptığı hava tahminleriyle dikkat çeken İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, son yıllarda iklim sisteminin giderek daha "kaotik" hale geldiğine dikkat çekti. Bozyurt, bu durumun uzun vadeli tahminleri zorlaştırdığını ancak mevcut iklim modellerinin Türkiye açısından bu kış için umut verici sinyaller verdiğini belirtti.