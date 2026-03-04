Karadeniz sistemi bereket getirdi! Meteoroloji'den 5 kente sarı kod: Çığ, sağanak, kar, sis...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olacak yeni yağışlı hava sistemiyle ilgili uyarılarda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde kuvvetli yağış beklenirken, Marmara başta olmak üzere bazı bölgelerde sis ve pus etkili olacak. Doğu Karadeniz'de 5 il için sarı kodlu uyarı verilirken, hafta boyunca yurt genelinde aralıklarla yağışlı havanın etkisini sürdürmesi öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu Bölgesi (Gaziantep ve Kilis hariç) ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak görülecek. İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.
Yağışların özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde de yer yer kuvvetli yağış görüleceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA SABAH SAATLERİNDE YOĞUN SİS
İstanbul'da sabah saatlerinde bazı ilçelerde yoğun sis etkili oldu. Avcılar ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok noktada görüş mesafesi düşerken sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Kent genelinde bazı ilçelerde sisin etkisini sürdürdüğü bildirildi.
Meteoroloji, Marmara ile iç ve batı kesimlerde sis ve pus görülebileceği uyarısında bulunurken, iç ve doğu bölgelerde ise sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğini belirtti.
HAVA SICAKLIKLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR
Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin edilirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.
Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında rüzgarın kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunuyor. Meteoroloji, kar erimesine bağlı risklere karşı da vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.