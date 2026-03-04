CANLI YAYIN
Karadeniz sistemi bereket getirdi! Meteoroloji'den 5 kente sarı kod: Çığ, sağanak, kar, sis...

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olacak yeni yağışlı hava sistemiyle ilgili uyarılarda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde kuvvetli yağış beklenirken, Marmara başta olmak üzere bazı bölgelerde sis ve pus etkili olacak. Doğu Karadeniz'de 5 il için sarı kodlu uyarı verilirken, hafta boyunca yurt genelinde aralıklarla yağışlı havanın etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu Bölgesi (Gaziantep ve Kilis hariç) ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak görülecek. İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Yağışların özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde de yer yer kuvvetli yağış görüleceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA SABAH SAATLERİNDE YOĞUN SİS

İstanbul'da sabah saatlerinde bazı ilçelerde yoğun sis etkili oldu. Avcılar ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok noktada görüş mesafesi düşerken sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Kent genelinde bazı ilçelerde sisin etkisini sürdürdüğü bildirildi.

Meteoroloji, Marmara ile iç ve batı kesimlerde sis ve pus görülebileceği uyarısında bulunurken, iç ve doğu bölgelerde ise sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğini belirtti.

HAVA SICAKLIKLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin edilirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.

Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında rüzgarın kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunuyor. Meteoroloji, kar erimesine bağlı risklere karşı da vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

HAFTA BOYUNCA YENİ YAĞIŞLI SİSTEMLER GELİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta boyunca yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağını söyledi.

Tekin, Karadeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin yarın kuzey, iç ve doğu kesimlerde yağış bırakacağını, perşembe günü ise sistemi yurdun terk edeceğini belirtti. Ancak cuma günü Karadeniz üzerinden yeni bir yağışlı sistemin Türkiye'yi etkilemesi bekleniyor.

Yağışların kıyı kesimlerde ve güney bölgelerde yağmur ve sağanak şeklinde, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar olarak görüleceği tahmin ediliyor.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara'da önümüzdeki üç gün yağış beklenmezken havanın parçalı ve az bulutlu olacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların 10 ila 12 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

İstanbul'da iki gün boyunca yağış beklenmezken havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Kentte cuma günü yağmur görülecek ve sıcaklıkların 11 ila 13 derece arasında olması bekleniyor.

İzmir'de ise iki gün parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Cuma günü sağanak yağış beklenirken sıcaklığın 18 ila 19 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

4 MART BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

BölgeİlSıcaklıkHava Durumu
MarmaraEdirne16°CParçalı ve çok bulutlu
İstanbul12°CParçalı ve çok bulutlu
Kırklareli13°CParçalı ve çok bulutlu
Kocaeli14°CParçalı ve çok bulutlu
EgeAfyonkarahisar10°CParçalı ve az bulutlu
Denizli16°CParçalı ve az bulutlu
İzmir18°CParçalı ve az bulutlu
Manisa16°CParçalı ve az bulutlu
AkdenizAdana18°CParçalı ve yer yer çok bulutlu
Antalya23°CParçalı bulutlu
Hatay17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Mersin19°CParçalı bulutlu
İç AnadoluAnkara9°CParçalı ve çok bulutlu
Eskişehir11°CParçalı ve çok bulutlu
Kayseri7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
Konya9°CParçalı bulutlu
Batı KaradenizBolu10°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
Düzce13°CParçalı ve çok bulutlu
Kastamonu8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
Zonguldak9°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
Orta ve Doğu KaradenizAmasya9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
Samsun8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Tokat6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
Trabzon9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yağışlar yer yer kuvvetli
Doğu AnadoluErzurum1°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Kars0°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Malatya8°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
Van4°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Güneydoğu AnadoluDiyarbakır11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Gaziantep12°CParçalı ve çok bulutlu
Siirt12°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve sağanak, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli
Şanlıurfa13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
