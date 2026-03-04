Karadeniz sistemi bereket getirdi! Meteoroloji'den 5 kente sarı kod: Çığ, sağanak, kar, sis...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu Bölgesi (Gaziantep ve Kilis hariç) ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak görülecek. İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Yağışların özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde de yer yer kuvvetli yağış görüleceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA SABAH SAATLERİNDE YOĞUN SİS

İstanbul'da sabah saatlerinde bazı ilçelerde yoğun sis etkili oldu. Avcılar ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok noktada görüş mesafesi düşerken sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Kent genelinde bazı ilçelerde sisin etkisini sürdürdüğü bildirildi.

Meteoroloji, Marmara ile iç ve batı kesimlerde sis ve pus görülebileceği uyarısında bulunurken, iç ve doğu bölgelerde ise sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğini belirtti.