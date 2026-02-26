Kar yağışı sonrası eğitime ara! Valiliklerden peş peşe açıklama: İl il tatil edilen okullar

Kış şartları Doğu ve İç Anadolu'da etkisini artırırken, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi. Valilikler ve kaymakamlıklar tarafından yapılan açıklamalarda, öğrencilerin ve kamu çalışanlarının güvenliği için çeşitli tedbirlerin devreye alındığı bildirildi.

Öte yandan Erzurum Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan duyurularda, olumsuz hava koşullarının ulaşımda risk oluşturduğu vurgulandı. Söz konusu dört ilçede görev yapan hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı açıklandı.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Aşkale, Tekman, Karayazı ve Hınıs ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verildi. Horasan ilçesinde ise yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için dersler ertelendi.

MALATYA ARAPGİR'DE TAŞIMALI EĞİTİM DURDURULDU

Malatya'nın Arapgir ilçesinde yoğun kar yağışı, kırsal mahallelerde ise tipi ve buzlanma etkisini gösterdi. Arapgir Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, özellikle kırsal bölgelerde ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kararın, öğrencilerin güvenliği ve mağduriyet yaşanmaması amacıyla alındığı ifade edildi.

ERZİNCAN

Erzincan'da olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Yağış nedeniyle bazı risklerin oluşabileceği aktarılan açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kur'an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk kulüplerinde 26 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de aynı tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, meteorolojik tahminlere göre il genelinde başlayan kar yağışının aralıklarla devam edeceği ve hava sıcaklığındaki düşmenin özellikle sabah saatlerinde buzlanmalara neden olacağı belirtildi.

Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle kent genelinde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personelin 26 Şubat Perşembe günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.