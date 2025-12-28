Viral Galeri Viral Liste Kar tatili haberleri peş peşe geldi! Valilikler duyurdu: Hangi illerde bugün okul yok?

Yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı ve düşen hava sıcaklıkları, öğrenciler ve velilerde kar tatili beklentisini yeniden gündeme taşıdı. '29 Aralık Pazartesi okullar tatil mi?' sorusu arama motorlarında öne çıkarken, tatil haberleri peş peşe geldi. Peki hangi illerde okullar tatil ilan edildi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.12.2025 08:53 Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 06:38
Aralık ayının son günlerine girilirken etkisini artıran soğuk hava ve kar yağışı, eğitimde olası ara ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Meteoroloji'nin son değerlendirmeleri, kar kalınlığının arttığı bölgelerde buzlanma ve don riskinin yükseldiğine işaret ediyor. Özellikle taşımalı eğitim yapılan kırsal alanlarda ulaşımda aksamalar yaşanırken, 29 Aralık Pazartesi için ilk karar duyuruldu.

ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü il genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Kararın; özel kreşleri, gündüz bakımevlerini, çocuk kulüplerini ve rehabilitasyon merkezlerini de kapsadığı belirtildi.

E-Sınavlar ve Hizmet İçi Eğitimler Durduruldu

Valilik açıklamasında ayrıca, il düzeyinde planlanan tüm hizmet içi eğitim faaliyetleri ile e-sınav merkezlerinde yapılması öngörülen e-sınav uygulamalarının da aynı gün için iptal edildiği ifade edildi.

Bazı Kamu Personeli İdari İzinli Sayılacak

Açıklamada, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın kamu çalışanları ile malûl, engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı bildirildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde görev yapan personelin durumunun ise hizmetin gereği doğrultusunda ilgili birimlerce değerlendirileceği kaydedildi.

DÜZCE
Düzce'de devam eden kar yağışı ve meteorolojinin uyarıları dikkate alınarak okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Ayrıca; kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacak.

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hafta sonu boyunca vilayetimiz genelinde etkili olan ve meteorolojik tahminlere göre bu sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; 29 Aralık 2025 Pazartesi vilayetimiz genelinde resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ile Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca; kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile (sağlık, güvenlik gibi 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği ilgili birimler tarafından değerlendirilerek planlanacaktır) malûl, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederiz" denildi.

BİNGÖL


Bingöl genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Kiğı ve Adaklı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Kiğı Kaymakamlığı ve Adaklı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek riskler nedeniyle tedbir amaçlı karar alındığı aktarıldı. Buna göre, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü ilçelerdeki her seviyedeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

KARABÜK
Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar pazartesi günü tatil edildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle pazartesi günü okulların bir gün tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle; 29 Aralık Pazartesi günü Karabük il genelindeki her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile özel ihtiyaçlı personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valiliği, bugün beklenen kar yağışı ve muhtemel buzlanma nedeniyle Halfeti ve Birecik ilçeleri hariç il genelindeki okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde bu sabah erken saatlerden itibaren beklenen kar yağışı ile soğuk hava dolayısıyla oluşacak don ve buzlanmanın özellikle ulaşımda yol açacağı olumsuzluklar göz önüne alınarak; Birecik ve Halfeti dışında bütün ilçelerimizdeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 29 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

