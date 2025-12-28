Viral
Kar tatili haberleri peş peşe geldi! Valilikler duyurdu: Hangi illerde bugün okul yok?
Yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı ve düşen hava sıcaklıkları, öğrenciler ve velilerde kar tatili beklentisini yeniden gündeme taşıdı. '29 Aralık Pazartesi okullar tatil mi?' sorusu arama motorlarında öne çıkarken, tatil haberleri peş peşe geldi. Peki hangi illerde okullar tatil ilan edildi?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.12.2025 08:53
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 06:38