Kar, çığ, sağanak, fırtına alarmı: 53 il listede! Kar İstanbul’a yaklaşıyor, soğuk güçleniyor

YAĞIŞLAR YURT GENELİNDE ETKİLİ OLACAK Tahminlere göre yağışlar; genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülürken, Trakya kesimi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Eskişehir ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar olarak etkili olacak. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının yer yer etkisini artırması bekleniyor.

Meteoroloji, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Kocaeli, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi, Yalova, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı uyarısında bulundu. Doğu Anadolu'da ise Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Antalya'nın doğu kesimlerinde ise yağışların zaman zaman çok kuvvetli olabileceği ifade ediliyor.

SICAKLIKLARDA DÜŞÜŞ VE BÖLGESEL ARTIŞLAR Hava sıcaklıklarının Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece artacağı tahmin edilirken, batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor. Özellikle doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği belirtiliyor. Bu durumun tarım faaliyetleri ve ulaşım açısından risk oluşturabileceği değerlendiriliyor.

FIRTINA UYARISI: RÜZGAR YER YER 90 KM/SAATE ÇIKACAK Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, diğer bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) etkili olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ise rüzgar hızının yer yer 70-90 km/saate ulaşabileceği bildiriliyor.