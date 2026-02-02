CANLI YAYIN
Kar, çığ, sağanak, fırtına alarmı: 53 il listede! Kar İstanbul’a yaklaşıyor, soğuk güçleniyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 2 Şubat Pazartesi günü katıldığı canlı yayında Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava sistemi ve önümüzdeki günlere ilişkin beklentileri paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre yurt genelinde yağışların devam etmesi beklenirken, özellikle batı ve güney kesimlerde kuvvetli sağanak, iç ve doğu bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Canlı yayında paylaşılan radar görüntülerine göre son günlerde İstanbul ve batı bölgelerde etkili olan yağışlı sistemin doğuya doğru kaydığı belirtildi. Sabah saatleri itibarıyla Anamur'dan Sinop'a uzanan hat boyunca yağış görülürken, Ankara dahil birçok noktada özellikle güney ve güneydoğu ilçelerde kuvvetli yağışların etkili olduğu ifade edildi.

Doğu Anadolu'da ise yağışların güney kesimlerde yağmur şeklinde başladığı, ilerleyen saatlerde ise kar yağışına dönüşeceği öngörülüyor. Tunceli ve Bingöl çevresinde yüksek kesimlerde kar yağışı görülürken, şehir merkezlerinde yağmur ve karla karışık yağmur etkisini sürdürüyor. Günün ilerleyen saatlerinde Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Van çevrelerinde kar yağışının daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.

EGE VE AKDENİZ İÇİN SEL VE SU BASKINI RİSKİ

Batı bölgelerde özellikle Muğla, Aydın ve İzmir çevresinde sabah saatlerinde yağışların yer yer zayıf seyrettiği ancak öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenmesinin beklendiği aktarıldı. Uzmanlar, bu bölgelerde sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Özellikle İzmir için yerel su baskınlarının tekrar yaşanma ihtimalinin bulunduğu belirtilirken, yağışların ilerleyen saatlerde Aydın, Muğla ve Antalya çevresinde daha etkili olacağı değerlendiriliyor.

TRAKYA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI

Edirne ve Kırklareli çevresinde kar yağışının başladığı belirtilirken, Çanakkale'den Trakya'nın kuzey kesimlerine uzanan hat boyunca kar yağışının etkili olacağı ifade edildi. Kar yağışının Tekirdağ'ın kuzey hattına kadar etkili olmasının beklendiği, İstanbul'da ise yağışların büyük ölçüde yağmur şeklinde görüleceği belirtildi.

Gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte İstanbul'da kısa süreli karla karışık yağmur ihtimali bulunsa da, zeminde kalıcı kar örtüsü oluşmasının beklenmediği kaydedildi.

BATI KARADENİZ VE DOĞU BÖLGELERDE KAR ETKİLİ OLACAK

Yağışlı sistemin akşam ve gece saatlerinde doğuya doğru ilerlemesiyle birlikte Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Bolu ve Karabük çevrelerinde kar yağışı öne çıkarken, kıyı kesimlerde yağmur etkisini sürdürecek.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu genelinde ise kar yağışının etkisini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyrediyor

Uzman değerlendirmelerine göre Ocak ayında Türkiye genelinde yağışlar uzun yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Özellikle İstanbul'da yağış miktarının normal değerlerin yaklaşık yüzde 50-60 üzerine çıktığı ifade edildi.

2026 yılının genel hava karakteristiğinin farklı bir seyir izleyebileceği değerlendirilirken, Akdeniz üzerinden gelen sistemlerin ardışık şekilde Türkiye'yi etkilemeye devam ettiği belirtildi.

ŞUBAT AYI ILIMAN GEÇECEK, YAĞIŞLAR SÜRECEK

Önümüzdeki süreçte yağışlı sistemlerin devam etmesi beklenirken, salı günü mevcut sistemin etkisini kaybetmesinin ardından hafta ortasına doğru yeni bir yağışlı sistemin Türkiye'ye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Şubat ayının genel olarak mevsim normallerinin 5-6 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, İstanbul'da uzun yıllar ortalamalarına yakın ancak daha ılıman bir hava görülmesi öngörülüyor. Uzmanlar, Şubat sonuna kadar aralıklı yağışların devam edeceğini, Mart ayında ise daha kurak bir sürecin yaşanabileceğini belirtiyor.

UZUN VADEDE SICAK BİR YAZ İHTİMALİ

Uzun vadeli değerlendirmelere göre 2026 yılının genel sıcaklık ortalamalarının yüksek seyretme ihtimali bulunuyor. 2025 yılının küresel ölçekte en sıcak yıllardan biri olduğu hatırlatılırken, 2026 yazının da sıcak geçebileceği ancak kış aylarının sıcak olmasının tek başına yazın çok sıcak geçeceği anlamına gelmediği ifade ediliyor.

"İSTANBUL İÇİN KAR DEFTERİ KAPANDI"

İstanbul'da kar beklentisinin büyük ölçüde sona erdiğini dile getiren Adil Tek, önümüzdeki süreçte yağışların daha çok yağmur şeklinde olacağını söyledi. Mart ayının büyük ölçüde kurak geçebileceğini, Nisan ayında ise yağışların yeniden artmasının beklendiğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava koşullarının önemli ölçüde değişmesi bekleniyor. Ülke genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava etkili olurken, birçok bölgede kuvvetli yağış, fırtına, kar ve soğuk hava riskleri öne çıkıyor. Yetkililer, başta ulaşım olmak üzere günlük yaşamı etkileyebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırıyor.

YAĞIŞLAR YURT GENELİNDE ETKİLİ OLACAK

Tahminlere göre yağışlar; genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülürken, Trakya kesimi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Eskişehir ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar olarak etkili olacak. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının yer yer etkisini artırması bekleniyor.

Meteoroloji, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Kocaeli, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi, Yalova, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı uyarısında bulundu. Doğu Anadolu'da ise Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Antalya'nın doğu kesimlerinde ise yağışların zaman zaman çok kuvvetli olabileceği ifade ediliyor.

SICAKLIKLARDA DÜŞÜŞ VE BÖLGESEL ARTIŞLAR

Hava sıcaklıklarının Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece artacağı tahmin edilirken, batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor. Özellikle doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği belirtiliyor. Bu durumun tarım faaliyetleri ve ulaşım açısından risk oluşturabileceği değerlendiriliyor.

FIRTINA UYARISI: RÜZGAR YER YER 90 KM/SAATE ÇIKACAK

Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, diğer bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) etkili olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ise rüzgar hızının yer yer 70-90 km/saate ulaşabileceği bildiriliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Yetkililer, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğunu vurguluyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve özellikle kırsal alanlarda bulunanların dikkatli olması isteniyor.

53 İL İÇİN METEOROLOJİK ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 53 il için sarı ve turuncu kodlu meteorolojik uyarı verildiği bildirildi. Aydın ve İzmir için turuncu kodlu alarm uygulanırken, aralarında İstanbul, Ankara çevresi, Antalya, Adana, Bursa, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Van, Zonguldak ve birçok ilin bulunduğu geniş bir liste için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Uyarı kapsamındaki illerde kuvvetli sağanak, kar ve fırtına riskine karşı tedbir çağrısı yapıldı.

İSTANBUL İÇİN PEŞ PEŞE UYARILAR

İstanbul Valiliği de yaklaşan hava sistemi nedeniyle vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiği, hızının zaman zaman 80 km/saate ulaşabileceği belirtildi. Fırtınayla birlikte çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi risklere dikkat çekildi.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da soğuk hava dalgasına karşı uyarıda bulundu. AKOM'un açıklamasına göre, İstanbul'da sıcaklıkların soğuk hava dalgasıyla birlikte 2-4 derece düşerek kar değerlerine yaklaşması bekleniyor. Özellikle Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir başta olmak üzere batı ilçelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebileceği tahmin ediliyor.

Soğuk ve yağışlı havanın salı sabah saatlerine kadar etkili olacağı, hafta ortasından itibaren ise sıcaklıkların yeniden artarak 15 derece seviyelerine ulaşabileceği değerlendiriliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU 2 ŞUBAT

Marmara

İl Sıcaklık Hava Durumu
Edirne -1°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. Yağışlar sabah saatlerinde yer yer kuvvetli.
İstanbul 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde yer yer kuvvetli.
Kırklareli -1°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. Yağışlar sabah saatlerinde yer yer kuvvetli.
Kocaeli 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde yer yer kuvvetli.

Ege

İl Sıcaklık Hava Durumu
Afyonkarahisar 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
İzmir 15°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı. Yağışlar sabah saatlerinde yer yer kuvvetli.
Manisa 15°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Muğla 11°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar sabah saatlerinde yer yer kuvvetli.
Akdeniz

İl Sıcaklık Hava Durumu
Adana 16°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar yer yer kuvvetli.
Antalya 17°C Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğusunda yer yer çok kuvvetli.
Hatay 17°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar yer yer kuvvetli.
Isparta 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

İç Anadolu

İl Sıcaklık Hava Durumu
Ankara 13°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Eskişehir 13°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Konya 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Sivas 8°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Batı Karadeniz

İl Sıcaklık Hava Durumu
Bolu 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Düzce 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar akşam saatlerinde yer yer kuvvetli.
Sinop 15°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Zonguldak 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar akşam saatlerinde yer yer kuvvetli.

Orta ve Doğu Karadeniz

İl Sıcaklık Hava Durumu
Amasya 16°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Artvin 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Samsun 18°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Trabzon 19°C Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
Doğu Anadolu

İl Sıcaklık Hava Durumu
Erzurum 4°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Kars 3°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Malatya 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.
Van 7°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Güneydoğu Anadolu

İl Sıcaklık Hava Durumu
Diyarbakır 15°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Gaziantep 16°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Siirt 16°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar yer yer kuvvetli.
Şanlıurfa 17°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
