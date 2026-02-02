Kar, çığ, sağanak, fırtına alarmı: 53 il listede! Kar İstanbul’a yaklaşıyor, soğuk güçleniyor
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 2 Şubat Pazartesi günü katıldığı canlı yayında Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava sistemi ve önümüzdeki günlere ilişkin beklentileri paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre yurt genelinde yağışların devam etmesi beklenirken, özellikle batı ve güney kesimlerde kuvvetli sağanak, iç ve doğu bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.
Canlı yayında paylaşılan radar görüntülerine göre son günlerde İstanbul ve batı bölgelerde etkili olan yağışlı sistemin doğuya doğru kaydığı belirtildi. Sabah saatleri itibarıyla Anamur'dan Sinop'a uzanan hat boyunca yağış görülürken, Ankara dahil birçok noktada özellikle güney ve güneydoğu ilçelerde kuvvetli yağışların etkili olduğu ifade edildi.
Doğu Anadolu'da ise yağışların güney kesimlerde yağmur şeklinde başladığı, ilerleyen saatlerde ise kar yağışına dönüşeceği öngörülüyor. Tunceli ve Bingöl çevresinde yüksek kesimlerde kar yağışı görülürken, şehir merkezlerinde yağmur ve karla karışık yağmur etkisini sürdürüyor. Günün ilerleyen saatlerinde Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Van çevrelerinde kar yağışının daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.
EGE VE AKDENİZ İÇİN SEL VE SU BASKINI RİSKİ
Batı bölgelerde özellikle Muğla, Aydın ve İzmir çevresinde sabah saatlerinde yağışların yer yer zayıf seyrettiği ancak öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenmesinin beklendiği aktarıldı. Uzmanlar, bu bölgelerde sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Özellikle İzmir için yerel su baskınlarının tekrar yaşanma ihtimalinin bulunduğu belirtilirken, yağışların ilerleyen saatlerde Aydın, Muğla ve Antalya çevresinde daha etkili olacağı değerlendiriliyor.
TRAKYA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI
Edirne ve Kırklareli çevresinde kar yağışının başladığı belirtilirken, Çanakkale'den Trakya'nın kuzey kesimlerine uzanan hat boyunca kar yağışının etkili olacağı ifade edildi. Kar yağışının Tekirdağ'ın kuzey hattına kadar etkili olmasının beklendiği, İstanbul'da ise yağışların büyük ölçüde yağmur şeklinde görüleceği belirtildi.
Gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte İstanbul'da kısa süreli karla karışık yağmur ihtimali bulunsa da, zeminde kalıcı kar örtüsü oluşmasının beklenmediği kaydedildi.
BATI KARADENİZ VE DOĞU BÖLGELERDE KAR ETKİLİ OLACAK
Yağışlı sistemin akşam ve gece saatlerinde doğuya doğru ilerlemesiyle birlikte Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Bolu ve Karabük çevrelerinde kar yağışı öne çıkarken, kıyı kesimlerde yağmur etkisini sürdürecek.
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu genelinde ise kar yağışının etkisini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor.