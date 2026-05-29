Kanye West İstanbul’da! Kulis istekleri şaşkına çevirdi

120 bin kişilik katılımla rekor kırması beklenen organizasyon öncesinde kent genelinde hareketlilik yaşanıyor. Başta A Milli Futbol Takımı oyuncuları olmak üzere sanat, spor, iş ve cemiyet dünyasından yaklaşık 200 ünlü ismin konsere katılması bekleniyor.

Grammy ödüllü ABD'li rap sanatçısı ve prodüktör Kanye West, 30 Mayıs'ta (yarın) Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda vereceği konser için İstanbul'a geldi.

Rusya, Kazakistan, Birleşik Krallık, Almanya, ABD ve Polonya başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce ziyaretçinin İstanbul'a gelmesinin beklendiği kaydedildi. Şehirde oteller, restoranlar, ulaşım ağları ve eğlence merkezlerinde yoğunluk yaşanacağı belirtildi.

Sabaha kadar devam edecek programda Yener Çevik, Mavi, Sena Şener, Pera ve Motive gibi isimler de sahne alacak. Organizasyona her yaş grubundan dinleyicinin katılması beklenirken, 16 yaşından küçük çocuklar ebeveynleri refakatinde etkinliğe giriş yapabilecek.

Before party ve after party etkinliklerinin yer alacağı konserde, ayrıca DJ, lazer, ışık şovları ve çeşitli performanslar düzenlenecek.

Duvarlardan kanepelere, perdelerden dekoratif çiçeklere kadar her detayın beyaz olması şart koşulurken, kulise serilecek halıların üzerindeki en ufak kırışıklıkların bile ütülenmesi talimatı sosyal medyada günün en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

100 binden fazla biletin satıldığı dev organizasyon için sayılı saatler kalırken, West'in kulis istekleri de magazin gündeminin zirvesine oturdu. İddialara göre West, kulisinin tamamen beyaz renkte dizayn edilmesini istedi.

LÜKS VE KONFOR DETAYLARDA GİZLİ

İstek listesi bununla da sınırlı kalmadı. Sanatçının profesyonel bir berber koltuğu, özel dinlenme alanları ve geniş bir ekip alanı istediği belirtildi. Kanye West'in kişisel bakım rutini için de oldukça spesifik tercihlerde bulunduğu görüldü:

Kişisel bakım: Carmex dudak kremi, Nivea losyon, L'Occitane sabun ve Neutrogena ürünleri.

Özel tercihler: Hijyen konusunda hassas olan West, sahne sonrası kullanımı için sadece Versace marka havluların hazır bulundurulmasını istedi.