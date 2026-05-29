Kanye West İstanbul’da! Kulis istekleri şaşkına çevirdi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dünya çapında milyonların hayranlıkla takip ettiği rap efsanesi Kanye West, 30 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştireceği dev konserle müzikseverlerle bir araya gelecek. Kariyerinin en büyük performanslarından birine imza atmaya hazırlanan yıldızın, konser öncesi basına sızan "tamamen beyaz" konseptli kulis talepleri şaşkınlık yarattı.

Grammy ödüllü ABD'li rap sanatçısı ve prodüktör Kanye West, 30 Mayıs'ta (yarın) Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda vereceği konser için İstanbul'a geldi.

KANYE WEST İSTANBUL'DA

120 bin kişilik katılımla rekor kırması beklenen organizasyon öncesinde kent genelinde hareketlilik yaşanıyor. Başta A Milli Futbol Takımı oyuncuları olmak üzere sanat, spor, iş ve cemiyet dünyasından yaklaşık 200 ünlü ismin konsere katılması bekleniyor.

Kanye West konserine yönelik uluslararası ilgi nedeniyle İstanbul'un konser haftasında küresel bir festival atmosferine sahne olacağı ifade edildi.

Rusya, Kazakistan, Birleşik Krallık, Almanya, ABD ve Polonya başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce ziyaretçinin İstanbul'a gelmesinin beklendiği kaydedildi. Şehirde oteller, restoranlar, ulaşım ağları ve eğlence merkezlerinde yoğunluk yaşanacağı belirtildi.

KONSER PROGRAMI AÇIKLADI

Before party ve after party etkinliklerinin yer alacağı konserde, ayrıca DJ, lazer, ışık şovları ve çeşitli performanslar düzenlenecek.

Sabaha kadar devam edecek programda Yener Çevik, Mavi, Sena Şener, Pera ve Motive gibi isimler de sahne alacak.

Organizasyona her yaş grubundan dinleyicinin katılması beklenirken, 16 yaşından küçük çocuklar ebeveynleri refakatinde etkinliğe giriş yapabilecek.

KULİS İSTEKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

100 binden fazla biletin satıldığı dev organizasyon için sayılı saatler kalırken, West'in kulis istekleri de magazin gündeminin zirvesine oturdu. İddialara göre West, kulisinin tamamen beyaz renkte dizayn edilmesini istedi.

Duvarlardan kanepelere, perdelerden dekoratif çiçeklere kadar her detayın beyaz olması şart koşulurken, kulise serilecek halıların üzerindeki en ufak kırışıklıkların bile ütülenmesi talimatı sosyal medyada günün en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

LÜKS VE KONFOR DETAYLARDA GİZLİ

İstek listesi bununla da sınırlı kalmadı. Sanatçının profesyonel bir berber koltuğu, özel dinlenme alanları ve geniş bir ekip alanı istediği belirtildi. Kanye West'in kişisel bakım rutini için de oldukça spesifik tercihlerde bulunduğu görüldü:

Kişisel bakım: Carmex dudak kremi, Nivea losyon, L'Occitane sabun ve Neutrogena ürünleri.

Özel tercihler: Hijyen konusunda hassas olan West, sahne sonrası kullanımı için sadece Versace marka havluların hazır bulundurulmasını istedi.

SLUSHİ MAKİNESİ VE ÖZEL KARIŞIMLAR

Kulisin en dikkat çeken detayı ise yiyecek ve içecek bölümünde ortaya çıktı. West'in yıllardır vazgeçemediği slushie makinesini İstanbul'a getirdiği öğrenildi.

Ünlü ismin, makinede özellikle Hennessy-Cola ve Grey Goose-limonata karışımlarının hazır olmasını istediği iddia edildi.

30 Mayıs gecesi İstanbul'da bir müzik şöleni yaşatması beklenen Kanye West, hem dev sahne prodüksiyonu hem de "ikonik" talepleriyle unutulmaz bir performansa imza atacak.

Dünyaca ünlü hip hop yıldızı Travis Scott da Türkiye'ye geliyor. İlk kez İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak Scott'ın konserinin sahne açılışını yapacak isim belli oldu.

"Sicko Mode", "Goosebumps" ve "FE!N"in aralarında olduğu parçalarıyla da geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ve enerjik performansıyla tanınan Scott, Türkiye'ye geliyor.

FARUK SABANCI SÜRPRİZİ

31 Mayıs Pazar akşamı Tersane İstanbul'da düzenlenecek konser ile ilgili detaylar açıklanmaya başladı. İki bin 500 kişinin katılması beklenen konserin sahne açılışını, DJ ve prodüktör Faruk Sabancı yapacak. Heyecanla beklenen organizasyon için kapılar saat 16.00'da açılacak.

DÜNYADA BİR İLK! DJ KABİNİNDE BULUŞACAKLAR

Kanye West, Travis Scott'ın özel konuğu olarak DJ kabininde ona eşlik edecek. Daha önce konserlerde aynı sahneyi paylaşan ikili, müzik tarihinde ilk kez bir DJ kabininde birlikte yer alacak.

Kanye West'in İstanbul'daki konserinden yalnızca bir gün sonra gerçekleşecek bu buluşma, dünya müzik gündeminin gözünü İstanbul'a çevirdi.

