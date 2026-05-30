Kanser tedavisinde gen testi dönemi: O zorlu sürece artık gerek kalmayabilir!

Meme kanseri tedavisinde önemli bir dönüm noktası olabilecek yeni bir DNA testi geliştirildi. Araştırmacılar, kemoterapiden fayda görmeyecek hastaların önceden belirlenebileceğini ortaya koydu. Böylece milyonlarca kişinin gereksiz tedavi ve ağır yan etkilerden korunmasının önü açılabilir.

Meme kanseri tedavisinde kullanılan kemoterapinin gerekliliğini önceden belirlemeyi hedefleyen yeni bir DNA testi, tıp dünyasında dikkat çekti. İngiltere merkezli University College London (UCL) öncülüğünde yürütülen uluslararası araştırma, bazı hastaların kemoterapi almadan da başarılı şekilde tedavi edilebileceğini ortaya koydu.

BİNLERCE HASTA ÜZERİNDE DENENDİ

Çalışmaya İngiltere, Norveç, İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda ve Tayland'dan yeni meme kanseri teşhisi konulan 40 yaş üzerindeki 4 bin 429 kişi katıldı. Araştırma kapsamında bilim insanları, "Prosigna" adı verilen gen testini kullandı. Test, tümör dokusundaki 50 farklı genin aktivitesini analiz ederek hastalığın yeniden ortaya çıkma riskini hesaplıyor.

Elde edilen sonuçlara göre katılımcıların üçte ikisinden fazlası düşük risk grubunda yer aldı. Bu hastalara kemoterapi uygulanmadı ve yalnızca hormon tedavisiyle tedavi süreci yürütüldü.

SONUÇLAR DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmanın en dikkat çeken noktalarından biri sağ kalım oranları oldu.

Hasta Grubu 5 Yıllık Sağ Kalım Oranı
Kemoterapi almayan düşük riskli hastalar %93,7
Kemoterapi alan hastalar %94,9

Veriler, bazı hasta gruplarında kemoterapi uygulanmamasının sonuçları ciddi şekilde etkilemediğini gösterdi.

KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİNDEN KORUNMAK MÜMKÜN MÜ?

Uzmanlara göre kemoterapi, birçok hasta için hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olmaya devam ediyor. Ancak tedavi sürecinde bazı kişiler ağır yan etkilerle karşılaşabiliyor. Bu yan etkiler arasında:

  • Saç dökülmesi
  • Şiddetli yorgunluk
  • Mide bulantısı
  • Bağışıklık sisteminin zayıflaması
  • Doğurganlık sorunları

yer alıyor. Yeni gen testinin yaygınlaşması halinde kemoterapiden yarar görmeyecek hastaların bu etkilerden korunabileceği değerlendiriliyor.

HASTANIN HİKAYESİ ARAŞTIRMANIN ÖNEMİNİ GÖSTERDİ

64 yaşındaki Karen Bonham da araştırmaya katılan isimlerden biri oldu. Kendisine 2017 yılında meme kanseri teşhisi konulan Bonham, kemoterapi görmekten çekindiği için araştırma programına dahil oldu. Ameliyat sonrasında yapılan gen testi sonucunda düşük risk grubunda olduğu belirlenen Bonham'a kemoterapi uygulanmadı. Bunun yerine radyoterapi ve hormon tedavisi tercih edildi.

Yaklaşık dokuz yıl sonra sağlıklı yaşamını sürdüren Bonham, kanserin yeniden ortaya çıktığına dair herhangi bir belirti bulunmadığını söyledi. Aktif bir yaşam sürdüğünü belirten Bonham, araştırmanın hayatında önemli bir rol oynadığını ifade etti.

UZMANLARDAN KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TEDAVİ VURGUSU

Araştırmaya liderlik eden UCL Kanser Enstitüsü Meme Onkolojisi Profesörü Rob Stein, elde edilen bulguların kanser tedavisinde kişiselleştirilmiş yaklaşım açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Stein, sonuçların her hastaya aynı tedavinin uygulanması yerine, kişinin genetik özelliklerine göre tedavi planlanmasının önünü açabileceğini söyledi.

PROSIGNA TESTİ NEDİR?

Prosigna testi, hastadan alınan tümör örneğindeki 50 genin aktivitesini inceliyor. Elde edilen veriler doğrultusunda kanserin moleküler özellikleri belirleniyor ve hastalığın tekrarlama riski hesaplanıyor. Bu analiz sonucunda doktorlar;

  • Kemoterapinin gerekli olup olmadığına,
  • Hangi tedavinin daha uygun olacağına,
  • Hastanın risk düzeyine,

daha net karar verebiliyor.

HER HASTA İÇİN KULLANILABİLİR Mİ?

Araştırmacılar, elde edilen sonuçların şu an için 40 yaş üzerindeki hastaları kapsadığını vurguluyor. Testin daha genç yaş grubundaki meme kanseri hastalarında aynı başarıyı sağlayıp sağlamadığı ise henüz bilinmiyor. Bu sorunun yanıtı için yeni çalışmaların devam ettiği ve kesin sonuçların birkaç yıl içinde ortaya çıkmasının beklendiği ifade ediliyor.

SONUÇAR DÜNYANIN EN BÜYÜK KANSER TOPLANTISINDA SUNULACAK

Araştırmanın sonuçları, ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) yıllık toplantısında bilim dünyasıyla paylaşılacak. Uzmanlar, doğrulanması halinde bu yöntemin yalnızca İngiltere'de her yıl binlerce kişinin gereksiz kemoterapi almasının önüne geçebileceğini ve meme kanseri tedavisinde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini belirtiyor.

